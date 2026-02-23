Crimen y Justicia

Desarticularon un búnker narco en Merlo: detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína lista para vender

La investigación se inció a partir de la denuncia de vecinos de la zona por constantes peleas en la zona. Secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares en el domicilio señalado

Guardar

Tras una serie de denuncias de vecinos por reiterados disturbios en las inmediaciones de una vivienda en el partido bonaerense de Merlo, la Policía montó un operativo que terminó con la detención de dos personas en un búnker dedicado al narcomenudeo.

El allanamiento, ordenado por la Justicia, tuvo como escenario la esquina de las calles Manuel Alvarado y Doblas, en donde además secuestraron envoltorios con cocaína listos para la venta.

De acuerdo con lo que informó Primerplanoonline, la intervención policial fue el resultado de los reclamos sostenidos por parte de los residentes del barrio, quienes manifestaron su preocupación ante la reiteración de peleas y discusiones entre vendedores y compradores que ocurrían a cualquier hora del día.

Las quejas, canalizadas a través de la Secretaría de Seguridad del Municipio, dieron lugar al inicio de una investigación formal sobre lo que ocurría en el domicilio señalado. La Fiscalía N° 9 de Morón, a cargo de la fiscal Marisa Monti, tomó intervención en el caso y solicitó apoyo a la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de la Policía.

Los investigadores desplegaron tareas de vigilancia en el lugar, realizando seguimientos, fotografías y filmaciones de las transacciones. A partir de estas pruebas, se logró identificar la modalidad de venta, caracterizada por la entrega directa de estupefacientes bajo la modalidad de pasamanos y sin restricciones horarias.

Con los elementos reunidos, el juez titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, autorizó el allanamiento del inmueble, donde posteriormente los efectivos incautaron una cantidad significativa de envoltorios que contenían cocaína fraccionada en dosis listas para su comercialización. Además, secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes para avanzar en la investigación. Al igual que la droga incautada, la cual será analizada por los peritos para establecer su pureza.

En el operativo detuvieron a dos personas, identificadas como los principales responsables de la organización, que operaba en la vivienda que funcionaba como punto fijo de venta, generando un flujo constante de personas y vehículos en la zona.

Cayó una banda narco gracias a la denuncia de los vecinos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una banda dedicada al narcomenudeo que operaba frente a un centro de rehabilitación de adicciones en la ciudad de Córdoba, luego de una investigación impulsada por denuncias vecinales.

El operativo, coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, incluyó la realización de cuatro allanamientos simultáneos en los barrios Argüello Lourdes, Argüello Norte y la zona conocida como La Aldea, hace poco mas e diez días. Según confirmaron fuentes de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico a Infobae, la investigación comenzó luego de varios seguimientos y el análisis de denuncias anónimas de vecinos, lo que facilitó la intervención en estos sectores.

Uno de los miembros de
Uno de los miembros de la banda

Durante los registros, los efectivos de la FPA incautaron 2.275 dosis de cocaína y 899 dosis de marihuana, además de una planta de cannabis sativa. Un dato especialmente relevante fue el hallazgo de 2.000 dosis de cocaína dentro de una caja fuerte.

La policía secuestró además $697.900 en efectivo, tres balanzas digitales, material para fraccionar droga y 28 cartuchos de diferentes calibres en las viviendas localizadas en barrios periféricos del norte de Córdoba. Según el reporte policial, parte de la droga encontrada ya estaba preparada en pequeñas dosis, pensado para la venta directa y rápida en la zona.

El funcionamiento del punto de comercialización en las inmediaciones de un centro de rehabilitación de adicciones fue calificado como un agravante por las autoridades, ya que ponía en riesgo a personas que intentan dejar el consumo.

Fuentes judiciales informaron que los tres hombres detenidos, de 39, 43 y 64 años, enfrentan cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y permanecen a disposición de la fiscalía, mientras continúa la investigación para establecer si existen conexiones con otras redes de distribución de drogas en la provincia.

Temas Relacionados

narcomenudeoMerloPolicía bonaerensebúnkerúltimas noticias

Últimas Noticias

Secuestraron varios tipos de drogas en un operativo realizado en una fiesta electrónica en Córdoba

Las autoridades utilizaron canes especializados para poder identificar los estupefacientes, que incluían dosis de cocaína, tusi, MDMA y marihuana

Secuestraron varios tipos de drogas

Balearon a un hombre en la entrada de supermercado de Rosario y encontraron una nota mafiosa

El ataque se produjo en el ingreso de la cochera del comercio, ubicado en la calle Ocampo y Chacabuco del barrio República La Sexta

Balearon a un hombre en

Delincuentes robaron dos escuelas de La Plata a días del inicio de clases

El hecho ocurrió en un edificio donde funcionan una secundaria y una primaria. Hasta el momento, no hay sospechosos. La falta de cámaras de seguridad en la zona complica el trabajo de las autoridades

Delincuentes robaron dos escuelas de

Hallaron el cuerpo de una mujer en un baldío de Punta Mogotes y por el crimen detuvieron a su pareja

El hombre relató a las autoridades que la mujer había salido de su casa por la tarde. Lo detuvieron al conocer los resultados de la autopsia: el motivo de la muerte fue asfixia mecánica

Hallaron el cuerpo de una

Juzgan a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo durante un incendio en su departamento de Belgrano

Melchor Rodrigo terminó con el 90% del cuerpo quemado mientras dormía en un sillón. El acusado, en cambio, dejó su casa ileso. La pena en expectativa es de 20 años de cárcel

Juzgan a Felipe Pettinato por
DEPORTES
Franco Colapinto se prepara para

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

La selección argentina cayó 4-0 ante Brasil en el Sudamericano femenino Sub 20

Tras la primera estrella para Tomás Etcheverry, así quedó la tabla histórica de campeones argentinos en el ATP Tour

TELESHOW
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

INFOBAE AMÉRICA

China eleva la tensión con

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania

Claves neuropsicoeducativas para las infancias

El Foro Penal confirmó la excarcelación de 54 presos políticos tras la promulgación de la ley de amnistía en Venezuela

De la tragedia personal al éxito internacional: el viaje sensible del cine de Carla Simón