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El papa León XIV visitará Argentina, en vivo: el Gobierno dio detalles de cómo será el operativo para recibirlo

Su llegada será el 8 de noviembre y se extenderá hasta el 11 del mismo mes. El Gobierno celebró la noticia y dio detalles de las ciudades que recorrerá

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El papa León XIV saluda desde el papa móvil a su llegada a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi. (EFE/ Sergio Pérez)
El papa León XIV saluda desde el papa móvil a su llegada a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi. (EFE/ Sergio Pérez)

El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre como parte de su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado. El viaje incluirá escalas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, en una visita apostólica que pondrá fin a casi cuatro décadas sin la presencia de un Pontífice en el país. La Santa Sede informó que el programa detallado será difundido más adelante, una vez concluidas las tareas de coordinación con las autoridades locales.

12:53 hsHoy

El Gobierno aseguró que la seguridad del Pontífice “está absolutamente garantizada”

El canciller afirmó que el operativo de seguridad será coordinado por el Ministerio de Seguridad mediante un comando unificado con las distintas fuerzas federales y provinciales.

“La seguridad está absolutamente garantizada. Argentina ha realizado eventos de esta naturaleza, tenemos la experiencia para hacerlo”, sostuvo.

También remarcó que la visita “no es una visita política” y aseguró que el Gobierno trabajará con todas las jurisdicciones involucradas para garantizar el desarrollo del viaje.

Creo que la novedad más fuerte de toda la conferencia es la confirmación de que Milei se reunirá con el Papa, porque hasta ahora era una posibilidad y Quirno la dio prácticamente por confirmada. Esa actualización la subiría primera.

12:53 hsHoy

Quirno: “No hubo ninguna restricción de seguridad” para definir las ciudades

Consultado sobre la elección de Buenos Aires, Luján y Córdoba como escalas del viaje, Quirno aseguró que la decisión respondió a criterios pastorales y no a cuestiones de seguridad.

“No ha habido ningún impedimento ni ninguna restricción de visita por temas de seguridad”, afirmó.

Según explicó, Luján fue elegida por su significado para el catolicismo argentino, mientras que Córdoba fue seleccionada por el peso de su comunidad religiosa y por su ubicación estratégica, que facilitará la participación de fieles de distintas regiones del país.

12:52 hsHoy

El Gobierno declarará la visita del Papa de interés nacional

Quirno anunció que el Poder Ejecutivo emitirá un decreto para declarar la visita apostólica de León XIV “de interés nacional”.

Además, informó que la próxima semana la Secretaría General de la Presidencia convocará una mesa de coordinación integrada por las distintas áreas del Gobierno que participarán de la organización del viaje.

“A partir del anuncio oficial comienza una nueva etapa de trabajo”, sostuvo el canciller, quien indicó que continuarán las tareas conjuntas con la Santa Sede para coordinar la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte, la prensa y la organización general de la visita.

12:51 hsHoy

Milei se reunirá con el papa León XIV durante la visita oficial

El canciller Pablo Quirno confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá un encuentro con el papa León XIV durante la visita apostólica que el Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

“Está prevista una reunión con las autoridades argentinas, con el presidente de la Nación”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El funcionario recordó que Milei ya se reunió con León XIV en Roma, tras el inicio de su pontificado, y señaló que la visita se organiza de manera conjunta entre el Gobierno y las autoridades eclesiásticas.

12:40 hsHoy

León XIV, un pastor para un pueblo que busca reencontrarse

La llegada del Sumo Pontífice puede convertirse en una oportunidad providencial para recuperar otra lógica

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La visita apostólica de León XIV a la Argentina, Uruguay y Perú constituye un acontecimiento histórico. Su mayor riqueza estará en la oportunidad de renovar la fe, fortalecer la fraternidad y volver a descubrir que el encuentro sigue siendo el camino para construir un futuro compartido.

