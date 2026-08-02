Dos jóvenes robaron una ferretería, le dispararon en el pecho dueño y huyeron tras asesinarlo

El local comercial donde un asalto terminó con la vida de su propietario, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué

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Un violento asalto finalizó con la muerte de un comerciante local en el barrio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Mar del Plata. El hecho tuvo lugar el sábado al mediodía en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué, cuando dos personas armadas ingresaron a una ferretería y dispararon contra el dueño. El ataque desencadenó un operativo policial que resultó en la detención de los sospechosos y el secuestro del arma utilizada.

La víctima fue identificada como Ricardo Ruiz, quien se encontraba trabajando cuando los asaltantes irrumpieron en su local. Tras intimidarlo, uno de ellos le disparó en el pecho antes de huir a pie, abandonando la motocicleta en la que habían llegado. Los vecinos, alertados por los ruidos, acudieron y hallaron al comerciante gravemente herido. “Estaba muy mal, se estaba muriendo”, relató uno de los testigos al medio 0223.

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Tras el ataque, Ruiz fue trasladado en un patrullero al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó con signos vitales y recibió atención médica de urgencia. Los profesionales intentaron estabilizarlo, pero la herida resultó fatal y el comerciante falleció minutos después de su ingreso. La noticia de su muerte generó conmoción y tristeza en la comunidad, que lo reconocía como un referente barrial.

El despliegue policial permitió la rápida captura de los dos sospechosos. Uno de ellos, Tomás Hocte, de 23 años, fue interceptado en Brandsen y 186. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente por robo. El segundo detenido, Alan Ovejero, de 25 años, fue localizado en Arrué y Berutti tras intentar escapar por los techos de viviendas linderas.

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Ambos jóvenes quedaron detenidos y fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Batán a la espera de declarar ante el fiscal Carlos Russo, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción N°7. Por otro lado, en el lugar del crimen, la Policía Científica realizó pericias y recolectó pruebas fundamentales para la causa. Allí, incautaron el revólver utilizado en el asalto y la motocicleta -que no tenia pedido de secuestro según una primera revisión-.

El revólver incautado por la policía, presuntamente utilizado durante el asalto en Malvinas Argentinas (0223)

La causa fue caratulada como homicidio criminis causa, figura que contempla la pena de prisión perpetua, y permanece bajo investigación judicial. El fiscal Carlos Russo tomó intervención en el caso y aguarda el resultado de la autopsia para incorporar datos clave a la investigación. Según fuentes judiciales, el análisis de las pruebas recolectadas busca establecer la responsabilidad de cada detenido, así como determinar la secuencia precisa del asalto y si el móvil principal fue sustraer bienes del comercio.

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La jornada estuvo marcada por la escalada de violencia en Mar del Plata, ya que durante la mañana se había registrado otro asesinato en la zona de Villa La Palangana, en el barrio Regional, donde la víctima aún no había sido identificada. En este episodio, un hombre mayor apareció sin vida en la esquina de Quintana y Remedios de Escalada.

La Policía Científica, personal de Homicidios y efectivos jurisdiccionales trabajaron en el lugar para preservar la escena y relevar datos, mientras las pericias buscaban determinar las circunstancias concretas del hecho. Según reportó Mi8, la investigación se centró en reunir elementos que permitan esclarecer el móvil y los posibles responsables del asesinato.

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El expediente judicial continúa abierto y las autoridades buscan esclarecer por completo lo ocurrido y determinar si existen vínculos adicionales entre los detenidos y otros hechos delictivos recientes. El impacto del crimen de Ricardo Ruiz se reflejó en la reacción de los vecinos, quienes reclamaron respuestas y expresaron su preocupación por la inseguridad creciente en la zona. En los últimos meses, residentes y comerciantes advirtieron sobre una serie de episodios delictivos en Malvinas Argentinas, lo que motivó pedidos de patrullaje y acciones preventivas a las autoridades.