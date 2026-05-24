Trágico accidente en San Vicente: murió una familia, entre ellos dos menores, sobre la Ruta 6

El impacto ocurrió en la mano hacia Cañuelas y provocó la muerte de todos los ocupantes del vehículo menor (Fuente: El Diario Sur)

Cinco personas, entre ellas dos menores, murieron este sábado en San Vicente en un grave siniestro vial. El choque ocurrió en la Ruta Provincial 6 en el kilómetro 53 cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó desde atrás a un Peugeot 207. El dato central del caso es que los cinco fallecidos viajaban en el Peugeot 207, entre las víctimas hubo una niña de unos siete años y un bebé. Por otro lado, el conductor de la Amarok gris sobrevivió al impacto y se encuentra aprehendido.

Según las fuentes policiales, el fatal episodio sucedió alrededor de las 18 horas, mano hacia Cañuelas. Al sitio llegaron ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente 1ra., que constataron las muertes. Aunque la Justicia todavía investiga el choque para esclarecer la situación, se dio a conocer la consecuencia inmediata.

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Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, vecina de Guernica y conductora del Peugeot; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; y un tercer acompañante que todavía no fue identificado. Junto a los adultos, viajaban dos menores de edad que fallecieron en el lugar, cuyas identidades permanecen bajo reserva. Por otro lado, el conductor de la Amarok que está detenido, fue identificado como Leandro Panetta, de 28 años. Es estudiante universitario y tiene domicilio en la calle Roca al 55 bis, en el partido de Quilmes.

Panetta fue trasladado a un hospital local bajo custodia policial para recibir asistencia médica y quedar a disposición de las pericias. La medida fue dispuesta por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente, la doctora Castro, de acuerdo con el medio. La investigación quedó encuadrada de manera preventiva como “homicidio culposo”, según el parte oficial firmado por el comisario mayor Héctor Quaini, jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, citado por Cadena 3.

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Murieron tres adultos y dos menores al chocar un auto y una camioneta (Fuente: Policia de Buenos Aires)

La Ruta 6, donde ocurrió la tragedia, es uno de los corredores viales más transitados de la provincia de Buenos Aires y ha sido escenario de otros accidentes fatales en los últimos años. Vecinos y autoridades han reiterado reclamos por mejoras en la señalización y controles de velocidad, debido al alto flujo de tránsito y al carácter mixto de la circulación.

Choque en la Ruta Nº16

Tres personas fueron hospitalizadas tras un choque entre un camión y una camioneta en la Ruta Provincial Nº16, a la altura del acceso oeste a la localidad de Carbó, en el departamento Gualeguaychú. El siniestro ocurrió cerca de las 20:50 del viernes y los ocupantes del vehículo menor fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay, según informó Elonce.

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El impacto se produjo en el kilómetro 6 de la traza, donde efectivos de la Comisaría Carbó hallaron la calzada totalmente obstruida tras la colisión entre un camión Volvo 380 con acoplado y una Renault Oroch, de acuerdo con las primeras actuaciones policiales.

Siempre según esa reconstrucción preliminar, ambos vehículos circulaban en sentido oeste-este cuando la camioneta habría intentado sobrepasar al transporte de carga. Al llegar al acceso a Carbó, el conductor de la Renault Oroch habría hecho un giro brusco a la izquierda para ingresar a la localidad, se cruzó delante del camión y se produjo el choque.

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El conductor del camión, un hombre de 59 años domiciliado en Larroque, no sufrió lesiones. En la camioneta viajaban el conductor, de 79 años y oriundo de Gualeguay, su esposa, también de 79 años, y su hijo de 41, quienes fueron trasladados en ambulancia.

La Fiscalía de turno intervino y dispuso peritajes de la División Policía Científica en el lugar. Además, se ordenó un test de alcoholemia al conductor del camión, mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro.

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