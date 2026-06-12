Crimen y Justicia

Procesaron a “Pequeño J” por el triple crimen narco de Florencio Varela

El juez federal Jorge Rodríguez agravó la situación de Tony Janzen Valverde, preso en el penal de Marcos Paz. Podría recibir prisión perpetua si es condenado. La defensa anunció que apelará la decisión

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La llegada de "Pequeño J" a la base aérea de El Palomar

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue procesado en las últimas horas como presunto coautor del triple femicidio narco de Florencio Varela, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

La calificación aplicada es la de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí, la misma por la que fue indagado el mes pasado.

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La calificación es al menos grave. Si es condenado, “Pequeño J” -hoy preso en un régimen para detenidos de alto riesgo en el penal de Marcos Paz tras su extradición desde Perú-, podría recibir la pena de prisión perpetua. Su defensa, a cargo del abogado penalista Lucas Contreras Alderete, anunció que apelará la medida.

La decisión fue tomada por el magistrado Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, con una investigación llevada adelante por el secretario Ignacio Calvi, tras un arduo trabajo de la UFI de Homicidios de La Matanza, que elevó el expediente al fuero federal en la primavera de 2025 tras esclarecer las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, una brutal carnicería que ocurrió el 19 de septiembre de 2025 en una casa de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela.

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Díptico que muestra a "PEQUEÑO J", un hombre joven de cabeza rapada, y un pantalón de jogging blanco con manchas, resaltado con un círculo rojo
"Pequeño J" antes de ser extraditado desde Perú y el jogging blanco que será peritado

Para el juez, Valverde “ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”, asegura una fuente del caso. “Su intervención no fue marginal ni accesoria, sino integrada a una convergencia intencional con el resto de los intervinientes”, continúa la fuente.

La imputación podría empeorar. “Ahora existen elementos que vinculan al acusado con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala. También se incorporaron hipótesis vinculadas a posibles delitos de trata y explotación sexual, y eventuales maniobras de lavado de activos”, asegura una alta fuente del expediente. El juzgado pidió a las autoridades de Perú formalizar la ampliación de la imputación -por ley, solo podría procesarlo por la calificación por la que fue extraditado-. Todavía no recibió respuesta.

La Justicia también estudia realizar una extracción de ADN compulsiva para “Pequeño J” y los otros detenidos del caso. El objetivo es cotejar las muestras de material genético bajo las uñas de las víctimas, lo que indica una posible maniobra defensiva, una prueba que, si su resultado es positivo, complicaría seriamente a cualquier acusado.

También, se peritará eventualmente el jogging blanco que Valverde dejó atrás en la casa de su novia en Isidro Casanova antes de fugarse a Bolivia. Un informe policial apuntaba a una “presunta mancha hemática”. En su indagatoria, en donde negó cometer el hecho o ser parte de la trama que llevó a los femicidios de Brenda, Morena y Lara, “Pequeño J” aseguró que era vino que bebió en su cumpleaños.

Brenda, Morena, Lara - La Matanza
Morena, Brenda y Lara, las víctimas del triple crimen

La primera entrevista a “Pequeño J”

El acusado rompió el silencio dos semanas atrás con una entrevista concedida desde la cárcel a Infobae, la primera de su historia. Allí, negó también ser el autor intelectual del triple crimen, un rótulo con el que fue anunciado por autoridades policiales y medios de comunicación tras su fuga a Perú. “Cuando vi en las redes que me mostraban como el autor intelectual como un narcotraficante,estaba cagado de miedo, porque yo no era ninguna de las dos cosas. Si fuese un narco, no hubiera aparecido en ningún lado", aseveró.

Luego, dijo: “Como expliqué en mi indagatoria, yo no estuve y tampoco me imaginaba lo que les hicieron. Cuando me entero de cómo las mataron, me sentí mal porque, la verdad,a mí ellas me cayeron bien, más Morena, porque la mina era simpática, graciosa, me apenó mucho lo que pasó. Y a la vez, sentí miedo, al saber que me estaba metiendo en un problema del que no tengo nada que ver. También, tengo miedo porque menciono a personas que pueden ser un problema para mí“, afirmó.

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