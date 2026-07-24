Atropelló a un nene de 6 años en Chubut y escapó: la explicación que dio al presentarse luego en una comisaría

El accidente ocurrió en Comodoro Rivadavia y el hombre se presentó más tarde en una comisaría

Un conductor atropelló a un nene de 6 años en Comodoro Rivadavia y abandonó el lugar sin detenerse, aunque más tarde se presentó en una comisaría para dar su explicación ante las autoridades.

El hecho ocurrió anoche, pasadas las 21, en la esquina de avenida Chile y calle Padre Corti, frente a un comercio del barrio Abel Amaya. El menor, que acababa de salir de una clase de kung fu, cruzaba la calle junto a su madre cuando fue embestido en por un vehículo Chevrolet Meriva blanco que giraba a la derecha y no aguardó el paso de los peatones.

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el coche impactó al niño, provocando que caiga al asfalto. Las dos ruedas del lateral izquierdo pasaron por encima de sus piernas, y el conductor siguió su marcha sin detenerse.

Un nene de 6 años fue atropellado anoche en Comodoro Rivadavia

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre los vecinos. El video comenzó a circular poco después y motivó comentarios de repudio, así como pedidos para identificar al responsable.

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Tras el accidente, una pareja se ofreció a llevar al menor y a su madre al hospital, donde el chico recibió atención médica y fue dado de alta tras confirmarse que no presentaba fracturas, sino escoriaciones y dolencias en ambos tobillos.

La policía de Comodoro Rivadavia tomó conocimiento del caso minutos después, luego de un llamado desde la guardia de Pediatría. El padre del menor radicó la denuncia y colaboró con la obtención de imágenes de cámaras de seguridad que permitieron identificar el vehículo involucrado.

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Cerca de la 1 de la madrugada, un hombre de 49 años se presentó voluntariamente en la Comisaría Seccional Quinta junto a su abogado. Allí declaró ante los efectivos policiales que había tomado conocimiento del hecho a través de las redes sociales, reconociendo ser el conductor del vehículo.

De acuerdo con su testimonio, no se había percatado de que había atropellado al niño al momento del incidente. La fiscalía en turno dispuso la identificación formal del conductor y la exhibición de la documentación del rodado, mientras continúa la investigación. No quedó detenido.

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El conductor implicado estaba realizando compras antes del incidente

En diálogo con ADN Sur, el padre del menor expresó que su esposa le había hecho señas al conductor para que esperara antes de avanzar, ya que la calle presentaba malas condiciones para cruzar. Según su relato, el automovilista aceleró, y la mujer advirtió lo sucedido solo cuando vio a su hijo tirado en el suelo.

“Me llama mi mujer diciéndome que habían atropellado a mi hijo. Ellos estaban volviendo de kung fu y se disponían a cruzar la calle porque el colectivo para ahí a media cuadra. Vieron al auto salir del supermercado y ella le hizo señas como para que esperara porque la calle estaba horrible para cruzar caminando. En eso ella vio que el conductor quiso meter el auto sí o sí, como apurándola“, relató.

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Y continuó: “En ningún momento mi mujer se dio cuenta de que lo habían atropellado cuando salió acelerando. Pensó que había sido una provocación. Ella se enoja y sale a correrlo y cuando se da vuelta ve a mi hijo tirado, llorando y gritando que lo habían atropellado. Y ahí el hombre se fue, no paró ni siquiera a ver qué había pasado”.

El hombre, de 49 años, se presentó horas más tarde en una comisaría

El padre destacó que, pese al impacto, el chico no sufrió lesiones graves: “La verdad no sé cómo hizo, pero no tiene ninguna fractura. Tiene los dos tobillos lastimados. Nuestra preocupación era que tuviera una lesión en la cadera o algo permanente”

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Mientras la investigación sigue en curso, el familiar expresó: “Una persona así no puede volver a manejar”.