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El canciller israelí visitará Ecuador por primera vez en 44 años y asistirá a la asunción de De la Espriella en Colombia

Gideon Saar se reunirá con Noboa en Quito antes de viajar a la investidura del presidente electo colombiano, en el marco de una gestión diplomática hacia América Latina que ya suma gestos de Milei y Fujimori

El canciller israelí, Gideon Saar, quien inició esta semana una gira por Ecuador y Colombia. (REUTERS/Ronen Zvulun)
El canciller israelí, Gideon Saar, quien inició esta semana una gira por Ecuador y Colombia. (REUTERS/Ronen Zvulun)
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El canciller israelí, Gideon Saar, partió este miércoles a un viaje a Ecuador y Colombia, donde asistirá a la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, en una muestra del acercamiento a una región con cada vez más gobiernos de derecha.

Saar es el primer ministro de Exteriores israelí en visitar en 44 años territorio ecuatoriano, aseguró su oficina en un comunicado. Allí tiene prevista una reunión con el mandatario Daniel Noboa y la firma de instrumentos bilaterales, informó por su parte Quito.

El viernes, llegará a Colombia para representar a su país en la toma de posesión del ultraderechista De la Espriella, quien prometió restablecer de forma inmediata las relaciones con el Estado hebreo.

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Esto marca un cambio importante respecto al presidente colombiano saliente, el izquierdista Gustavo Petro, quien rompió los lazos diplomáticos con Israel por su campaña en la Franja de Gaza.

“Mediante esfuerzos diplomáticos decididos y sistemáticos, hemos logrado fortalecer y renovar las relaciones de Israel con muchos países de América Latina”, destacó Saar en el comunicado.

Una investidura con presencia internacional inédita

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió restablecer de inmediato las relaciones con Israel. (REUTERS/Charlie Cordero)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió restablecer de inmediato las relaciones con Israel. (REUTERS/Charlie Cordero)

La ceremonia del viernes, que se celebrará de forma inédita en Cali y no en Bogotá, reunirá a un rey, siete presidentes latinoamericanos y un primer ministro, según confirmó el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder. Además de Saar, asistirán el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña), Costa Rica (Laura Fernández), Panamá (José Raúl Mulino), República Dominicana (Luis Abinader), Chile (José Antonio Kast) y Honduras (Nasry Asfura). También estarán presentes los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala, el primer ministro de Curazao en representación de los Países Bajos, y el canciller de Brasil, Mauro Vieira.

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De la Espriella adelantó que la ceremonia, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, será “austera” y busca simbolizar la descentralización del poder que prometió en campaña.

De la Espriella, un estrecho partidario de Donald Trump, ha dicho además que trasladará la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, un paso ya dado por Estados Unidos y un número limitado de naciones más pequeñas.

Israel considera Jerusalén su capital eterna e indivisible, un estatuto que no es reconocido por la mayoría de la comunidad internacional debido a las reivindicaciones palestinas sobre la ciudad.

El presidente argentino, Javier Milei, es otro firme defensor de Israel y también ha prometido trasladar la embajada de su país a Jerusalén.

Sin embargo, el cambio aún no se ha concretado, al parecer debido a un desacuerdo sobre los planes de una empresa israelí de perforar en las islas Malvinas bajo administración británica, que Argentina reclama.

El gesto con Perú

Como muestra de este acercamiento, Saar también habló recientemente con la nueva presidenta de Perú, la conservadora Keiko Fujimori, y con el nuevo canciller peruano, Carlos Espá, con quien conversó sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y las oportunidades de cooperación en áreas como la lucha contra el crimen organizado transnacional, la gestión de recursos hídricos y el intercambio de experiencias frente a los efectos de El Niño.

Saar destacó además la disposición de Israel a colaborar con Perú a través de MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo, y ambos cancilleres acordaron reunirse “en un futuro cercano” para seguir impulsando el vínculo bilateral.

(Con información de AFP)

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