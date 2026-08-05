Crisis diplomática: cómo analizaron los medios de Brasil la decisión de Lula de retirar al embajador en Argentina

Captura nota en O Globo (Captura nota en O Globo)

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La rebaja diplomática que Brasil aplicó a Argentina ayer, martes, tuvo lugar en una fecha clave del calendario político brasileño: a menos de tres meses de las elecciones presidenciales de octubre. Los principales diarios y portales del país analizaron en este marco la decisión del Itamaraty, en respuesta a las críticas de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva, y calificaron el episodio como el más grave entre ambos países en décadas, aunque con lecturas distintas.

Captura de la tapa de Folha de S.Paulo (Captura de la tapa de Folha de S.Paulo)

Folha de S.Paulo fue uno de los primeros medios en confirmar la decisión a través de una fuente directa del gobierno. Las periodistas Daniela Arcanjo y Patrícia Campos Mello precisaron que la medida de Lula no equivale a una expulsión del embajador argentino, Daniel Raimondi. Según el medio, el diplomático argentino no fue declarado persona non grata ni recibió un plazo para abandonar el territorio brasileño; simplemente dejó de ser el interlocutor válido para el gobierno de Brasil. Además, calificó el episodio como “la crisis más grave, al menos de las últimas décadas” con Argentina, uno de los principales socios comerciales e históricos de Brasil.

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El diario, además, estableció un paralelo con otro frente diplomático abierto esta misma semana: la revocación de la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Viotti, por parte del gobierno de Donald Trump, ante la negativa de Lula de autorizar a su embajador designado en Brasilia.

Captura de nota en O Globo (Captura de nota en O Globo)

El Estadão había anticipado el desenlace diplomático un día antes, pero su aporte más relevante fue político. El periodista Felipe Frazão reportó desde Brasilia que el gobierno de Lula considera que Milei y Trump actúan en coordinación para desestabilizar el proceso electoral brasileño y favorecer la candidatura del senador Flávio Bolsonaro. Según este medio, esa estrategia incluiría el refuerzo de lo que el gobierno denomina “gabinete del odio” en redes sociales, con el objetivo de sembrar dudas sobre las urnas electrónicas. El Estadão también reveló que el Itamaraty negó autorizaciones a agentes del Departamento de Estado americano bajo la sospecha de que vendrían a cuestionar el proceso electoral.

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Folha reforzó esa lectura desde otro ángulo: sus fuentes en el gobierno compararon la situación de Brasil con la de otros países de la región donde la administración Trump intervino en procesos electorales. El diario señaló que el embajador Bitelli sostuvo al menos cinco reuniones con integrantes del gobierno federal desde su regreso a Brasilia el 26 de julio, dos de ellas con el propio Lula.

Captura de nota en Estadão (Captura de nota en Estadão )

O Globo, en tanto, reprodujo la secuencia completa de las críticas de Milei a Lula y la respuesta del Itamaraty, y subrayó que la convocatoria del embajador argentino Raimondi al Ministerio de Relaciones Exteriores fue atendida por el propio canciller Vieira, un gesto que -señaló- es reservado para los casos de mayor gravedad diplomática.

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El mismo medio sumó a su cobertura informativa una columna de opinión de Elio Gaspari, publicada este miércoles, titulada “El presidente desperdicia la campaña”. Entre otros conceptos, el periodista señala que la campaña electoral “es inédita” y que tanto Trump como Milei “fustigan” a Lula “con el objetivo expreso de interferir en las elecciones brasileñas”. Al mismo tiempo, replica la última encuesta BTG/Nexus, donde se remarca que la diferencia entre Lula y Bolsonaro en el primer turno se redujo de 9 a 4 puntos, y que en un eventual segundo turno ambos candidatos están técnicamente empatados.

Captura de nota en Metrópoles (Captura de nota en Metrópoles)

Metrópoles, uno de los portales de noticias de mayor crecimiento en Brasil, sostuvo que la rebaja diplomática fue comunicada al representante argentino a través de una nota de protesta formal. El portal subrayó que Raimondi permanecerá en Brasilia mientras continúen las críticas de Milei, y subrayó la nota del Itamaraty que calificó el episodio como sin precedentes: “No hay precedentes de que un presidente extranjero, en territorio nacional, haya proferido agresiones e insultos contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas y el pueblo brasileño”.

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Captura de nota de Folha de S.Paulo (Captura de nota de Folha de S.Paulo)

La respuesta de Buenos Aires —una nota de cancillería que rechazó la decisión brasileña por “puramente ideológica”— recibió cobertura en todos los medios, aunque con distinto peso. Metrópoles y Opera Mundi la reprodujeron con más extensión; la Folhay G1, portal de O Globo, la incluyeron como cierre de sus notas, sin mayor desarrollo.