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12:40 hsHoy

Desde Pablo VI hasta Francisco: cómo fueron las visitas de los papas a América Latina a lo largo de la historia

El continente con mayor cantidad de fieles católicos del mundo recibió a cuatro pontífices en más de cinco décadas. Cada viaje dejó mensajes que trascendieron lo religioso y se adentraron en la historia política y social de la región

La llegada de Pablo VI a Colombia (Vatican News)
La llegada de Pablo VI a Colombia (Vatican News)

El 22 de agosto de 1968, Pablo VI aterrizó en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y se convirtió en el primer pontífice de la historia en pisar suelo latinoamericano. Dos millones de personas se agolparon a lo largo de la carretera que unía el aeropuerto con la catedral de la Plaza de Bolívar. La imagen del Papa besando el suelo colombiano al bajar del avión circuló por todo el mundo y marcó el inicio de una relación que, durante más de cinco décadas, los pontífices que lo sucedieron sostuvieron y profundizaron con el continente que concentra la mayor cantidad de fieles católicos del planeta.

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12:40 hsHoy

La Iglesia argentina celebró con alegría la visita de León XIV: “Estamos todos convocados a vivir este encuentro”

Los arzobispos Marcelo Colombo y Jorge García Cuerva destacaron la confirmación de la gira del Papa en América del Sur, donde pasará tres días en el país. Cuál es el itinerario posible

Entrevista Maximo Jurci Novic, vocero de la Conferencia Episcopal

El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, como parte de una gira por Uruguay y Perú confirmada por el Vaticano este miércoles. El itinerario oficial prevé tres días en Uruguay, cuatro en Argentina y siete en Perú, del 6 al 17 de noviembre.

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12:39 hsHoy

El Gobierno celebró la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina: “Enorme alegría”

Desde la Cancillería aseguraron que trabajarán junto a la Santa Sede para que sea "una visita histórica para todos los argentinos"

El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei para invitarlo a visitar la Argentina a finales de año
El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei para invitarlo a visitar la Argentina a finales de año

El Gobierno celebró con “enorme alegría” la confirmación del Viaje Apostólico del papa León XIV a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El canciller Pablo Quirno fue el primero en expresar la posición oficial a través de sus redes, donde recordó que meses atrás había entregado en mano al Pontífice la invitación formal del presidente Javier Milei para visitar el país.

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12:39 hsHoy

Juan Pablo II fue el único Papa que visitó Argentina: de la tensión de la guerra a la esperanza democrática

El pontífice llegó primero en medio de la Guerra de Malvinas con un fuerte llamado a la paz, y regresó cinco años después en una histórica gira democrática

Juan Pablo II fue el único papa que visitó Argentina y realizó dos viajes, en 1982 durante la Guerra de Malvinas y en 1987 en democracia (Europa Press)
Juan Pablo II fue el único papa que visitó Argentina y realizó dos viajes, en 1982 durante la Guerra de Malvinas y en 1987 en democracia (Europa Press)

Juan Pablo II fue el único Papa que visitó la Argentina y lo hizo dos veces, en 1982 y 1987, en contextos políticos y sociales distintos que marcaron su paso por el país. La primera visita ocurrió en junio de 1982, en los últimos días de la Guerra de Malvinas, y la segunda llegó casi cinco años después, ya en democracia, con una gira de seis días que incluyó varias ciudades argentinas.

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12:39 hsHoy

Milei celebró el viaje del papa León XIV a la Argentina: “Una visita histórica para todos los argentinos”

La Santa Sede comunicó que el Sumo Pontífice realizará una gira por el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El Presidente aseguró que recibió la notificación oficial de la aceptación de la invitación cursada por la Casa Rosada a comienzos de año

El papa León XIV junto al presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano
El papa León XIV junto al presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la confirmación de la visita de León XIV a la Argentina con un mensaje publicado en sus redes sociales. “Argentina va a recibir al Papa”, escribió el mandatario, quien acompañó el texto con dos emojis de leones, un guiño tanto al nombre elegido por el Pontífice como al símbolo con el que suele identificarse y es identificado por sus seguidores.

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