Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

El relato de una argentina que vive la crisis migratoria en Ceuta: “Tenemos las calles tomadas, estamos confinados”

Alejandra Perta Bini se encuentra en España hace poco más de un año y asegura que la situación se encuentra desbordada

Alejandra Perta Bini afirmó que la crisis migratoria en Ceuta dejó las calles tomadas y a gran parte de los vecinos confinados en sus casas
Guardar

Este último jueves se dio un episodio masivo de inmigración cuando miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron hacia España, por la ciudad de Ceuta. Allí, tanto a nado como a pie, cruzaron el espigón fronterizo del Tarajal. La situación generó un colapso del lado europeo, tanto para las autoridades como para los habitantes.

Desde allí, Alejandra Perta Bini, una argentina que vive hace poco más de un año en Ceuta, habló en vivo con Radio Con Vos y contó cómo repercutió el caso en la ciudad y cómo se vive desde las últimas horas para que las autoridades puedan resolverlo.

PUBLICIDAD

Yo creo que la palabra que lo resume es desbordamiento. En muy pocas horas cambió completamente nuestra situación”, aseguró en su primera intervención.

Migrantes llegaron a Ceuta desde Marruecos
Miles de migrantes entraron a Ceuta a nado y a pie por el espigón fronterizo del Tarajal (AP Photo)

“Ceuta es una ciudad pequeñita, muy, muy tranquila, muy limpia. Con una convivencia que yo diría tolerable, con respeto, de españoles nativos y marroquíes. También hay judíos, hindúes, pero bueno, mayormente son marroquíes y españoles. De pronto, en pocas horas, tenemos las calles tomadas, estamos la mayor parte confinados adentro de las casas”, detalló sobre cómo suele ser el día a día en la ciudad española y cómo cambió desde el jueves.

PUBLICIDAD

Diría que, para la cantidad de gente que hay en la calle, realmente es una situación de tranquilidad. Se siente mucho ruido. Un ruido que es poco habitual acá. Pero bueno, dentro de todo tranquilo”, agregó. Además, recordó también un episodio similar que ocurrió años atrás, en 2021.

Sobre su situación en particular, contó que desde el trabajo le recomendaron quedarse en su hogar y no salir, que realizara sus actividades desde allí. “Yo trabajo para una empresa y nos mandó directamente ayer a casa. La oficina donde trabajo justamente da frente al mar por donde entró toda esta gente”, explicó. “Inmediatamente nos mandaron a las casas”, reiteró.

Comercios y empresas de Ceuta cerraron sus locales o redujeron su actividad por el impacto de la crisis migratoria (REUTERS)
Comercios y empresas de Ceuta cerraron sus locales o redujeron su actividad por el impacto de la crisis migratoria (REUTERS)

“Las empresas que también trabajan aquí han tomado la misma decisión. La gente en general ha cerrado comercios, la mayor parte de los que no son marroquíes en general han cerrado sus locales”, remarcó sobre cómo la ola migratoria también golpeó a las situaciones laborales de los habitantes de Ceuta.

“Es una cuestión de resguardo”, explicó por las medidas que tomaron los empleadores para que no salgan a las calles. Agregó: “De pronto, una calle por la que circulan pocas personas pasar a verla llena de gente es muy distinto, si bien no hay agresividad”.

Sobre el operativo de las autoridades, no se mostró conforme respecto a la seguridad que había años atrás con la actualidad, sumado al episodio vivido. “Tenía entendido que hoy iban a venir las autoridades, pero no vemos nada en las calles. El año pasado, cuando llegué, veía muchos coches policiales o del ejército, apostados en distintas cuadras. Es un lugar muy militarizado. Con el correr del año se desapareció eso y hoy por hoy no se ve más en las calles a pesar de lo que está pasando. Es llamativo”, expresó.

Ceuta, con 80.000 habitantes, recibió en pocas horas a unas 60.000 personas llegadas desde Marruecos, en su mayoría jóvenes
Ceuta, con 80.000 habitantes, recibió en pocas horas a unas 60.000 personas llegadas desde Marruecos, en su mayoría jóvenes

De acuerdo con los datos que llegan desde España, Ceuta tiene 80.000 habitantes y recibieron, en pocas horas, un total de 60.000 personas por la ola migratoria que arribó desde Marruecos. La mayoría de ellos son jóvenes.

