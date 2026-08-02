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28 marcas de moda impulsan el turismo creativo en el Cerro Verde con el Festival Arte y Diseño salvadoreño

El evento, organizado en el Parque Natural Cerro Verde, congregó a cientos de visitantes y permitió a diseñadores nacionales exhibir creaciones elaboradas con técnicas artesanales. El programa SMODA, fomenta cada año la formación de nuevas marcas y facilita que la mayoría logre exportar sus productos

Visitantes nacionales y extranjeros recorren los senderos del Cerro Verde, integrando naturaleza y creatividad en el Festival Arte y Diseño. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Visitantes nacionales y extranjeros recorren los senderos del Cerro Verde, integrando naturaleza y creatividad en el Festival Arte y Diseño. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
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El volcán de Izalco enmarca el desfile de 28 marcas nacionales, destacando el vínculo entre naturaleza, turismo y diseño local. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El volcán de Izalco enmarca el desfile de 28 marcas nacionales, destacando el vínculo entre naturaleza, turismo y diseño local. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Emprendedores artesanales exhiben sus productos a turistas, mostrando la riqueza de técnicas tradicionales adaptadas a nuevas tendencias. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Emprendedores artesanales exhiben sus productos a turistas, mostrando la riqueza de técnicas tradicionales adaptadas a nuevas tendencias. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Parque Natural Cerro Verde se convierte en escenario para el impulso del turismo creativo y la promoción de la economía cultural. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Parque Natural Cerro Verde se convierte en escenario para el impulso del turismo creativo y la promoción de la economía cultural. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Autoridades de CONAMYPE destacan el crecimiento anual del clúster SMODA y la exportación temprana de las marcas participantes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Autoridades de CONAMYPE destacan el crecimiento anual del clúster SMODA y la exportación temprana de las marcas participantes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La ministra de Turismo, Morena Valdez, resalta la sinergia entre moda y turismo, subrayando el aporte de la economía creativa al PIB mundial. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La ministra de Turismo, Morena Valdez, resalta la sinergia entre moda y turismo, subrayando el aporte de la economía creativa al PIB mundial. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“Cada una participa en el programa de SMODA y cuando están listos presentan dentro de la pasarela, pero normalmente el 90 % están exportando en su primer año”, señala Paul Steiner. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“Cada una participa en el programa de SMODA y cuando están listos presentan dentro de la pasarela, pero normalmente el 90 % están exportando en su primer año”, señala Paul Steiner. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“En los últimos años, la moda y el turismo han ido de la mano, porque la moda te inspira, hay muchos lugares y destinos que inspiran”, afirma Morena Valdez. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“En los últimos años, la moda y el turismo han ido de la mano, porque la moda te inspira, hay muchos lugares y destinos que inspiran”, afirma Morena Valdez. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“El clúster de SMODA nació en 2019 (…) Incluye todo el tema de diseño, creatividad y la aplicación de las técnicas artesanales del ayer a productos de hoy", declaró el presidente de CONAMYPE. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
“El clúster de SMODA nació en 2019 (…) Incluye todo el tema de diseño, creatividad y la aplicación de las técnicas artesanales del ayer a productos de hoy", declaró el presidente de CONAMYPE. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, destaca que cada año nacen entre 35 y 70 marcas nuevas dentro del programa SMODA. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, destaca que cada año nacen entre 35 y 70 marcas nuevas dentro del programa SMODA. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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