28 marcas de moda impulsan el turismo creativo en el Cerro Verde con el Festival Arte y Diseño salvadoreño
El evento, organizado en el Parque Natural Cerro Verde, congregó a cientos de visitantes y permitió a diseñadores nacionales exhibir creaciones elaboradas con técnicas artesanales. El programa SMODA, fomenta cada año la formación de nuevas marcas y facilita que la mayoría logre exportar sus productos
Visitantes nacionales y extranjeros recorren los senderos del Cerro Verde, integrando naturaleza y creatividad en el Festival Arte y Diseño. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
02 Ago, 2026 01:38 p. m. EST
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El volcán de Izalco enmarca el desfile de 28 marcas nacionales, destacando el vínculo entre naturaleza, turismo y diseño local. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Emprendedores artesanales exhiben sus productos a turistas, mostrando la riqueza de técnicas tradicionales adaptadas a nuevas tendencias. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Parque Natural Cerro Verde se convierte en escenario para el impulso del turismo creativo y la promoción de la economía cultural. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Autoridades de CONAMYPE destacan el crecimiento anual del clúster SMODA y la exportación temprana de las marcas participantes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La ministra de Turismo, Morena Valdez, resalta la sinergia entre moda y turismo, subrayando el aporte de la economía creativa al PIB mundial. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“Cada una participa en el programa de SMODA y cuando están listos presentan dentro de la pasarela, pero normalmente el 90 % están exportando en su primer año”, señala Paul Steiner. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“En los últimos años, la moda y el turismo han ido de la mano, porque la moda te inspira, hay muchos lugares y destinos que inspiran”, afirma Morena Valdez. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“El clúster de SMODA nació en 2019 (…) Incluye todo el tema de diseño, creatividad y la aplicación de las técnicas artesanales del ayer a productos de hoy", declaró el presidente de CONAMYPE. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, destaca que cada año nacen entre 35 y 70 marcas nuevas dentro del programa SMODA. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)