Morena, Brenda y Lara, las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

La Justicia federal aceptó investigar el triple femicidio narco de Florencio Varela, aseguraron fuentes del caso a Infobae. En una nota firmada en las últimas horas, el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, y el secretario Ignacio Calvi, accedieron a declararse competentes en el caso luego de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que investigaron los crimenes de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cometidos el 20 de septiembre pasado, cerraran la causa para que se investigue la pista narco internacional que llevó a las brutales muerte.

En su nota, Rodríguez y Calvi pidieron el expediente en forma completa, así como todo el material secuestrado y saber si existen intervenciones telefónicas en curso. En paralelo, Calvi y los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli comenzaron una serie de reuniones con una mesa de trabajo para realizar la transición de forma ordenada.

Otro dato notable es que Rodríguez aceptó investigar el caso de forma completa. La causa, con once detenidos y cuatro prófugos, tiene la calificación de privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado. El magistrado federal decidió no subdividirla -es decir, dejarle a los fiscales matanceros la parte de los asesinatos y quedarse solo con la pista narco-. Tampoco se desligó de la competencia territorial, ya que el hecho comenzó en la jurisdicción de La Matanza, donde los presuntops asesinos pasaron a buscar a las víctimas.

