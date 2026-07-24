Crimen y Justicia

A los tiros en el barrio: la amenaza en video de “El Paragua”, detenido por matar a un comisario de la Federal

Mathias Insfrán Gamarra fue detenido por la División Homicidios de la PFA por la cobarde entradera que le costó la vida a Marcelo Arizaga. El escrache de sus vecinos y su lista de antecedentes

Guardar
Google icon

Video: "El Paragua" a tiros en Villa Palito, La Matanza

Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, alias “Oreja” o “El Paragua”, fue detenido en la Villa Palito de La Matanza por la División Homicidios de la PFA, acusado de participar en la brutal entradera donde fue asesinado el comisario inspector Marcelo Arizaga, un miembro retirado de la misma fuerza. El hecho ocurrió el 27 de septiembre pasado en la casa de la víctima en Ramos Mejía. Seis sospechosos entraron a robarle, luego de forzar su reja.

Tras sorprenderlo, lo ataron con cinta para robarle seis mil dólares. El policía murió allí mismo, retorciéndose en el piso. Los ladrones no le dispararon ni lo apuñalaron; la autopsia determinó que el shock de ser asaltado fue suficiente para quitarle la vida. Arizaga, padre de varios hijos, tenía 60 años.

PUBLICIDAD

Gamarra, con domicilio en San Justo, fue detenido en una recorrida dentro de la Villa Palito. Lo encontraron dentro de un kiosco sobre la calle Bacchi. Así, fue reconocido de inmediato. Se negó a declarar ayer ante el fiscal Adrián Arribas.

Hoy, a “El Paragua”, su propio barrio lo escracha en redes sociales. En las últimas, sus vecinos difundieron el video que ilustra esta nota, donde amenaza a su propio barrio con una serie de tiros al aire. “Los pendejos cada vez más atrevidos. Igual éste cayó el miércoles en Palito”, aseguró un comentarista en Facebook.

PUBLICIDAD

detenido crimen marcelo arizaga pfa
Insfrán Gamarra tras su arresto

Así, Insfrán Gamarra se convierte en el quinto sospechoso en ser detenido por el crimen del comisario inspector. Sus presuntos cómplices fueron arrestados en los últimos meses, dos de ellos en relación a otros hechos similares, entraderas en la zona oeste.

“El Paragua”, por su parte, tiene una lista de antecedentes. Cayó dos veces por robo. Por una de estas causas, a cargo de la UFI N°5 de Laferrere, terminó preso por seis meses.

En agosto de 2024, una patrulla motorizada de la Bonaerense lo detuvo en el barrio Almafuerte por llevar un arma de alto calibre.

La Matanza: asesinaron a un histórico comisario de la Policía Federal en una brutal entradera
Marcelo Arizaga, la víctima

Los otros detenidos en el caso son Franco Javier López, que cayó el 29 de diciembre del año pasado; Enrique Bulacio, de 38 años, porteño, registrado como taxista, alias “Kikin”; y Brian Thaiel Canales, también oriundo de San Justo, que había cumplido la mayoría de edad un mes antes de su arresto. Julián Antonio Escobar es hombre de San Justo involucrado en el caso, de 35 años de edad.

Temas Relacionados

AsesinatoInseguridadPolicía FederalDivisión Homicidios PFALa MatanzaVilla Palitoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abusó de sus dos hijas y quedó en libertad porque el fiscal olvidó pedir que siga preso hasta el juicio

Esteban Ramón Delgado, que fue imputado en diciembre de 2024 por las violaciones denunciadas dos años antes, fue liberado luego de que se venciera el plazo de la prisión preventiva. Una de las víctimas se enteró porque un vecino vio al hombre en la vía pública

Abusó de sus dos hijas y quedó en libertad porque el fiscal olvidó pedir que siga preso hasta el juicio

Habló la familia del ingeniero argentino asesinado a puñaladas en España

Los allegados de Facundo Rico pronunciaron algunas palabras sobre el joven profesional atacado el 14 de julio en Madrid. El joven de 37 años fue acuchillado 13 veces por un hombre de 65, quien sospechaba que la víctima era amante de su mujer

Habló la familia del ingeniero argentino asesinado a puñaladas en España

Quiénes son los jueces que condenaron a 3 años y medio de prisión al joven que mató a golpes a un hombre en Glew

Se trata de los magistrados Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya, quienes sentenciaron al asesino por el delito de homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor

Quiénes son los jueces que condenaron a 3 años y medio de prisión al joven que mató a golpes a un hombre en Glew

Circulaba con un arsenal de 131 armas de guerra, lo descubrieron en un control vehicular y quedó detenido

Las pistolas eran todas nuevas, de fábrica y sin uso. Sospechan que estaban destinadas a la venta. Cómo lo hallaron

Circulaba con un arsenal de 131 armas de guerra, lo descubrieron en un control vehicular y quedó detenido

La Aduana retuvo mercadería por más de $500 millones en un operativo sobre la Ruta 14

El despliegue simultáneo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en Entre Ríos y Corrientes derivó en la interdicción de 306 encomiendas y 23 pallets con presunta infracción de ingreso

La Aduana retuvo mercadería por más de $500 millones en un operativo sobre la Ruta 14

DEPORTES

Tras la negativa de Guardiola, Italia eligió a un campeón del mundo como su nuevo entrenador

Tras la negativa de Guardiola, Italia eligió a un campeón del mundo como su nuevo entrenador

Contundente respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el accidente en el Gran Premio de Hungría

El comité de Nueva York y Nueva Jersey afirma que recibirá la mayor parte de la venta del césped del MetLife tras el Mundial 2026

De un show de chamamé a un fanático vestido de capibara: el extenso recibimiento de 4 dias a Scaloni en la casa familiar de Pujato

La profunda reflexión de Andrés Chapu Nocioni: “Me parece una barbaridad que digan que Argentina es una sociedad racista”

TELESHOW

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

La postal romántica de Mauro Icardi con la China Suárez en el Lago di Como: “Un amor a la italiana”

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

Asfura pide al Congreso aprobar reformas para rescatar financieramente a la ENEE y advierte sobre sus pérdidas millonarias

Más de 500 agentes reforzarán la seguridad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana

El Viceministerio de Transporte desplegará un plan estratégico de seguridad vial durante las vacaciones de agosto en El Salvador

Agentes de la SGAIA en Guatemala localizan 94 paquetes con posible cocaína ocultos en un picop en Zacapa