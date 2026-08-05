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Hito en Uruguay: la construcción definió una reducción gradual de la jornada laboral

Las cámaras empresariales y el sindicato de rubro acordaron un nuevo convenio colectivo que implica llegar en 2030 a las 40 horas de trabajo semanales

El Sunca venía reclamando por una reducción de la jornada laboral en Uruguay (Facebook Sunca)
El Sunca venía reclamando por una reducción de la jornada laboral en Uruguay (Facebook Sunca)
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La construcción logró un nuevo hito en Uruguay: el sindicato y las cuatro cámaras empresariales del sector alcanzaron un pre acuerdo para reducir gradualmente que alcanzará las 40 horas semanales para el 2030.

Este acuerdo se alcanzó luego de meses de negociaciones, que implicó un conflicto en el sector y la paralización de varias obras. La reducción de la jornada laboral sin pérdida del salario es una demanda del PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, y la construcción es uno de los sectores que lo alcanzó.

En 2008, la carga semanal del sector se redujo de 48 horas semanales a 44 y ahora, en un plazo de cinco años, llegará a las 40.

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El preacuerdo debe ahora ser ratificado por la asamblea del Sindicato Único de la Construcción (Sunca) y por las cuatro cámaras empresariales, pero se estima que esta etapa es simplemente una formalidad.

Trabajadores de la construcción en una obra en Montevieo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/Iván Franco
Trabajadores de la construcción en una obra en Montevieo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/Iván Franco

El convenio –consignado por el diario El País– establece ajustes salariales en abril de cada año hasta el 2030, la reintegración de todos los trabajadores que estaban en el seguro de paro y define cómo se aplicará la reducción del tiempo de trabajo.

En 2027 comienza la reducción de una hora (la semana pasará a ser de 43), al año siguiente otra y así hasta llegar a las 40 en 2030. Lo que se estableció también es que habrá flexibilidad para distribuir esa carga horaria dentro de la semana. Los patrones acordarán con los trabajadores si restan un hora de trabajo al último día de la semana o si hacen una semana de 44 horas y la siguiente de 36.

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Hoy el régimen de la construcción establece que los trabajadores hacen nueve horas de lunes a jueves y trabajan ocho horas el viernes.

empleo, construcción, Uruguay

Esto fue muy trabajoso, hay que reconocerlo”, dijo el presidente del Sunca, Richard Ferreira, a canal 12 tras esta firma. El dirigente sindical señaló que este acuerdo no solo es analizado desde el punto de vista económico sino también por la “mejora” en la calidad de vida que genera.

Otro punto del acuerdo amplía la promoción del ingreso a la industria en el departamento de Canelones, salvo en su área metropolitana. Además, se disponen de políticas vinculadas a la primera infancia que se verán plasmadas, por ejemplo, con la construcción de un centro en Maldonado. El acuerdo definió una partida de hasta 5.400.000 pesos uruguayos (unos USD 130.000) para aplicar medidas que contribuyan a esta problemática.

Hay un presupuesto de 8 millones de pesos uruguayos (casi USD 200.000) para compensar con un reintegro de 1.000 pesos (USD 25) a cada trabajador de más de 40 años o para quienes tienen problemas de próstata. El dinero está pensado para la realización de estudios médicos.

Alejandro Ruibal, Cámara de la Construcción
El presidente de Cámara de la Construcción de Uruguay, Alejandro Ruibal, en un evento aniversario de la gremial empresarial (CCU).

A partir del 2028 se duplicará la entrega de ropa de trabajo, tanto de invierno como de verano, y se destinará una hora paga por semestre para actividades vinculadas a salud mental.

“La flexibilización del horario es importante. Acá lo relevante es seguir apostando a la innovación para defender la productividad”, dijo a canal 12 el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, tras la firma de este preacuerdo. El empresario dijo que ahora su anhelo es que todos los actores del sector se pongan a “trabajar fuerte para recuperar” lo que se perdió durante las últimas semanas, por el conflicto que hubo en el sector.

“Lo que se puso en juego es la culminación de algunos proyectos que tienen fechas para antes de la temporada, por ejemplo. El otro problema que sabemos que va a complicar este año es el clima porque es particularmente lluvioso y están anunciando que va a llover muchísimo”, aseguró.

Para Ferreira, en tanto, el conflicto “podría haber sido evitado si en la mesa de negociación” no se hubiera planteado eliminar algunos beneficios.

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