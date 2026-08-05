El papa León XIV visitará Argentina, en vivo: el Gobierno dio detalles de cómo será el operativo para recibirlo

Desde Pablo VI hasta Francisco: cómo fueron las visitas de los papas a América Latina a lo largo de la historia El continente con mayor cantidad de fieles católicos del mundo recibió a cuatro pontífices en más de cinco décadas. Cada viaje dejó mensajes que trascendieron lo religioso y se adentraron en la historia política y social de la región

La llegada de Pablo VI a Colombia (Vatican News)

El 22 de agosto de 1968, Pablo VI aterrizó en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y se convirtió en el primer pontífice de la historia en pisar suelo latinoamericano. Dos millones de personas se agolparon a lo largo de la carretera que unía el aeropuerto con la catedral de la Plaza de Bolívar. La imagen del Papa besando el suelo colombiano al bajar del avión circuló por todo el mundo y marcó el inicio de una relación que, durante más de cinco décadas, los pontífices que lo sucedieron sostuvieron y profundizaron con el continente que concentra la mayor cantidad de fieles católicos del planeta.