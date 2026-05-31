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“Jamás deja de emocionarme”: las imágenes de la tierna despedida de Caro Calvagni a Tagliafico antes de su viaje al Mundial

La modelo y empresaria mostró el momento en el que dejó al lateral en el predio de Ezeiza. La delegación de Argentina ya está en Kansas para prepararse para la defensa del título en la Copa del Mundo

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La esposa del defensor compartió el video del saludo antes del viaje rumbo a Kansas, con un mensaje breve y emotivo

La despedida de Nicolás Tagliafico en el predio de AFA no solo marcó el inicio de una nueva etapa para la selección argentina, sino que también dejó un momento cargado de emoción gracias al gesto de Caro Calvagni, su esposa. El video que ella compartió en redes sociales capturó el instante exacto en que el defensor se alejaba rumbo a Kansas, escenario de la concentración Albiceleste previa al Mundial 2026.

El mensaje de Calvagni, breve pero intenso, resumió el sentimiento de quienes acompañan de cerca a los protagonistas del fútbol: “Jamás deja de emocionarme verte entrar al predio. A cumplir sueños. Te amo y te veo en unos días”. El registro audiovisual, que circuló en las redes, mostró a la esposa del lateral dentro del auto mientras Tagliafico, con un botinero bajo el brazo y la valija en mano, la saludaba antes de partir.

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Nico Tagliafico y Caro Calvagni
Nicolás Tagliafico partió a Kansas tras el adiós de Caro Calvagni

La relación entre Tagliafico y Calvagni, consolidada civilmente desde el 27 de diciembre de 2021 y celebrada nuevamente tras el triunfo argentino en Qatar, se caracterizó por una constante exposición de rutinas y proyectos compartidos. Ambos suelen mostrar sus actividades diarias en redes sociales, desde entrenamientos hasta celebraciones familiares, lo que ha permitido a sus seguidores ser testigos de la dinámica de la pareja.

Uno de los episodios recientes de ambos ocurrió cuando, durante una transmisión en vivo por Twitch, la pareja se dedicó a abrir sobres de figuritas del álbum del Mundial 2026. La casualidad quiso que Tagliafico encontrara su propia figurita, lo que desató una reacción de euforia: la cámara terminó por los aires en medio de la transmisión. Este tipo de momentos refuerza la imagen de una pareja que disfruta tanto de los logros profesionales como de las pequeñas sorpresas cotidianas.

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En la semana previa a la partida del defensor, Calvagni fue protagonista de otra jornada significativa: presentó su nueva colección de indumentaria deportiva en un evento exclusivo en Palermo. La iniciativa, que convocó a un grupo selecto de invitados en un café, contó con la presencia de Tagliafico, quien no dudó en expresar su orgullo públicamente. “Otro evento increíble, te felicito por todo lo que estás logrando y cómo creces día a día. Te amo”, escribió el futbolista en sus redes.

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico
Tras la despedida emotiva, la selección argentina se prepara para iniciar los entrenamientos formales en Kansas

Mientras la emoción de la despedida seguía latente, la agenda de la selección argentina avanzó con la llegada de la delegación a Kansas. El plantel, integrado por 18 de los 26 convocados, además del cuerpo técnico y utileros, aterrizó en Estados Unidos el 31 de mayo. El resto de los futbolistas, entre ellos Lionel Messi, se sumará en los próximos días a medida que culminen sus compromisos con sus respectivos clubes.

La primera jornada en Kansas tiene como objetivo la adaptación al entorno y la organización logística, mientras se espera a quienes todavía deben incorporarse. El lunes 1 de junio marcará el inicio formal de los entrenamientos de cara a la Copa del Mundo, un periodo decisivo en el que el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni buscará ajustar detalles antes del debut ante Argelia, programado para el 16 de junio. El 6 y el 9 de junio, además, el combinado nacional disputará dos amistosos ante Honduras e Islandia.

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