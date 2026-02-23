Desarticularon un búnker narco en Merlo: detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína lista para vender

Tras una serie de denuncias de vecinos por reiterados disturbios en las inmediaciones de una vivienda en el partido bonaerense de Merlo, la Policía montó un operativo que terminó con la detención de dos personas en un búnker dedicado al narcomenudeo.

El allanamiento, ordenado por la Justicia, tuvo como escenario la esquina de las calles Manuel Alvarado y Doblas, en donde además secuestraron envoltorios con cocaína listos para la venta.

De acuerdo con lo que informó Primerplanoonline, la intervención policial fue el resultado de los reclamos sostenidos por parte de los residentes del barrio, quienes manifestaron su preocupación ante la reiteración de peleas y discusiones entre vendedores y compradores que ocurrían a cualquier hora del día.

Las quejas, canalizadas a través de la Secretaría de Seguridad del Municipio, dieron lugar al inicio de una investigación formal sobre lo que ocurría en el domicilio señalado. La Fiscalía N° 9 de Morón, a cargo de la fiscal Marisa Monti, tomó intervención en el caso y solicitó apoyo a la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de la Policía.

Los investigadores desplegaron tareas de vigilancia en el lugar, realizando seguimientos, fotografías y filmaciones de las transacciones. A partir de estas pruebas, se logró identificar la modalidad de venta, caracterizada por la entrega directa de estupefacientes bajo la modalidad de pasamanos y sin restricciones horarias.

Con los elementos reunidos, el juez titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, autorizó el allanamiento del inmueble, donde posteriormente los efectivos incautaron una cantidad significativa de envoltorios que contenían cocaína fraccionada en dosis listas para su comercialización. Además, secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes para avanzar en la investigación. Al igual que la droga incautada, la cual será analizada por los peritos para establecer su pureza.

En el operativo detuvieron a dos personas, identificadas como los principales responsables de la organización, que operaba en la vivienda que funcionaba como punto fijo de venta, generando un flujo constante de personas y vehículos en la zona.

Cayó una banda narco gracias a la denuncia de los vecinos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una banda dedicada al narcomenudeo que operaba frente a un centro de rehabilitación de adicciones en la ciudad de Córdoba, luego de una investigación impulsada por denuncias vecinales.

El operativo, coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, incluyó la realización de cuatro allanamientos simultáneos en los barrios Argüello Lourdes, Argüello Norte y la zona conocida como La Aldea, hace poco mas e diez días. Según confirmaron fuentes de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico a Infobae, la investigación comenzó luego de varios seguimientos y el análisis de denuncias anónimas de vecinos, lo que facilitó la intervención en estos sectores.

Uno de los miembros de la banda

Durante los registros, los efectivos de la FPA incautaron 2.275 dosis de cocaína y 899 dosis de marihuana, además de una planta de cannabis sativa. Un dato especialmente relevante fue el hallazgo de 2.000 dosis de cocaína dentro de una caja fuerte.

La policía secuestró además $697.900 en efectivo, tres balanzas digitales, material para fraccionar droga y 28 cartuchos de diferentes calibres en las viviendas localizadas en barrios periféricos del norte de Córdoba. Según el reporte policial, parte de la droga encontrada ya estaba preparada en pequeñas dosis, pensado para la venta directa y rápida en la zona.

El funcionamiento del punto de comercialización en las inmediaciones de un centro de rehabilitación de adicciones fue calificado como un agravante por las autoridades, ya que ponía en riesgo a personas que intentan dejar el consumo.

Fuentes judiciales informaron que los tres hombres detenidos, de 39, 43 y 64 años, enfrentan cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y permanecen a disposición de la fiscalía, mientras continúa la investigación para establecer si existen conexiones con otras redes de distribución de drogas en la provincia.