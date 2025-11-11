Crimen y Justicia

La Justicia federal aceptó investigar el triple femicidio narco de Florencio Varela

La competencia fue aceptada en las últimas horas por el magistrado Jorge Rodríguez junto al secretario Ignacio Calvi. Transición ordenada y mesa de trabajo con los fiscales que esclarecieron el caso

Guardar
Morena, Brenda y Lara, las
Morena, Brenda y Lara, las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

La Justicia federal aceptó investigar el triple femicidio narco de Florencio Varela, aseguraron fuentes del caso a Infobae. En una nota firmada en las últimas horas, el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, y el secretario Ignacio Calvi, accedieron a declararse competentes en el caso luego de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que investigaron los crimenes de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cometidos el 20 de septiembre pasado, cerraran la causa para que se investigue la pista narco internacional que llevó a las brutales muerte.

En su nota, Rodríguez y Calvi pidieron el expediente en forma completa, así como todo el material secuestrado y saber si existen intervenciones telefónicas en curso. En paralelo, Calvi y los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli comenzaron una serie de reuniones con una mesa de trabajo para realizar la transición de forma ordenada.

Otro dato notable es que Rodríguez aceptó investigar el caso de forma completa. La causa, con once detenidos y cuatro prófugos, tiene la calificación de privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado. El magistrado federal decidió no subdividirla -es decir, dejarle a los fiscales matanceros la parte de los asesinatos y quedarse solo con la pista narco-. Tampoco se desligó de la competencia territorial, ya que el hecho comenzó en la jurisdicción de La Matanza, donde los presuntops asesinos pasaron a buscar a las víctimas.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Brenda del CastilloMorena VerdiLara GutiérrezFlorencio Varelaúltimas noticiasFemicidiosNarcotráfico

Últimas Noticias

Cayó una red dedicada a la venta de vaporizadores, protagonistas del nuevo mercado ilegal de la marihuana en Argentina

La estructura dedicada a la venta de dispositivos descartables fue el foco de una serie de allanamientos a cargo de la PFA. El espejo con el mercado legal global, los riesgos para la salud y la letra chica de la molécula

Cayó una red dedicada a

La Matanza: buscan a cinco presos que se fugaron de una comisaría de Isidro Casanova

La mayoría de ellos fue detenida por robo. Sospechan que escaparon por un ducto de ventilación que conecta con el techo de la dependencia policial

La Matanza: buscan a cinco

Murió ahogado en Misiones un futbolista de 17 años que había firmado con Vélez

Dilan González desapareció en el río Paraná el domingo por la tarde y su cuerpo fue hallado un día después. El adiós del club donde se crió

Murió ahogado en Misiones un

La jueza Makintach intentó justificar ante el jury por qué grabó un documental sobre el caso Maradona

“Mis colegas sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental”, declaró ante el jurado que definirá si la destituye. También apuntó contra el juez Maximiliano Savarino

La jueza Makintach intentó justificar

Un influencer que analiza suplementos nutricionales denunció que atacaron a su abuela de 95 años

“Le preguntaron por mí, respondió que yo no vivía más ahí y le pegaron una piña”, contó Pablo Pizzurno, quien se dedica a verificar si suplementos y alimentos tienen realmente la composición registrada en sus etiquetas

Un influencer que analiza suplementos
DEPORTES
Infobae

Barco reveló cuál fue su plan para volver a la selección argentina, contó qué le pidió a Paredes tras el Superclásico y dejó una frase sobre Boca

Preocupación en Inglaterra: la violenta escena que vivieron una figura de la Premier League y su familia con un grupo de ladrones en su mansión

Las fotos de los nietos de Donald Trump con Lionel Messi y los jugadores de Inter Miami en el partido ante Nashville

El cronograma de la última fecha del Torneo Clausura que definirá los clasificados a los playoffs, los descensos y el boleto a las Copas

Lamine Yamal se bajó a último momento de la convocatoria de España y desató un escándalo en su selección: “No creo que sea muy normal”

TELESHOW
El conmovedor homenaje de Araceli

El conmovedor homenaje de Araceli González a su madre: “Cuidó de nosotros sola y con mucha dignidad”

Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi: su reacción ante la consulta por la China Suárez

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

Robo a museos: ladrones escapan

Robo a museos: ladrones escapan con oro antiguo en el Museo Nacional sirio

Bolivia: Gasto millonario en publicidad estatal durante la gestión de Luis Arce reabre el debate sobre la pauta oficial

Jorge Glas fue trasladado a la nueva megacárcel de Ecuador

El sindicalista Marcelo Balcedo analiza demandar a Argentina y Uruguay por 200 millones de dólares

Denuncian que Costa Rica es el epicentro de la represión transfronteriza contra los exiliados nicaragüenses