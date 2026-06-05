Crimen y Justicia

Cayeron cuatro jóvenes acusados de emboscar y matar al chofer de aplicación en La Matanza: dos son menores

El hecho ocurrió este martes, cuando Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, llegó al punto indicado por la app y fue abordado por los ladrones. El crimen fue registrado por una cámara de seguridad

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detenidos por matar a un chofer de aplicacion en la matanza
Los detenidos

Cuatro jóvenes acusados de emboscar y matar de un balazo a un chofer de aplicación para robarlo fueron detenidos este viernes en un operativo conjunto en La Matanza, confirmaron fuentes policiales a Infobae. Dos de los arrestados son menores de edad.

El hecho ocurrió este martes a la madrugada en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, cuando Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, acudió a un viaje pedido por una plataforma digital, en la calle Zinny 3218. En ese momento fue atacado de un balazo en la espalda

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De acuerdo con la investigación, cuando la víctima llegó al punto indicado por la aplicación para buscar a una pasajera a la puerta de su casa. Según trascendió, Olivera había llegado en su Ford Fiesta de color blanco para recoger a una mujer de 35 años que había pedido el viaje y que trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Unidad N°43 de la zona. Luego de herirlo, la banda escapó.

De inmediato, la usuaria del servicio llevó al hospital Néstor Kirchner al hombre herido de arma de fuego. De acuerdo con lo que constataron los médico, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la región del omóplato y, pese a ser atendido en el momento, falleció.

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Así fue el violento robo

Según el relato de la oficial penitenciaria, había solicitado un viaje a través de la aplicación. Al llegar el automóvil, el Ford Fiesta conducido por Olivera, fueron interceptados por cuatro sujetos que se desplazaban a pie y que, tras intentar sustraer el vehículo y ante la resistencia del conductor, le efectuaron el disparo.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que las tareas investigativas incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y testigos, y el estudio de los elementos recolectados en la escena.

A partir del material fílmico y las declaraciones, el personal policial logró reconstruir la mecánica del ataque, identificar a los cuatro partícipes y determinar el rol de cada uno en el hecho. Se estableció, por ejemplo, que el disparo mortal fue realizado por un menor 17 años.

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Uno de los jóvenes sospechosos

Los otros implicados fueron identificados como Maximiliano Gonzalo Escalante(18), alias “Maxi”; Josué Santino Castañera (18), alias “Tiky”; y otro menor de 16 años. Los allanamientos, autorizados por la justicia en el marco de la causa, se llevaron a cabo en distintos domicilios de la zona y permitieron la aprehensión de los sospechosos.

Durante los allanamientos realizados esta madrugada, la Policía secuestró prendas de vestir utilizadas por los autores al momento del hecho y que conciden con las imágenes de las cámaras de seguridad; una réplica de pistola calibre 9 mm, tres cartuchos del mismo calibre y una vaina servida.

Asimismo, se incautaron cuatro llaves de ignición de vehículos de distintas marcas, un pantalón de uniforme del Servicio Penitenciario Bonaerense y dos teléfonos celulares, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

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Dos de los detenidos son menores de edad

La causa se tramita ante la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal, Adrián Arribas, quien avaló las actuaciones policiales y ordenó el traslado de los cuatro aprehendidos a sede judicial. Los mayores de edad quedaron imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y homicidio criminis causa, mientras que los menores fueron puestos a disposición de la justicia de menores, con intervención del fuero juvenil.

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