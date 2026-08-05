Bicicletas, motos, autos y un monopatín: el despliegue de una banda detrás de salideras millonarias en la city porteña

Inteligencia previa y robo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de delincuentes desplegó una táctica poco antes vista para seguir los movimientos de una mujer que había salido de un banco en el barrio de San Nicolás y arrebatarle la mochila en Palermo. De alguna manera, aún no determinada, la banda conocía que la víctima llevaba 200 mil dólares producto de la venta de un campo en Balcarce.

Con la misma velocidad con la que aparecieron, los delincuentes se esfumaron con el dinero en su poder. Sin embargo, las lentes de las cámaras de seguridad de la Policía de la Ciudad habían registrado todos sus movimientos en las inmediaciones de la entidad bancaria ubicada en Gral. Juan Domingo Perón.

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Incluso los de la bicicleta de tres rayos, con asistencia eléctrica, de color negro que comenzó la persecución de la víctima en la city porteña. Se detectó, además, la participación de un Peugeot 207, un VW Gol Trend y un Lifan X50. Había, también, tres motos: Yamaha FZ, una KTM Duke y una Bajaj Dominar.

El ciclista fue registrado por las cámaras de seguridad de la Ciudad

Luego de interceptar y amenazar a la mujer con un “dame la mochila o te pego un tiro”, los hombres se escaparon en moto y en un taxi.

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La secuencia, que parece sacada de una escena de una película de acción, ocurrió hace poco más de un año. Poco después, cuando investigadores de la División Robo Organizado de la Policía Federal trabajaban en la identificación de los involucrados a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, la organización volvió a dar un golpe millonario.

En esa oportunidad, el blanco del robo fueron dos hombres que habían realizado una operación financiera por 14 millones de pesos en una oficina ubicada sobre la Avenida Corrientes.

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El ladrón ciclista, al acecho

Luego de colocar el efectivo en una mochila, se subieron a una camioneta y el acompañante la ocultó debajo de una campera, sobre sus piernas. No sabían que un hombre en monopatín eléctrico los estaba siguiendo. Luego, se sumaron otros autos de diferentes marcas. En este caso fueron un Ford Fiesta y un Renault Sandero Stepway.

En Alcorta y Monroe, los interceptaron cuatro motos. Sus tripulantes rompieron los cristales y amenazaron al conductor: “Quédate quieto, hijo de puta, te voy a matar, no arranques”. Tras un forcejeo y choque, lograron llevarse la mochila con el dinero, documentación personal y dibujos de la hija de uno de los damnificados.

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Una situación similar sufrió un joven de unos 20 años cuando, el 30 de diciembre pasado, en Balvanera, le robaron una bolsa con 28.270.000 pesos que había retirado de una entidad bancaria de San Nicolás.

Tres de los vehículos que participaron de los robos

Otra vez, las cámaras registraron una bicicleta a pedal en la escena. Y más vehículos: un Peugeot 208, una VW Amarok, una KTM Duke y una Honda Twister. En esa oportunidad, uno de los ladrones fue arrestado tras una persecución y tiroteo.

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Pero el resto continuaba operativo. La Justicia le adjudica un escruche en Parque Patricios, a mediados de enero. Se llevaron una televisión de 50 pulgadas, tres computadoras portátiles, una memoria USB de 1GB, una PlayStation 5 y una consola perteneciente a las cámaras privadas del domicilio, que cargaron en un Gol Trend y un Ford Focus, con destino a Boedo.

Las imágenes y escuchas telefónicas son las pruebas clave reunidas en la causa, en la que también interviene el juez Martín Yadarola del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4. Esos elementos permitieron establecer que no se trató de hechos “al voleo” de un grupo de improvisados, sino de una organización que desplegó una asombrosa preparación previa y ejecución en el terreno casi inédita.

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Fuentes del caso destacaron el trabajo coordinado entre la fiscalía, el juzgado, la Policía Federal y la de la Ciudad que permitieron cercar a los involucrados.

El ataque a una de las víctimas a pie y en moto

De esta manera, en los últimos días la fiscalía solicitó la elevación a juicio de forma parcial para ocho imputados por asociación ilícita, dos de ellos colombianos.

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Entre los principales imputados por asociación ilícita se encuentra Román Ezequiel Borelli, considerado jefe de la banda a sus 25 años, y empleado de la cochería “Sepelios Borelli”.

También está implicado el dueño de una concesionaria de autos ubicada en Pompeya que habría proporcionado los vehículos a la estructura criminal. Se trata del mendocino Óscar Alfredo Bullones, un jubilado mendocino de 73 años.

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Los detectives, que creen que la multiplicidad de vehículos utilizados respondió al objetivo de no perder a las víctimas en el tránsito, no lograron dar con la identidad de los ladrones ciclistas o “biciladrones” que participaron en la previa de los robos.