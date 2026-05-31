Banda dedicada al robo de motocicletas fue desmantelada por las autoridades dominicanas

Tras un exitoso operativo nocturno, la Policía Nacional desarticuló la banda dedicada al robo de motocicletas en Santiago de los Caballeros./ (Redes Diego Pesqueira)

Las autoridades de República Dominicana desarticularon una banda dedicada al robo de motocicletas tras una operación realizada en Santiago de los Caballeros. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó la recuperación de varios vehículos robados y la detención de cuatro personas vinculadas a estos hechos.

El procedimiento se efectuó luego de una alerta sobre la sustracción de dos motocicletas en distintos hechos. Agentes de la Policía Preventiva del municipio de Baitoa interceptaron los vehículos durante la madrugada del sábado y lograron frustrar las actividades ilícitas del grupo.

Los detenidos fueron identificados como Javier Alexander Toribio, de 30 años, Samuel Alberto Morán, de 19, Wilfri Jean Minaya y Alexander Minaya Cabrera, ambos de 18 años. Según el reporte policial, los individuos fueron capturados momentos después de haber despojado mediante atraco a un ciudadano de una motocicleta marca Gato, color negro, en el sector Hato del Yaque.

Los arrestados serán puestos a disposición del Ministerio Público, en medio de un proceso investigativo para determinar el alcance de la banda criminal./ (Redes Diego Pesqueira)

Durante la misma intervención, los agentes recuperaron otra motocicleta de la misma marca y color, la cual había sido sustraída previamente a otro residente del sector Los Salados. Además, a los arrestados se les ocupó un arma de fabricación casera y tres motocicletas adicionales de diferentes marcas, presuntamente utilizadas para desplazarse mientras cometían los atracos.

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La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de otras personas vinculadas a la banda, quienes lograron escapar durante la operación. Los detenidos fueron trasladados al Departamento de Recuperación de Vehículos y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones de este grupo y establecer si están relacionados con otros hechos delictivos en la provincia.

Otro operativo en Santiago Rodríguez

En otro hecho reportado por las autoridades, la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó sobre una intervención ejecutada en Sabaneta, Santiago Rodríguez, donde agentes de la División de Investigaciones Criminales (DICRIM), junto a la Policía Preventiva y el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una vivienda que, de acuerdo con las pesquisas, funcionaba como un negocio informal de compra, venta y empeño de artículos sin los controles legales requeridos.

En un operativo paralelo en Santiago Rodríguez, la Policía allanó un negocio de compra y empeño de artículos sin controles legales en Los Tomines./ (Redes Diego Pesqueira)

El operativo se realizó mediante la orden judicial No. 2026-AJ0037416 en la residencial Los Chacos, sector Los Tomines, propiedad de Jimmy Alex Almonte Carrasco. Las labores de inteligencia indicaban que en ese lugar se almacenaban objetos de procedencia sospechosa recibidos en calidad de empeño.

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Durante la inspección, las autoridades incautaron 16 tarjetas del programa Supérate, 11 tarjetas bancarias, 29 teléfonos celulares de distintas marcas, una cadena de oro con su dije, diferentes electrodomésticos, bocinas, herramientas eléctricas, equipos de soldadura, televisores, compresores de aire, una hidrolavadora, una motosierra, piezas de vehículos y un rifle de cacería con mira telescópica.

Además, se ocuparon cuatro pasolas y 14 motocicletas de diversas marcas y modelos. Varias de estas motocicletas carecían de registros visibles o serán sometidas a verificación para determinar su procedencia y estatus legal.

Las autoridades incautaron motocicletas, pasolas, tarjetas bancarias, teléfonos celulares y un rifle de cacería, durante el allanamiento en Sabaneta. /(Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional informó que todas las evidencias ocupadas fueron puestas bajo custodia y serán remitidas al Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen de los objetos y determinar posibles vínculos con hechos delictivos denunciados en la provincia.

Estas acciones forman parte de los operativos de seguridad desarrollados por las autoridades para combatir el robo de vehículos y otros delitos conexos en distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y desarticular redes delictivas.

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