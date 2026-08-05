A 7 días de jugar los octavos de Libertadores, Platense echó a su entrenador

Platense, sin DT a una semana de abrir los octavos de final de la Libertadores

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Walter Zunino dejó de ser el entrenador de Platense tras la derrota 4-0 ante Talleres, un resultado que profundizó la crisis deportiva y derivó en un episodio de tensión con hinchas a solamente siete días de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ante Coquimbo Unido.

El club de Saavedra comunicó que la salida se resolvió de común acuerdo con la comisión directiva. El técnico de 44 años había asumido en noviembre de 2025 para reemplazar a Cristian Kily González y dirigió 28 partidos entre el Trofeo de Campeones, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y los torneos Apertura y Clausura de este año. La urgencia no se explica solo por la goleada. En el plano doméstico, el equipo suma 17 puntos en 19 presentaciones (es el cuarto peor equipo de la temporada), aunque logró instalarse en los octavos de final del torneo continental en la que es su primera participación de la historia.

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Zunino habló tras su salida sobre lo ocurrido en el estadio y apuntó al clima que rodeó la noche de la derrota: “En los clubes hay gente buena y hay gente mala. Y hay gente que busca los disturbios, que le puede servir que haya ese revuelo que se armó ayer y para sacar algún beneficio. No me gustó lo que se vivió ayer en mi club”.

En la misma declaración, el ahora ex entrenador remarcó su vínculo con la institución y explicó por qué no puso objeciones a su salida. “Siendo del club, siendo de la casa, formado y con toda mi familia hincha del club, siempre iba a estar a disposición; si la dirigencia creía que no tenía que continuar en cualquiera sea el momento, conmigo no iba a haber ningún problema y nos íbamos a ir sin buscar tirar agonías o generar situaciones de roce porque no lo siento así”.

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Zunino llevó a Platense a los octavos de final de la Libertadores, pero la campaña a nivel local fue muy pobre

La derrota con Talleres dejó una escena de fuerte conflictividad interna. Los hinchas descargaron su bronca con cánticos contra los jugadores, la barra brava se ubicó sobre el alambrado y el capitán Ignacio Vázquez debió ser contenido por personal de seguridad cuando intentó enfrentarse con dos plateistas que, según trascendió, habían agredido a su madre.

A lo largo del año, sin contar los seis que disputó por Libertadores, el Marrón jugó 21 partidos y ganó apenas 4 (incluidos los de Copa Argentina), con 8 caídas y 9 empates. El reemplazo de Zunino quedó atado al calendario inmediato. Platense jugará la ida ante Coquimbo Unido el miércoles 12 de agosto en el estadio Ciudad de Vicente López y definirá la serie el miércoles 19 de agosto en Chile.

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La primera gestión de la dirigencia fue por Gustavo Costas, pero el entrenador rechazó la posibilidad de volver a dirigir después de su ciclo en Racing, donde ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Descartada esa opción, la lista se redujo a tres candidatos con pasado reciente en el club: Martín Palermo, Omar De Felippe y la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez. Los tres conocen el contexto de Platense y ya atravesaron etapas con objetivos de permanencia o de protagonismo.

Palermo condujo un ciclo que terminó tras la derrota en la final de la Copa de la Liga Profesional 2023 ante Rosario Central. Su balance fue de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas, con el mérito de asegurar la permanencia en Primera División y dejar al equipo a un paso del primer título de su historia. De Felippe estuvo al frente del equipo durante 2022, desde abril hasta el cierre de ese año. En 34 partidos consiguió siete victorias, 15 empates y 12 derrotas; su equipo perdió apenas dos veces como local en el campeonato y también aseguró la continuidad en la máxima categoría.

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La dupla Orsi-Gómez aparece asociada al punto más alto del ciclo reciente del club. Ambos condujeron a Platense al título del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025, el primero de la historia de la institución, y cerraron su etapa con 25 victorias, 17 empates y 15 derrotas. Ese proceso se extendió desde febrero de 2024 hasta mediados del año pasado. Después tuvieron un breve paso por Newell’s al comienzo de 2026, con un registro de cuatro derrotas y dos empates en sus seis partidos.

El comunicado de Platense:

El Club Atlético Platense informa que, de común acuerdo con nuestra institución, Walter Zunino ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. El DT de 44 años llegó en noviembre del 2025 para reemplazar a Cristian González. En total dirigió 28 encuentros entre Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Copa CONMEBOL Libertadores, Torneo Apertura y Clausura de este año.

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Le agradecemos enormemente a Walter por hacerse cargo del equipo, por su compromiso, respeto y cariño de siempre para con nuestros colores. Las puertas de Platense estarán siempre abiertas. Departamento de Prensa C.A. Platense