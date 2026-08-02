¿Conviene ahora viajar para comprar celulares y electrónica en países vecinos?: precios y todo lo que hay que saber

En Chile, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se consigue a USD 1.473, un 43,4% menos que en Argentina (Foto: Reuters)

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En un escenario cambiario distinto al de los últimos años, resurge entre los argentinos una pregunta centrada en el consumo: ¿todavía conviene cruzar a un país vecino para comprar un celular, una notebook o cualquier otro dispositivo tecnológico, tal como sucedía en la primera parte del gobierno de Javier Milei?.

La práctica, que supo ser moneda corriente durante los períodos de mayor brecha cambiaria, hoy se analiza bajo otro escenario, tanto por el acceso al mercado de cambios como por las modificaciones recientes en el régimen de compras al exterior.

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Un relevamiento de precios sobre una selección de diez productos tecnológicos, comparando su valor en dólares en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, permite dimensionar hasta qué punto persiste esa diferencia. El caso del iPhone 17 Pro Max de 256 GB es representativo: en Argentina se compra a USD 2.112, mientras que en Chile el mismo modelo cuesta USD 1.473, en Paraguay USD 1.608, en Uruguay USD 1.861 y en Brasil USD 1.920. Esto implica que el equipo resulta un 43,4% más caro en el país que en Chile, la plaza más económica de la región para ese producto.

El caso del celular de más alta gama permite dimensionar hasta qué punto persiste una amplia diferencia con el mayor costo en Argentina

La brecha se amplía todavía en otros rubros. Un Smart TV LED de 85 pulgadas de LG, con tecnología Nano Cell, cuesta USD 2.508 en Argentina frente a USD 968 en Chile, lo que representa una diferencia de 159%. En Uruguay ese mismo televisor se ubica en USD 2.399, apenas por debajo del valor argentino, mientras que en Paraguay se consigue a USD 1.921 y en Brasil al equivalente de 1.333 dólares.

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No todos los productos relevados muestran igual comportamiento: la MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 y 256 GB cuesta USD 1.716 en Argentina, un valor cercano al de Chile (USD 1.657) y a Paraguay (USD 1.457), e incluso por debajo de Brasil, donde se ofrece a 1.772 dólares.

Algo similar ocurre con las consolas de juegos. Una PlayStation 5 Slim de 1 TB, que en Argentina se consigue a USD 1.063, un precio inferior al de Uruguay (USD 1.069) y apenas por encima de Brasil (USD 934) y Paraguay (905 dólares).

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Entre los productos con mayor diferencia de precios respecto de Argentina aparece la Nintendo Switch OLED, que en el país cuesta USD 660 frente a USD 369 en Chile, una brecha del 78,9%. En tanto, la tablet Lenovo Tab P11 de segunda generación y 128 GB, valuada en USD 462 en Argentina, se consigue en Chile a USD 246, lo que representa una diferencia del 87,8%.

El acceso al mercado cambiario cambió la ecuación

Para Damián Di Pace, Analista económico y director de la consultora Focus Market, la persistencia de precios más altos en Argentina ya no alcanza por sí sola para justificar un viaje de compras al exterior.

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“A pesar de que los precios en Argentina todavía son más elevados, ya hay condiciones que cambiaron a favor de la no búsqueda de estos artículos afuera. Esto, porque los argentinos antes hacían un viaje para comprar, por ejemplo, en Chile o en Brasil -hacían turismo de compras- y eso ya no tiene el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque hoy tenés acceso al mercado cambiario, que antes no tenías. La brecha antes era muy grande y hoy, al tipo de cambio oficial, podés importar de cualquier plataforma del exterior para que te lo traigan a la puerta de tu casa”, explicó.

La brecha antes era muy grande y hoy, al tipo de cambio oficial, podés importar de cualquier plataforma del exterior para que te lo traigan a la puerta de tu casa (Di Pace)

“Además, se fue bajando la burocracia en aranceles para ese tipo de operaciones. De hecho, se acaba de comunicar un mayor nivel de liberación para lo que yo llamo la ‘importación hormiga’ por comercio electrónico. Por lo cual hay un dato adicional: antes los argentinos hacían viajes de turismo de compras, y ahora en los fines de semana largos descansan en destinos domésticos locales. Entonces, si bien los precios son más elevados todavía por la carga impositiva argentina y por la acumulación de impuestos a lo largo de toda la cadena de intermediación, creo que ir afuera ya no es tan conveniente como en otro momento”, agregó Di Pace.

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La ventaja impositiva de Chile, un factor estructural

Más allá del factor cambiario, Di Pace remarcó que buena parte de la diferencia de precios responde a un esquema tributario distinto al argentino.

“Chile no conoce lo que es Ingresos Brutos, no conoce lo que es el Impuesto a los Débitos y Créditos, ni el impacto de ese impuesto en cascada. Tiene una carga de IVA menor, por lo cual tiene menor carga impositiva en general, y ya lleva más de 40 años de apertura de libre comercio. Tiene acuerdos comerciales con todos esos países, mientras que Argentina recién está en sus etapas iniciales”, destacó el analista económico.

