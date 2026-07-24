Crimen y Justicia

Era buscado en La Plata tras ser acusado de agredir a su pareja y a su bebé de 10 meses: lo detuvieron en Corrientes

Se trata de un joven de 20 años que, tras ser denunciado por violencia intrafamiliar, abandonó la capital bonaerense

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El sospechoso tenía pedido de captura internacional. Fue encontrado en Corrientes

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas en la provincia de Corrientes tras permanecer prófugo en el marco de una causa judicial que lo tiene como acusado de agredir a su pareja y a su bebé de 10 meses.

La detención se realizó por orden de la Justicia de La Plata, que había dispuesto su captura a nivel provincial, nacional y a través de INTERPOL. El sospechoso fue identificado como Joel Sebastián Centurión.

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Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició tras una denuncia por reiteradas agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, en perjuicio de su pareja y del hijo menor de la pareja.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°13, especializada en Violencia Familiar y de Género -y a cargo de la fiscal Mariana Ruffino-, y en el Juzgado de Garantías N°4 dirigido por el juez Juan Pablo Masi, ambos del Departamento Judicial La Plata.

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El expediente se inició a principios de junio. Sin embargo, tras la denuncia, el acusado desapareció, por lo que la Justicia platense ordenó su captura nacional y solicitó la emisión de una notificación roja de Interpol ante la posibilidad de que abandonara el país.

Un joven hombre es flanqueado por dos agentes policiales con chaquetas azules de Interpol, frente a un cartel blanco de la Dirección de Enlace Interpol
El acusado fue detenido en Bella Vista, Corrientes

Con la intervención de personal de la Dirección Enlace INTERPOL de la Policía Bonaerense, posteriormente se determinó que el acusado se había ido a la ciudad correntina de Bella Vista, de donde es oriunda su familia.

Un equipo de agentes viajó hasta allí y, tras realizar tareas propias de la especialidad, el operativo finalizó con la localización y detención del joven, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Así las cosas, Centurión ahora aguarda su vuelta a la provincia de Buenos Aires mediante el Servicio de Custodia y Traslados Interprovinciales. Una vez de regreso, será indagado por la fiscal Ruffino. La causa está caratulada como lesiones leves doblemente agravadas en concurso real con lesiones leves agravadas.

La figura básica de las lesiones leves está prevista en el Artículo 89 del Código Penal y contempla una pena de 1 mes a 1 año de prisión, aunque en situaciones con agravantes, la escala penal aplicable asciende a 6 meses a 2 años de prisión.

En este caso en particular, al tratarse de un concurso real -cuando se considera que existieron dos hechos independientes dirigidos a personas distintas-, la pena en expectativa puede ser incluso mayor y alcanzar hasta 4 años.

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