La posibilidad de marcharse a la península ronda la cabeza de Iván, un joven de 22 años que regresó este viernes a Ceuta tras una ausencia y se topó con un escenario que no esperaba. Varios de sus amigos ya han tomado esa decisión ante la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, y él tiene intención de seguirles hasta que la situación se estabilice.

Carmen, otra vecina de Ceuta, pone en palabras lo que muchos residentes sienten: “Yo nunca he visto tanta gente en la calle como ahora”. Su testimonio ilustra el estado de alarma social que se ha extendido entre la población local a raíz del flujo masivo de llegadas.

Temas Relacionados

CeutaEspañaMigraciónMigrantesArgentinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este lunes cerrarán una estación de la línea E del Subte por obras de renovación: cuándo será la reapertura

Se realizarán tareas de pintura, impermeabilización, recambio de pisos, luces y restauración de murales

Este lunes cerrarán una estación de la línea E del Subte por obras de renovación: cuándo será la reapertura

Ordenaron el secreto de sumario en la causa por lavado narco que investiga a Leandro Pérez, el ex de Vicky Xipolitakis

La medida fue adoptada tras las indagatorias al sospechoso y los otros dos detenidos: un socio suyo y un ex policía de Santa Fe. La Justicia investiga maniobras financieras vinculadas a fondos de origen narco

Ordenaron el secreto de sumario en la causa por lavado narco que investiga a Leandro Pérez, el ex de Vicky Xipolitakis

Habló una ex empleada del geriátrico de Mar del Plata donde un cuidador golpeó a dos ancianas

La mujer reveló que el agresor ya había sido echado de otros hogares de adultos mayores por maltratos. El acusado fue imputado por la Justicia

Habló una ex empleada del geriátrico de Mar del Plata donde un cuidador golpeó a dos ancianas

Detuvieron a un argentino acusado de matar a una mujer en España: habría intentado suicidarse durante el arresto

El crimen ocurrió en Málaga. El sospechoso tiene 60 años y según la investigación, sería el asesino de una ciudadana de origen búlgaro de 45

Detuvieron a un argentino acusado de matar a una mujer en España: habría intentado suicidarse durante el arresto

Llovió otra vez en el AMBA y continúa rigiendo una alerta naranja por tormentas, vientos fuertes y posible caída de granizo

Nuevamente precipitó esta mañana en Ciudad y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las advertencias para el resto del día. El panorama en el país

Llovió otra vez en el AMBA y continúa rigiendo una alerta naranja por tormentas, vientos fuertes y posible caída de granizo

DEPORTES

Kiki Ramos, la promesa del Sub 17 de la selección argentina, contó su historia: “Ya me siento argentino”

Kiki Ramos, la promesa del Sub 17 de la selección argentina, contó su historia: “Ya me siento argentino”

Franco Mastantuono “tiene un pie y medio afuera” del Real Madrid: la tajante decisión que tomó Mourinho

Se confirmaron los días y los horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana: el fixture de River y Boca

Un alto directivo de la FIFA apuntó contra el plan de Infantino: “Es el proyecto de una sola persona”

La fuerte crítica de Riquelme al equipo tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “No te pueden hacer un gol de lateral”

TELESHOW

Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima: “Niego de manera categórica los hechos”

Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima: “Niego de manera categórica los hechos”

Moria Casán le contó a Teleshow por qué rechazó la invitación de Rosalía: “No le voy a hacer el caldo gordo”

La palabra de Ana Rosenfeld tras el fallo de la justicia italiana: “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”

Las claves de la resolución judicial a favor de Wanda Nara: “La negativa del padre resulta injustificada”

La reacción de Mauro Icardi a la decisión de la justicia italiana favorable a Wanda Nara: “Los padres también tenemos derecho”

INFOBAE AMÉRICA

“Has hecho que parezca incapaz de amar”: Natalie Portman está enfurecida con una escritora amiga

“Has hecho que parezca incapaz de amar”: Natalie Portman está enfurecida con una escritora amiga

Las disposiciones arancelarias podrían frustrar en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley de nuevas sanciones contra Rusia

Policía de Guatemala retira cámaras de videovigilancia ilegales instaladas por las pandillas

Costa Rica: La feria de empleo en San Pedro ofrecerá más de 500 vacantes en ingenierías y arquitectura

Ucrania pide a Guatemala unirse a la coalición para el retorno y búsqueda de niños deportados de Rusia