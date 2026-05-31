Crimen y Justicia

A una semana del choque fatal de San Vicente, el dolor de la familia de las víctimas: “Lo único que pedimos es justicia”

La sobrina de una de las víctimas exigió justicia y criticó el accionar policial. Por el momento, Leandro Panetta, el conductor de la Amarok, continúa detenido por el delito de homicidio culposo agravado

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Choque San Vicente víctimas
Ninfa Cabañas, Serafina Cabañas, Juan López Rodríguez, Brailin Sanabria Benítez y Maicol Benítez fueron las víctimas fatales

A más de una semana del trágico choque en San Vicente que se cobró la vida de cinco personas, la familia de las víctimas volvió a pedir justicia y reclamó por avances en la causa que, por el momento, tiene un solo detenido.

El fatal siniestro dejó como víctimas fatales a Ninfa Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (10) y Maicol Benítez, de apenas dos meses.

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El joven de 28 años que manejaba la camioneta Amarok que embistió desde atrás al Peugeot 207 en el que viajaba la familia, Leandro Panetta, se encuentra detenido e imputado por el delito de homicidio culposo agravado. En los últimos días, se conoció que la camioneta Volkswagen cuenta con 12 multas de tránsito por más de 4 millones de pesos.

Rose Mary, sobrina de Ninfa, detalló en diálogo con Infobae el impacto que tuvo la tragedia en su entorno y cómo les llegó la trágica noticia: “La primera que se enteró fui yo. Esa noche estaba en casa cuando llegó el patrullero para avisarle a Jorge, el hijo de Ninfa. Le dijeron que había sido un accidente, pero que no era grave. Nadie pensó que la noticia sería tan terrible”.

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Sin embargo, según su relato, tras más de cuatro horas desde que había ocurrido la colisión, se enteraron de que los cinco pasajeros del Peugeot habían fallecido.

Choque San Vicente - Multas y Conductor
Leandro Panetta, el conductor de la camioneta que embistió al auto y mató a una familia

A su vez, Rose Mary remarcó las dudas y el malestar de la familia respecto a la demora en la notificación oficial: “La tragedia fue a las 18:15 y recién nos avisaron a las 21:30. No entendemos por qué tardaron tanto en informarnos lo que había pasado”.

Rose Mary reveló que la niña de diez años no iba a viajar esa tarde, pero decidió subirse al auto en el último momento. “El vacío es enorme”, expresó, con dolor.

Y agregó: “Queremos hacer una marcha, todavía no definimos si frente a la comisaría o en el lugar del accidente. Lo único que pedimos es justicia, porque nadie nos va a devolver a nuestra familia. Eso es lo más importante para nosotros”.

En ese sentido, la familia evalúa organizar la manifestación frente a la Comisaría Primera de San Vicente, donde permanece detenido Panetta, en las próximas horas.

San Vicente choque
El trágico choque que se cobró la vida de una familia ocurrió cerca de las 18:15

En diálogo con este medio, la familia manifestó su decepción por el escaso acompañamiento mediático después de los primeros días. “Vinieron de algunos canales el primer día, pero después no se habló más. No queremos que esto quede en el olvido. Necesitamos que se siga visibilizando para que se haga justicia”, subrayó Rose Mary.

Por otro lado, indicó que ningún familiar del acusado se comunicó con el entorno de las víctimas. “Nos hubiera gustado que alguien se acercara a hablar, aunque nada va a devolvernos lo que perdimos”, lamentó la sobrina de Ninfa.

Mientras la familia espera avances judiciales y organiza homenajes para recordar a sus seres queridos, la causa sigue en curso. Los familiares insisten en que su único objetivo es que el detenido “pague por lo que hizo”.

Las multas del detenido

En el marco de la investigación, trascendió que la Volkswagen Amarok involucrada en el choque acumulaba un extenso historial de infracciones. Según datos oficiales recopilados por Infobae, el vehículo registra 12 multas por un valor superior a 4 millones de pesos.

Entre ellas, se incluyen multas por exceso de velocidad y por cruzar semáforos en rojo. Las faltas fueron cometidas tanto en la provincia de Buenos Aires como en CABA.

Choque San Vicente
La camioneta Amarok cuenta con 11 infracciones en la provincia de Buenos Aires

En provincia cuenta con cinco en La Plata, dos en Presidente Perón, dos más en San Isidro y otras dos en Berazategui. La mayoría de las multas fueron labradas por exceder los límites reglamentarios de velocidad y por no respetar las luces de semáforo o barreras de pasos a nivel.

Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, el vehículo registra una infracción por evadir el pago del peaje en la autopista.

Choque San Vicente - Multas y Conductor
En CABA tiene una multa por evadir el pago del peaje en la autopsia

Consultado por Infobae, el abogado del detenido, Miguel Ángel Molina, aseguró que la camioneta no pertenece al acusado, sino a su padre. Según explicó el letrado, el vehículo también era utilizado por los hermanos de Panetta y era “muy poco común” que su defendido manejara la Amarok.

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