El Partido de Concertación Nacional desmiente fórmula presidencial para las elecciones de 2027 en El Salvador

Las elecciones en El Salvador están programadas para el 27 de febrero de 2027. /(Foto archivo: Asamblea Legislativa)

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El Partido de Concertación Nacional (PCN) de El Salvador emitió un comunicado oficial para desmentir las versiones que han circulado en redes sociales y diversos medios sobre la supuesta definición de su fórmula presidencial para las elecciones de 2027.

El documento, divulgado el pasado 31 de julio, aclara que el partido aún no ha elegido oficialmente a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. En la publicación, el PCN explica que el 24 de julio de 2026 solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una prórroga del plazo para la realización de la elección interna de candidaturas presidenciales. En ese sentido, el organismo electoral resolvió concediendo una extensión de ocho días, iniciando el 29 de julio y finalizando el 5 de agosto de 2026.

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La dirección del partido señala que el proceso interno sigue en marcha y, por respeto a sus estructuras partidarias, no existe hasta la fecha una fórmula presidencial electa.

El mensaje del Consejo Ejecutivo Nacional del PCN enfatiza que cualquier “publicación, imagen, anuncio o comentario que circule en redes sociales, medios de comunicación o plataforma digital o impresa” sobre la supuesta designación de candidatos presidenciales no representa “la posición oficial del partido”.

El comunicado oficial del PCN aclaró que el partido aún no ha elegido a sus candidatos a presidente y vicepresidente./ (PCN)

“El Partido de Concertación Nacional se compromete que vencido el plazo otorgado por el Tribunal Supremo Electoral informará a través de la Comisión Electoral Nacional los resultados oficiales”.

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El comunicado fue publicado luego que, en los últimos días, circulara información que atribuía al PCN una fórmula encabezada por el general Alirio García Flamenco como candidato presidencial, y Mauricio Vilanova, exalcalde de San José Guayabal, en Cuscatlán Norte, como candidato a la vicepresidencia.

García Flamenco es un militar con extensa trayectoria en la Fuerza Armada, quien ha sido reconocido por liderar misiones en Irak y Afganistán. Su perfil ha sido percibido como el de una figura de peso en el ámbito militar y de seguridad nacional.

Mientras que Vilanova alcanzó popularidad durante su gestión municipal por mantener una postura de combate a las pandillas. Estas características han hecho que ambos nombres se posicionen en discusiones y rumores en torno a la estrategia electoral del PCN, aunque el partido insiste en que aún no existe decisión oficial.

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Elecciones presidenciales 2027: proceso y candidatos confirmados

La Asamblea Legislativa ha aprobado más de $172 millones para las próximas elecciones en el país./ (EFE/Rodrigo Sura)

El proceso electoral en El Salvador para 2027 avanza bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral. Para estas elecciones, el TSE ha abierto plazas temporales para personal de apoyo y ha instado a los salvadoreños en el exterior a actualizar su residencia para poder ejercer el sufragio. La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de 172.1 millones de dólares para la organización de los comicios.

Hasta el momento, algunas fórmulas presidenciales han sido confirmadas por otros partidos, aunque la competencia oficial aún no está completamente definida. Medios nacionales indican que, al cierre de julio de 2026, las principales agrupaciones políticas continúan con sus procesos internos y definiciones de candidatos, y que figuras como Manuel Flores han desmentido anuncios prematuros sobre postulaciones para 2027. El debate sobre la participación de ARENA y FMLN también se mantiene vigente, mientras que la reelección indefinida ha sido tema de discusión en el contexto de reformas constitucionales recientes.

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El PCN reitera en su comunicado el compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a las normas democráticas en la elección de sus candidatos, asegurando que cualquier decisión se tomará conforme a la Constitución y la legislación electoral.