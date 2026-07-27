Crimen y Justicia

Demoraron a un segundo hombre tras el hallazgo de la adolescente que estuvo desaparecida 2 días en Corrientes

Poco después de que la menor de 17 fuera encontrada sana y salva en un paso fronterizo, atraparon a un camionero en una playa de estacionamiento, que habría jugado un rol clave en el traslado de la menor

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La adolescente de 17 años tras haber sido localizada luego de 48 horas desaparecida
La adolescente de 17 años tras haber sido localizada luego de 48 horas desaparecida

La investigación tras el hallazgo de la adolescente de 17 años en Corrientes avanzó en las últimas horas con la demora de un segundo hombre, quien quedó bajo investigación por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad.

Se trata de un camionero de 32 años oriundo de San Carlos, Misiones, y a quien la Policía de Corrientes lo detuvo este domingo en Paso de los Libres -ciudad fronteriza con Brasil- luego de que encontraran a la menor. El hombre fue identificado como A.R.

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Ahora las autoridades intentan determinar cuál fue su rol en la desaparición de la menor, quien salió de su casa el viernes para encontrarse con su pareja -un hombre de 37 años que también se encuentra a disposición de la Justicia- y la encontraron después de 48 horas de intensa búsqueda.

La Justicia investiga las circunstancias en las que el último detenido trasladó a la adolescente desde el Acceso Oeste de Curuzú Cuatiá hasta Paso de los Libres. Según el relato de la joven, el viernes por la mañana subió a un primer camión en las afueras de la ciudad. Luego, bajó en el cruce conocido como Cuatro Bocas, a la altura de Monte Caseros, donde abordó el vehículo conducido por el individuo de 32. La adolescente declaró que permaneció retenida dentro del camión durante más de 24 horas y que recién logró descender este domingo en el acceso a Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 117, de acuerdo con la información difundida por El Litoral.

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A.R. fue localizado en una playa de estacionamiento para camiones sobre la ruta de acceso al Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas. La hipótesis principal del fiscal es que el hombre intentó ocultarse en ese lugar tras permitir que la adolescente bajara del vehículo.

Policía de corrientes
La Policía de Corrientes investiga el caso, junto a las autoridades

La investigación avanzó gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), organismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los investigadores detectaron el impacto del teléfono celular de la menor en una antena de Paso de los Libres, dato que orientó el operativo y motivó la activación de la Alerta Sofía ante la cercanía con la frontera con Brasil. Antes de ser hallada, la joven también logró compartir su ubicación con su madre, lo que permitió acotar el radio de búsqueda.

El caso había tomado estado público el viernes, cuando la madre de la joven radicó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá. En las horas siguientes, la mujer reveló que su hija había salido para encontrarse con su novio, un hombre de 37 años, y que en medio de la búsqueda recibió una llamada de la adolescente. “Me pidió que la fuera a buscar, pero la comunicación se cortó y después el teléfono quedó apagado”, declaró la madre en ese momento.

La familia también sostuvo que uno de sus hijos logró contactar al novio de la joven y que existían sospechas de que el hombre habría intentado trasladarla a Brasil. Esa versión continúa siendo analizada por los investigadores mientras avanza la búsqueda. Ante la falta de novedades sobre el paradero de la adolescente y la posibilidad de que estuviera en riesgo, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda urgente de menores desaparecidos, que permite difundir información a través de teléfonos celulares, medios de comunicación, redes sociales y organismos públicos.

En el comunicado, la dependencia solicitó la colaboración de la población en general a quienes contaran con información sobre el paradero de I.A.D. poniendo a disposición el contacto de la comisaría y el Sistema Integral de Seguridad (SIS), cuya línea gratuita es el 911 en la capital provincial y el 101 en el interior.

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