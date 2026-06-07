Crimen y Justicia

Brutal ataque a un chofer de aplicación en Lanús: recibió nueve puñaladas y está en grave estado

La víctima, un hombre de 74 años, fue encontrado dentro de su auto con nueve heridas de arma blanca. Permanece internado en coma inducido y los investigadores analizan cámaras de seguridad para identificar a los agresores

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En el video se observa a los presuntos ladrones dándose a la fuga tras el ataque

Un chofer de aplicación de 74 años fue atacado a puñaladas en el partido bonaerense de Lanús y permanece internado en estado crítico. Los investigadores sospechan que fue víctima de un intento de robo y buscan identificar a los responsables, que permanecen prófugos.

El episodio ocurrió el domingo 31 de mayo en la intersección de Guadalupe y Oliden. Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Lanús acudieron al lugar y encontraron un Volkswagen Suran gris que había colisionado contra una Renault Duster estacionada.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, al asistir al conductor, personal del SAME constató que presentaba cinco heridas de arma blanca en el torso, una en el brazo derecho, dos en el izquierdo y otra en el rostro.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó al quirófano y luego quedó internada en coma inducido. Su cuadro es grave y presenta riesgo de vida.

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Lanús chofer de aplicación apuñalado
El hecho ocurrió en la intersección de Guadalupe y Oliden, en Lanús

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores determinaron que entre las pertenencias faltaba su teléfono celular. En cambio, el hombre conservaba la billetera, dinero en efectivo y su documento de identidad.

En su declaración, la esposa de la víctima relató que su marido había salido de su casa alrededor de las 19 para trabajar como chofer de aplicación.

En paralelo, los investigadores comenzaron a relevar cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido. Una de las grabaciones incorporadas a la causa registró a tres personas alejándose de las inmediaciones pocos minutos después del ataque, por lo que se analiza si tuvieron algún grado de participación en el hecho.

La investigación quedó inicialmente a cargo de la UFI N° 6 de Lanús, que dispuso las primeras medidas de prueba. Posteriormente, el expediente fue remitido a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Robos y Hurtos N° 3, a cargo del fiscal Oscar Maidana.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la víctima continúa internada entubada, en estado reservado y con riesgo de vida, mientras avanzan las tareas para identificar a los agresores y determinar con precisión cómo se produjo el ataque.

Una banda de delincuentes apuñaló a un chofer de aplicación durante un intento de robo
Las cámaras de seguridad habrían registrado a los agresores dándose a la fuga (Captura de video)

El episodio se suma al crimen de Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, asesinado la semana pasada en Rafael Castillo cuando trabajaba como conductor de una aplicación de viajes.

Según la investigación, Olivera pasó a buscar a una pasajera y fue abordado por cuatro delincuentes que intentaron asaltarlo. Durante el hecho recibió un disparo por la espalda que le provocó la muerte.

Por el caso fueron detenidos dos jóvenes de 18 años y dos adolescentes de 16 y 17. El fiscal Adrián Arribas imputó a los mayores por homicidio criminis causa, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego.

Los menores, en tanto, fueron puestos a disposición de la justicia de menores, con intervención del fuero juvenil.

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