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Para algunos economistas, cruzar a Chile sigue siendo conveniente para acceder a celulares de alta gama y notebooks de valor elevado

Esa combinación de menor presión tributaria y mayor apertura comercial explica, según el economista, buena parte de la ventaja de precios que muestra Chile frente al resto de la región.

“Estamos hablando de que Chile tiene menor carga impositiva, acuerdos de libre comercio, una desregulación mucho más grande sostenida en el tiempo y más de 40 años de experiencia en mejoras de costos, tributos y regulaciones”, completó Di Pace.

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El impacto en el consumo y el ahorro de los hogares

Damián Di Pace también se refirió a las consecuencias que ese sobreprecio genera sobre las decisiones de consumo de los hogares argentinos. “La realidad es que importar tecnología a este nivel de costos deja fuera de accesibilidad a muchos argentinos que necesitan esos equipos y desgraciadamente pagan un precio mayor. Todo ese sobrecosto se traduce en menor consumo de otros bienes en el mercado doméstico: si tomás la decisión de comprar una computadora en el mercado local -porque te vas a evitar el viaje- y pagás un 40% más, esa diferencia es menor consumo para otro tipo de bienes o un menor nivel de ahorro”, planteó.

El analista económico puso el foco en cómo ese efecto golpea de manera diferenciada según el nivel de ingresos. “Esto termina dañando claramente al consumidor argentino, sobre todo a la clase media, que es la que mayor nivel de predisposición a estas compras puede llegar a tener. Incluso alguien de ingresos bajos quizás tendría accesibilidad a este tipo de bienes, pero con estos precios queda mucho más distante de poder concretarlo”, indicó.

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¿Hay atraso cambiario?

Nicolás Aroma, economista, sostuvo que el factor cambiario continúa siendo la principal causa detrás del encarecimiento de la tecnología en el país.

“Lo que se ve es que Argentina sigue siendo el país más caro en dólares de la región. Y esto pasa con los artículos de tecnología, pero también con una gran cantidad de bienes. Basta ir a Chile y a Brasil para darte cuenta de que no solo la tecnología sigue siendo cara en Argentina, sino el resto de los productos”, dijo Aroma.

El atraso cambiario continúa siendo, según Aroma, el principal factor detrás de los precios en dólares más altos de la región

“A mi modo de ver, lo que más está influyendo, más allá de la cuestión impositiva y regulatoria -que se ha liberado bastante en los últimos años y aun así sigue estando caro en dólares, tiene que ver sin duda con el tema cambiario. Es decir, Argentina sigue muy atrasada en términos cambiarios, aun cuando no está en el peor momento de los últimos años; en el período de enero de 2025, por ejemplo, esto era aún peor”, explicó Aroma.

Cuándo sigue teniendo sentido cruzar la frontera

“Dependiendo de si se justifica o no por el volumen, las distancias y los costos de alojamiento u otros gastos, si estás en los países limítrofes sin duda conviene viajar para acceder a algunos tipos de bienes, como celulares de alta tecnología y notebooks de alto valor”, sostuvo.

El economista puso como ejemplo el caso de Mendoza. “Aun así conviene cruzar, ni hablar si estás en Mendoza, por ejemplo, para ir a Chile, donde encima las diferencias de precios son mayores”, remarcó Aroma.

Dependiendo de si se justifica o no por el volumen, las distancias y los costos de alojamiento u otros gastos, si estás en los países limítrofes sin duda conviene viajar para acceder a algunos tipos de bienes (Aroma)

“Cuando analizamos el turismo de compras en el exterior, hablamos de consumidores informados y con posibilidades de viajar, que están muy atentos a cuáles son los precios de cada producto en cada lugar. Esto los diferencia del resto de los mercados en Argentina, que dependen mucho más del consumo interno o general”, contó Nicolás Aroma.

Miles de argentinos cruzan la frontera con Paraguay cuando la diferencia de precios es más conveniente

Para el economista, la ecuación entre precio de los productos y costo de vida en los países vecinos sigue inclinando la balanza hacia el viaje. “Creo que el punto clave es que hoy sigue conviniendo viajar para comprar ese tipo de productos. Hospedarse, alojarse y consumir en los otros países sigue siendo, aun así, más barato que en Argentina”, concluyó.

Cambios recientes en el régimen de compras al exterior

El debate sobre la conveniencia de viajar para comprar tecnología se da, además, en un contexto de cambios en el régimen de importaciones personales. El Gobierno simplificó recientemente el sistema de compras online en el exterior con entrega puerta a puerta a través del Correo Argentino, con el objetivo de reducir los tiempos de entrega y la carga administrativa para quienes compran en plataformas extranjeras. La medida se suma a la equiparación de la franquicia para las importaciones por correo con la vigente para los servicios de courier, que dejó exentos del pago de derechos de importación a los envíos de hasta 400 dólares.

Ese marco más flexible convive con un fenómeno que ya venía en ascenso antes del anuncio. Las importaciones por courier volvieron a marcar récord en junio, con compras por USD 125 millones, por encima del máximo previo de USD 118 millones registrado en abril. En el acumulado del primer semestre del año, este tipo de importaciones sumó USD 643 millones, un incremento interanual del 104,2%, lo que confirma que buena parte de la brecha de precios que persiste con los países vecinos empieza a canalizarse, cada vez más, a través de la compra online y no del viaje físico a la frontera.