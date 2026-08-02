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Suplementos y bienestar: los detalles y la estrategia de una venta que suma ciencia al éxito de una marca

Terraflos adquirió Vitalis Navita. El objetivo es incorporar la comunidad de clientes y la plataforma tecnológica de la firma adquirida e ir hacia una etapa con foco en suplementación personalizada y expansión omnicanal a nivel regional

Como Llegue Hasta Aca - Facundo Garreton - Usina del Arte - Infobae
Facundo Garretón, el fundador de Terraflos, impulsa la compañía desde la intersección entre biotecnología, inteligencia artificial y salud.
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El mercado de la suplementación y el bienestar atraviesa un proceso de consolidación, con compañías de base científica y tecnológica que buscan sumar escala a través de adquisiciones. En ese escenario se inscribe el último movimiento de Terraflos, empresa latinoamericana de ciencia aplicada al consumidor.

Terraflos anunció la adquisición de Vitalis Navitas, la compañía argentina de suplementos fundada por Agustín Bunge y Marcelo Domínguez. La operación da continuidad al acuerdo estratégico que ambas firmas presentaron públicamente en marzo de 2024 y que, desde entonces, se fue estructurando en etapas.

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La transacción reconoce la marca de Vitalis, su comunidad de clientes, su plataforma de e-commerce y su infraestructura tecnológica. Con esta compra, Terraflos apunta a cerrar 2026 impulsando la expansión de su portafolio, el desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento de su estrategia comercial.

Venta directa y personalización

Vitalis nació hace cinco años en Mar del Plata y desde entonces acumuló más de 200.000 clientes, con 25.000 recurrentes. Actualmente distribuye más de 40.000 productos por mes a través de sus canales digitales. Buena parte del recorrido se apoyó en un modelo de venta directa al consumidor, con foco en personalización, cross-selling y automatización, además de una posición destacada en Mercado Libre, donde alcanzó la categoría de Top Brand.

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A ese proceso se refirió Agustín Bunge, fundador de Vitalis y ahora socio de Terraflos. “Comenzamos con una visión, pocos recursos y una enorme voluntad de construir algo que pudiera mejorar la vida de las personas”, señaló.

Vitalis distribuye suplementos como Omega 3 a través de sus canales digitales, con más de 40.000 productos despachados por mes.
Vitalis distribuye suplementos como Omega 3 a través de sus canales digitales, con más de 40.000 productos despachados por mes.

“La adquisición por parte de Terraflos no representa el final de esta historia, sino la validación de todo lo que construimos y la oportunidad de llevar la visión de la empresa mucho más lejos, sumando ciencia, tecnología, inversión, management y escala regional”, agregó Bunge.

El holding con base en el cannabis

Terraflos se autodefine como una compañía que integra biotecnología, inteligencia artificial, investigación de bioactivos y construcción de marcas orientadas a la salud, el bienestar y la longevidad. El proyecto tuvo su origen en el desarrollo de cannabis medicinal, negocio que le dio proyección internacional en sus primeros años y que forma parte de su bio-plataforma junto con la investigación de otras especies vegetales.

Al frente de la compañía está Facundo Garretón, empresario tucumano que antes de fundar Terraflos había creado, en el año 2000, el sitio Invertir Online, vendido en 2018 a Banco Supervielle.

En junio de 2026, Terraflos anunció una ronda Pre-Serie A por USD 3,5 millones y una valuación de USD 85 millones, con fondos destinados a fortalecer su plataforma científica, acelerar su expansión regional y escalar sus marcas y capacidades productivas. La adquisición de Vitalis se concretó apenas un mes después de ese anuncio.

“Vitalis construyó en pocos años una marca relevante, una relación directa con cientos de miles de clientes y una plataforma digital con capacidades diferenciales. Desde Terraflos vamos a sumarle lo que sabemos hacer: ciencia aplicada a la longevidad preventiva y bioactivos únicos”, expresó Garretón. “Vamos hacia suplementos desarrollados para cada persona, no para todos por igual, y hacia convertir a Vitalis en una de las propuestas de suplementación y bienestar más relevantes de América Latina”, completó.

La nueva estrategia

De cara a lo que viene, la nueva etapa contempla una renovación integral de la marca y su posicionamiento, junto con la incorporación de un nuevo equipo de management. Entre los proyectos más relevantes se destaca el desarrollo de una plataforma de suplementación personalizada basada en datos.

Dispositivo médico con pantalla que indica niveles de troponina, glucosa, PSA. Una tira de prueba con sangre, frascos de reactivos, pipeta y tubos.
Vitalis prevé usar un dispositivo capaz de medir biomarcadores en un piloto de suplementación personalizada que se desarrollará en el último trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitalis prevé lanzar, durante el último trimestre de 2026, un piloto con 1.000 personas que utilizará dispositivos capaces de medir biomarcadores, siempre bajo consentimiento del usuario y sin reemplazar la evaluación de profesionales de la salud. En paralelo, avanzará desde el e-commerce hacia una estrategia omni-canal, con expansión a cadenas comerciales y puntos de venta físicos.

Por otro lado, la firma nacida en Mar del Plata lanzó recientemente G-One, uno de los primeros desarrollos realizados en conjunto con Terraflos. Se trata de un suplemento que incorpora péptidos específicos capaces de estimular la secreción endógena de GLP-1 y GIP, con resultados que mostraron una reducción de entre el 42% y el 43% del pico glucémico postprandial en un ensayo placebo-controlado en humanos. “A diferencia de los agonistas farmacológicos de GLP-1, G-One busca activar los mecanismos naturales del organismo sin reemplazar ni imitar la acción de esas hormonas, en línea con el enfoque de la compañía de acercar la innovación científica aplicada al bienestar cotidiano”, explicaron desde Vitalis.

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