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Alerta naranja por tormentas intensas y vientos: el pronóstico del tiempo para este fin de semana en el AMBA

Se esperan fuertes precipitaciones para hoy y mañana en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. El panorama del resto del país con advertencias en 16 regiones por grandes masas de aire ventoso

Persona con paraguas negro y bolso marrón caminando por una calle adoquinada mojada bajo la lluvia, con taxis, buses, edificios y el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
Lluvias y vientos para hoy y mañana en CABA y alrededores (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó, para este viernes, alerta naranja por fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con ráfagas de hasta 50 km/h y probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 100% que se prolongarán hasta el sábado por la mañana acompañado por un descenso térmico que, el domingo, tocará los 10°C antes de varios días de tiempo estable.

Para hoy, viernes, aumentará la nubosidad y se desarrollarán precipitaciones de gran intensidad, sobre todo entre la tarde y la noche. Para ese tramo del día, el organismo prevé probabilidades de lluvias nocturnas de entre 70% y 100%, con vientos del oeste y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

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Datos meteorológicos: temperatura 15.8 grados Celsius, humedad 85 por ciento, presión 1007.8 hectopascales. Logo SMN
El Observatorio Central de Buenos Aires del SMN publica los datos meteorológicos de la ciudad a las siete de la mañana, incluyendo 15.8 grados Celsius de temperatura, 85 por ciento de humedad y cielo cubierto. (SMN)

Para hoy, la temperatura oscilará entre los 14°C y 21°C coincidiendo el ascenso de la temperatura vespertina con la caída de agua. A continuación, el sábado amanecerá tormentoso, con temperaturas de entre 15 °C y 19 °C. Ya durante la mañana de esa jornada, y el resto del día -según el pronóstico del SMN- las lluvias se detendrán, preponderando un firmamento nublado.

Ya para el domingo no se esperan lluvias, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura bajará, con una mínima de 10 °C y una máxima de 15°C.

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Tabla con pronóstico meteorológico para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muestra días, temperaturas, probabilidad de lluvia, viento y ráfagas
El pronóstico extendido del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con probabilidad de lluvias, temperaturas, velocidad y dirección del viento (SMN)

La explicación meteorológica la aportó Meteored, que describió el avance de un frente frío sobre la región central durante el viernes. “El frente frío avanzará sobre la región central durante el viernes y dará lugar a lluvias y tormentas de variada intensidad en el AMBA. Este proceso, muy frecuente en nuestra región, corresponde al desarrollo de un centro de bajas presiones en superficie y favorecerá un marcado aumento de la inestabilidad, con tormentas que podrían ser localmente fuertes”.

Según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, después del fin de semana el invierno porteño mantendrá temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. El organismo recomendó seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la evolución de los sistemas meteorológicos.

Las alertas meteorológicas en el resto del país

Para hoy, la inestabilidad abarcará a toda la provincia y el SMN advirtió que regirá una alerta amarilla por tormentas, con focos fuertes en casi todas las localidades. Luego, las condiciones mejorarán, aunque el domingo por la tarde las precipitaciones persistirán en el sur provincial.

Mapa de Argentina con zonas coloreadas en verde, amarillo y naranja, pestañas de fecha, íconos de lluvia, nieve y viento, y fecha de emisión 31/07/2026
Un mapa de Argentina presenta alertas meteorológicas activas para el 31 de julio de 2026, con zonas marcadas en verde, amarillo y naranja por el Servicio Meteorológico Nacional. (SMN)

También se pronostican alertas amarillas por fuertes tormentas en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe (ambos con alerta naranja), La Pampa y Santiago del Estero. Por otro lado, el organismo del clima también señala lluvias en Santa Cruz.

Por nevadas, rige alerta naranja en Neuquén, mientras que la advertencia amarilla se circunscribe hacia Mendoza, San Juan y Santa Cruz.

Tabla con lista de provincias, fenómenos meteorológicos y una matriz de íconos triangulares amarillos y naranjas que señalan alertas
Un mapa de Argentina señala las alertas meteorológicas por fenómenos como tormentas, vientos y nevadas en sus provincias. (SMN)

A la vez, permanece bajo alerta naranja por vientos fuertes las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Salta, San Luis y Tucumán. Por otro lado, persiste la alerta amarilla por el mismo factor en las regiones de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.

Mapa de Argentina con áreas coloreadas en verde y amarillo, botones de zoom, pestañas para días, iconos de clima, fecha de emisión y un mapa insertado
Un mapa de Argentina muestra zonas con alerta meteorológica por lluvias, nieve y viento para el sábado 1 de agosto, con información de The Weather Channel. (SMN)

El viento zonda también será un atenuante en cuanto a las potentes ráfagas de viento que azotarán gran parte del país, teniendo lugar en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.

Mapa de Argentina con divisiones provinciales en colores verde, rojo y amarillo. Incluye leyenda 'SAT Temperaturas Extremas por Frío' y fecha 30/07/2026
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina muestra las áreas con alerta por temperaturas extremas por frío, con zonas en rojo y amarillo al sur del país el 30 de julio de 2026. (SMN)

El mapa de advertencias se completa con temperaturas extremas de frío en Santa Cruz y toda Tierra del Fuego, bajo alerta amarilla. En el este santacruceño la advertencia sube a naranja y en el oeste alcanza el nivel rojo.

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