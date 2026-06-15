Crimen y Justicia

Un padre y sus dos hijos fueron hallados muertos en una vivienda en Santa Fe: la hipótesis que analizan los investigadores

Sucedió en General Lagos. El hombre tenía 45 años y habría dejado una carta

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El episodio sucedió en General Lagos, Santa Fe
El episodio sucedió en General Lagos, Santa Fe

En General Lagos, un pueblo de poco más de 5.000 habitantes ubicado al sur de Rosario, todos se conocen. Por eso, la noticia que comenzó a circular este lunes al mediodía generó una conmoción inmediata: un hombre de 45 años y sus dos hijos, de 10 y 4 años, fueron hallados muertos dentro de una vivienda de la localidad.

Los cuerpos fueron descubiertos cerca de las 12.30 en una vivienda ubicada sobre la calle España al 900, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

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Todo comenzó luego de que V.M., ex pareja de Horacio Nicolás Colombo y madre de Gian y Giulia, alertara a las autoridades policiales porque desde la noche anterior no lograba comunicarse con ellos. Además, indicó que la ubicación de uno de los teléfonos de los menores marcaba en el domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos ingresaron a la propiedad junto a un hermano de Colombo y encontraron los tres cuerpos dentro de una de las habitaciones de la casa.

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Las primeras medidas realizadas en la escena permitieron establecer que las ventanas y otras aberturas de la vivienda estaban cerradas y había un brasero encendido
Las primeras medidas realizadas en la escena permitieron establecer que las ventanas y otras aberturas de la vivienda estaban cerradas y había un brasero encendido

Fuentes policiales señalaron a Infobae que las primeras medidas realizadas en la escena permitieron establecer que las ventanas y otras aberturas de la vivienda estaban cerradas y había un brasero encendido. La principal hipótesis es que tanto los niños como el hombre murieron por intoxicación con monóxido de carbono.

Las mismas fuentes indicaron que en la vivienda fue hallada una nota presuntamente escrita por Colombo. Su contenido es analizado por los investigadores y podría resultar clave para determinar qué ocurrió en las horas previas a las muertes.

La investigación quedó a cargo del doctror Tassino, de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, que este lunes trabajaba en el lugar para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió la tragedia.

De acuerdo con la información preliminar, Colombo mantenía una prohibición de acercamiento respecto de su ex pareja y madre de los niños. Los investigadores intentan establecer si esa situación tuvo alguna vinculación con lo que ocurrió en la vivienda.

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