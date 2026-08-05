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Soy Rada volvió a Otro día perdido con un reclamo a Mario Pergolini: “¡Me mandaste a los perros!”

Reincorporado tras su paso por la obra Charlie y la Fábrica de Chocolates, Agustín Aristarán tuvo un intercambio con el conductor en su clásica discusión por las ausencias

Rada volvió a Otro día Perdido junto a Mario Pergolini
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El regreso de Agustín Soy Rada Aristarán al ciclo Otro día perdido se transformó en una escena inesperada, marcada por una discusión en vivo con Mario Pergolini. El humorista, recién reincorporado tras su participación en la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate, relató entre risas y quejas una experiencia insólita vivida antes de volver al programa.

En un sketch protagonizado en la intimidad de los camarines, el conductor y el humorista recrearon la situación que vienen explotando desde hace tiempo: el supuesto enojo de Mario por las ausencias de Rada debido a compromisos profesionales.

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Rada volvió a Otro día Perdido
Agustín “Rada” Aristarán regresó a Otro día perdido y protagonizó una discusión en vivo con Mario Pergolini

“¿Vos lo permitiste? Ayer estoy en casa saliendo para el canal—con muchísimas ganas de volver después de la temporada de teatro”, anticipó Aristarán, denunciando una supuesta intimidación.

La anécdota tomó vuelo cuando Rada describió la escena: “Abro la puerta, cinco perros”. La exageración y el tono humorístico no opacaron la molestia. Incluso detalló: “Encaro para la camioneta, dos se me prenden a un tobillo y el otro que me empieza a hacer un movimiento espantoso en la otra pierna”.

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Un hombre de traje parado en un estudio de televisión frente a dos títeres y un escritorio verde acolchado, con sofás y luces de fondo
Mario Pergolini presenta el programa Otro Día Perdido junto a los personajes Pache y Plumis en el estudio de televisión.

Pergolini, fiel a su estilo, intentó quitarle dramatismo a la situación: “No mandé... si hubieses visto el programa del día de ayer, eran dos perros que tuvimos en tu reemplazo. Te reemplazamos con dos perros”. Pero la respuesta de Rada mantuvo su postura: “Estaba en la guardia a la noche yo, Mario”.

El conductor lanzó otra pregunta, incrédulo: “¿Estuviste en la guardia?”. La insistencia del humorista no se hizo esperar: “¡Pero si me mordieron los perros!”. La charla se transformó en un ping-pong de bromas y reclamos, donde Pergolini minimizaba el hecho argumentando: “Pero eran dos perros de felpudo”. La respuesta de Rada subió el tono: “¡Pero me mordieron los perros!”.

La escena concluyó con un intento de Pergolini por retomar el control del programa: “Vamos a hacer el programa, dejate de joder”. Rada, resignado y entre risas, cerró con un exabrupto antes de encarar al estudio.

Pache y Plumis, los reemplazantes de Rada en las vacaciones de invierno

La anécdota de los perros desplazó en los primeros minutos de Otro día perdido el tema del regreso de Rada tras la temporada de teatro
La anécdota de los perros desplazó en los primeros minutos de Otro día perdido el tema del regreso de Rada tras la temporada de teatro

La irrupción de Pache y Plumis en el estudio de Otro día perdido, alteró la rutina del ciclo conducido por Mario Pergolini. La ausencia de Soy Rada abrió la puerta a una visita inusual: los populares perros callejeros del streaming Ta Bueno Che llevaron su humor desbordante y su estilo espontáneo al programa, en un episodio que pronto se volvió viral.

Desde el primer minuto, el clima fue de total improvisación y bromas. “No puedo creer que estoy hablando con dos perros en televisión”, reconoció Pergolini al intentar imponer orden ante la avalancha de interrupciones y ocurrencias de sus invitados. Pese a sus esfuerzos, la dupla de títeres desafió toda estructura, generando un caos controlado que se tradujo en risas constantes y momentos de desconcierto.

La conversación derivó hacia temas como la responsabilidad de los dueños de mascotas y la vida urbana, con consignas claras para la audiencia: sacar a pasear a los perros y ofrecerles agua fresca a diario. Estas reflexiones convivieron con el humor, evitando entrar en polémicas por la ausencia de Rada, quien se encontraba dedicado al musical.

Pache y Plumis participaron en una discusión sobre perros y mascotas, abordando temas como la responsabilidad de los dueños, en Otro día perdido

El formato, inspirado en el legado de Los Muppets, suma más de 46 mil suscriptores en YouTube, un millón en Instagram y 215 mil en TikTok. Sus clips no solo se viralizan en Argentina, sino también en América Latina, Asia y Europa, donde el público se identifica con la mirada aguda y el humor de los personajes.

La aparición de los perros títeres en el programa de Pergolini fue un ejemplo perfecto del estilo de Ta Bueno Che: humor sin filtros, participación activa del público y una ruptura de las convenciones televisivas. La emisión se transformó en un juego de improvisaciones, donde la frontera entre lo planificado y lo inesperado prácticamente desapareció.

Hombre con traje, mujer con camisa blanca, dos títeres de perro, un escritorio de madera, tazones amarillo y azul, carteles con nombres, luces de estudio.
Mario Pergolini y Evelyn Botto con Pache y Plumis, quienes ocuparon el lugar de Soy Rada en Otro Día Perdido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dupla no dudó en ironizar sobre temas como el auge de las mascotas y la caída de la natalidad en la ciudad. “No son sus hijos, gente, son sus perros”, sentenciaron en tono humorístico, marcando el pulso de una charla que osciló entre la parodia y la crítica social. En este contexto, el ciclo de Pergolini encontró en la visita de los títeres una oportunidad para renovar su espíritu y sumar nuevos seguidores, especialmente entre quienes ya consumen contenido digital.

El éxito de Ta Bueno Che se debe en gran parte a la creatividad de Patricio Crom, músico y titiritero con más de dos décadas de trayectoria. Crom creó personajes como Monstri durante la pandemia, experimentando con el género y apostando a la transmisión en vivo por redes. La dupla se consolidó con la incorporación de Leandro “Chusko” Stazi, quien da vida a Plumis. Juntos, Crom y Stazi renovaron la fórmula y multiplicaron el alcance del canal, trasladando el caos controlado del streaming a la televisión.

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RadaMario PerdoliniPache y PlunisOtro día PerdidoCanal Trece

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