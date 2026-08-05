Tigre recibirá a Belgrano en el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Tigre se enfrentará a Belgrano en Victoria

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Tigre y Belgrano saldarán el encuentro postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura este miércoles en el Estadio José Dellagiovanna a partir de las 21:15 con arbitraje a cargo de Fernando Echenique, la colaboración de Lucas Novelli en el VAR y la televisación de ESPN Premium.

Este partido se debió disputar la semana pasada, pero coincidió con el duelo del Matador ante Nacional por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. En ese cotejo, el plantel de Diego Dabove hizo valer el 3-0 de la ida en Uruguay y, a pesar de caer 2-1 en Victoria, le alcanzó para avanzar a los octavos de final de la cita continental, instancia en la que se medirá a Montevideo City Torque de Uruguay. Y de imponerse en esa llave, se enfrentará al ganador de Cienciano-Botafogo en cuartos.

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El compromiso de esta noche le da una oportunidad valiosa al cuadro bonaerense porque el sábado último dio un golpe arriba de la mesa para ganarle 3-1 a Racing en Avellaneda por la tercera fecha y dejar atrás la sorpresiva derrota en el estreno del certamen doméstico contra Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba por 1-0. Además, está obligado a sumar en la tabla acumulada porque se mantiene a siete puntos de la clasificación a copas internacionales.

Por otro lado, Belgrano llega a la cancha de Tigre con la chapa de ser el vigente campeón del fútbol argentino y el objetivo puesto en el armado del equipo que jugará la Copa Libertadores 2027. Hasta el momento, el Pirata tuvo un inicio dispar en el Torneo Clausura porque le ganó 2-1 a Rosario Central en su presentación y perdió 1-0 ante Argentinos, ambos duelos jugados en su estadio.

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El entrenador Ricardo Zielinski tiene una baja confirmada porque Franco Vázquez fue expulsado contra el Bicho y el reemplazo del Mudo sería Francisco González Metilli, quien todavía no renovó el contrato que vence a fin de año, o el juvenil Ramiro Hernandes. Además, podría haber una modificación táctica con el ingreso de Juan Velázquez en lugar de Alcides Benítez, de flojo rendimiento frente a Argentinos.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Martín Garay, Jalil Elías; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

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Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli o Ramiro Hernandes y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21:15

Estadio: José Dellagiovanna

TV: ESPN Premium

La tabla de posiciones del Torneo Clausura