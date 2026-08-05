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Ex Potenciar Trabajo de ANSES: quiénes cobran el plan de $78.000 en agosto y cuándo se paga

El Programa de Acompañamiento Social (PAS) beneficia a personas en situación de vulnerabilidad social y económica. No requiere de trámites para sus beneficiarios

cartel anses fachada
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El Programa Acompañamiento Social (PAS), destinado a personas en situación de vulnerabilidad social sin posibilidades de acceder a un puesto laboral, seguirá aportando un ingreso mensual de $78.000 para quienes lo reciban en el mes de agosto, según informó el ministerio de Capital Humano.

De esa manera, el organismo informó que el programa mantiene el mismo monto que en meses previos, en línea con las disposiciones presupuestarias vigentes. El monto de $78.000 se acreditó en la cuenta bancaria de los beneficiarios el martes 5 de agosto.

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Quienes deseen confirmar si son beneficiarios del PAS pueden verificarlo a través de la plataforma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Mi ANSES) o el portal Mi Argentina, ingresando su número de CUIL y Clave de Seguridad Social en el apartado “Mis cobros”. Allí es posible consultar las prestaciones correspondientes al mes en curso.

Según la resolución 90/2026 del ministerio de Capital Humano, el programa seguirá cobrándose hasta abril de 2028 en la medida en que sus beneficiarios mantengan su situación y cumplan con los requisitos establecidos en la regulación. El Programa de Acompañamiento Social no prevé nuevas inscripciones, por lo que solo accederán a él quienes ya forman parte del padrón anterior.

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Quiénes pueden cobrar el plan Acompañamiento Social

El PAS constituye una transferencia directa de recursos para cubrir necesidades básicas e impulsar la inclusión social dentro de los sectores contemplados en sus requisitos. Está destinado a grupos definidos por criterios de vulnerabilidad social y económica, conforme a la normativa oficial. Los beneficiarios directos son:

  • Mujeres y hombres mayores de 50 años que acrediten situación de vulnerabilidad.
  • Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.
  • Titulares provenientes de Unidades de Gestión dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, vinculados a situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad o la seguridad financiera.

La selección de los titulares se realiza en base a información socioeconómica proporcionada por organismos estatales y corroborada por documentación respaldatoria.

El acceso a este programa forma parte de la política de inclusión social impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de garantizar un complemento económico y promover la autonomía de los grupos alcanzados.

Requisitos para cobrar el plan Acompañamiento Social

Para mantener la condición de beneficiario del Programa Acompañamiento Social, se deben cumplir los requerimientos establecidos por el Ministerio de Capital Humano. Entre las principales obligaciones figuran:

  • Presentar la documentación que acredite cumplimiento de los controles de salud para mujeres embarazadas.
  • Presentar la documentación que certifique el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto de los menores a cargo.
  • Acreditar la regularidad escolar de los niños y niñas menores de 18 años a cargo.
  • Realizar los cursos de capacitación específicos en la plataforma digital Formando Capital Humano.

Qué pasó con el ex Potenciar Trabajo

El Potenciar Trabajo, programa que hasta 2024 integraba a un amplio universo de beneficiarios, fue desarticulado y sustituido por el Programa Acompañamiento Social como única línea de transferencia directa vigente. Fuentes del Ministerio de Capital Humano indicaron que la modificación respondió a la necesidad de focalizar la asistencia en los sectores con mayor grado de vulnerabilidad y mejorar el control y seguimiento de los beneficiarios.

El PAS absorbió a los titulares ajustados a los nuevos criterios definidos por la administración nacional, mientras que quienes no se adecuaron a las condiciones establecidas dejaron de percibir la ayuda. El cambio supuso, además, la introducción de nuevas obligaciones, como la acreditación de vacunación y escolaridad, y la realización de cursos de formación digital obligatorios.

El Ministerio de Capital Humano habilitó canales de consulta y reclamo tanto para quienes ya forman parte del programa como para quienes deseen iniciar un trámite de incorporación o reportar irregularidades, a través del sitio oficial del Gobierno argentino y de la plataforma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Mi ANSES).

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