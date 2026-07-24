A los tiros en el barrio: la amenaza en video de “El Paragua”, detenido por matar a un comisario de la Federal

Video: "El Paragua" a tiros en Villa Palito, La Matanza

Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, alias “Oreja” o “El Paragua”, fue detenido en la Villa Palito de La Matanza por la División Homicidios de la PFA, acusado de participar en la brutal entradera donde fue asesinado el comisario inspector Marcelo Arizaga, un miembro retirado de la misma fuerza. El hecho ocurrió el 27 de septiembre pasado en la casa de la víctima en Ramos Mejía. Seis sospechosos entraron a robarle, luego de forzar su reja.

Tras sorprenderlo, lo ataron con cinta para robarle seis mil dólares. El policía murió allí mismo, retorciéndose en el piso. Los ladrones no le dispararon ni lo apuñalaron; la autopsia determinó que el shock de ser asaltado fue suficiente para quitarle la vida. Arizaga, padre de varios hijos, tenía 60 años.

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Gamarra, con domicilio en San Justo, fue detenido en una recorrida dentro de la Villa Palito. Lo encontraron dentro de un kiosco sobre la calle Bacchi. Así, fue reconocido de inmediato. Se negó a declarar ayer ante el fiscal Adrián Arribas.

Hoy, a “El Paragua”, su propio barrio lo escracha en redes sociales. En las últimas, sus vecinos difundieron el video que ilustra esta nota, donde amenaza a su propio barrio con una serie de tiros al aire. “Los pendejos cada vez más atrevidos. Igual éste cayó el miércoles en Palito”, aseguró un comentarista en Facebook.

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Insfrán Gamarra tras su arresto

Así, Insfrán Gamarra se convierte en el quinto sospechoso en ser detenido por el crimen del comisario inspector. Sus presuntos cómplices fueron arrestados en los últimos meses, dos de ellos en relación a otros hechos similares, entraderas en la zona oeste.

“El Paragua”, por su parte, tiene una lista de antecedentes. Cayó dos veces por robo. Por una de estas causas, a cargo de la UFI N°5 de Laferrere, terminó preso por seis meses.

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En agosto de 2024, una patrulla motorizada de la Bonaerense lo detuvo en el barrio Almafuerte por llevar un arma de alto calibre.

Marcelo Arizaga, la víctima

Los otros detenidos en el caso son Franco Javier López, que cayó el 29 de diciembre del año pasado; Enrique Bulacio, de 38 años, porteño, registrado como taxista, alias “Kikin”; y Brian Thaiel Canales, también oriundo de San Justo, que había cumplido la mayoría de edad un mes antes de su arresto. Julián Antonio Escobar es hombre de San Justo involucrado en el caso, de 35 años de edad.

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