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Rige una alerta por tormentas en cuatro provincias y sigue el cielo nublado en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el fin de semana

Se esperan jornadas frescas y nubladas en el AMBA, con temperaturas que no superarán los 17 grados. En tanto, el norte del país será afectado por fuertes precipitaciones

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Tormentas en Buenos Aires
Se esperan jornadas nubladas en el AMBA (Adrian Escandar)

Tras varios días de neblina en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé jornadas sin alerta violeta, aunque con cielos mayormente nublados y temperaturas frescas durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, este viernes las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) oscilarán entre los 12 y los 16 grados. La jornada se mantendrá con abundante nubosidad y una baja probabilidad de lluvias durante la mañana y la tarde.

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Para el sábado, los valores térmicos se mantendrán similares, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17, marca que se repetirá durante los días siguientes. Aunque las primeras horas estarán acompañadas por neblina en distintos sectores del AMBA, las condiciones mejorarán hacia la tarde y no se esperan precipitaciones.

El domingo, último día del descanso semanal, presentará una mínima algo más baja, de 9 grados, mientras que la máxima volverá a ubicarse en 17. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no habrá probabilidades de lluvia.

La próxima semana comenzará con condiciones similares. El lunes, el termómetro se moverá entre los 11 y los 15 grados, en una jornada con mucha nubosidad. Para el martes se esperan temperaturas y condiciones idénticas.

Entre el miércoles y el jueves, últimos días incluidos en el pronóstico extendido, las temperaturas subirán levemente, con mínimas de 12 grados y máximas de 16. En ambos casos, el cielo continuará nublado y sin lluvias previstas.

alerta tormentas
Las provincias en alerta (SMN)

En paralelo, cuatro provincias del norte del país se encuentran este viernes bajo alerta amarilla por fuertes tormentas. Las localidades afectadas pertenecen a Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

Según informó el SMN, las zonas experimentarán tormentas aisladas de variada intensidad, “algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada”. Además, el organismo advirtió que podrían registrarse ráfagas intensas, caída ocasional de granizo, abundante agua en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica.

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Frente a este panorama, el SMN recomendó evitar salir de los hogares, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas.

A su vez, indicaron cerrar y mantenerse alejados de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en una casa, edificio o vehículo cerrado. No se prevé que la advertencia continúe este sábado.

El sistema de avisos a muy corto plazo del SMN emitió, además, una serie de advertencias especiales para distintas zonas del norte argentino por tormentas fuertes con lluvias intensas y caída de granizo.

Uno de los avisos alcanza a los departamentos formoseños de Formosa Capital, Laishí, Patiño y Pirané. La alerta fue emitida poco después de las 7 de la mañana y tendrá vigencia, al menos, hasta las 9:17.

Otro aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo rige hasta las 9:30 para localidades de Corrientes, entre ellas Berón de Astrada, General Paz, Itatí, San Cosme y San Luis del Palmar.

Por último, el organismo mantiene una advertencia del mismo nivel y con vigencia hasta pasadas las 9:30 para sectores de Formosa, Chaco y Corrientes. En Formosa, las zonas afectadas son Laishí, Patiño y Pirané; en Chaco, General Donovan, 1° de Mayo, 25 de Mayo, Bermejo, General Güemes, Libertad, Maipú, Presidente de la Plaza, Quitilipi, San Fernando y Sargento Cabral; mientras que en Corrientes alcanza al departamento de San Cosme.

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