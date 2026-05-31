El emotivo mensaje de la Torre de Control al vuelo que llevó a la Selección a prepararse para el Mundial: “Que sea el comienzo de un sueño”

La delegación ya está en tierras estadounidenses

El vuelo chárter AR1978 de la selección argentina tocó suelo estadounidense a las 13:19 (hora argentina) de este domingo, con 18 de los 26 futbolistas convocados por el director técnico Lionel Scaloni a bordo. Antes del despegue desde Ezeiza, el Centro de Control Aéreo se comunicó con la cabina del avión para dedicarle un mensaje al plantel que se viralizó en las redes sociales.

“Campeones del mundo, allá por el 2022, tuve la dicha de recibirlos cuando ingresaron al espacio aéreo argentino. Hoy, desde el centro de control, les deseamos un excelente viaje. Que este vuelo sea el comienzo de un nuevo sueño”, fueron las palabras que se escucharon en el comienzo del mensaje desde la torre.

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Y la comunicación concluyó con un agradecimiento: “Desde aquí, su país, estaremos alentando y soñando con ustedes. Los abrazamos muy, muy fuerte. Muchas gracias”.

Vale recordar que un mensaje similar fue tendencia en 2022 cuando el elenco nacional llegó al país tras obtener la Copa del Mundo desde Qatar, tal como lo mencionó la operadora en su mensaje.

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Parte de la delegación ya está en tierras estadounidenses

Tras el aterrizaje en Kansas City, la delegación pasó por migraciones y a las 14:25 llegó al Hotel Origin, sede de la concentración durante toda la estadía en suelo estadounidense. El centro de entrenamiento será el Compass Minerals National Performance Center, predio de Sporting Kansas City ubicado a 21 minutos del hotel. Las instalaciones cuentan con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia con piletas de recuperación y un gimnasio con máquinas Keiser y plataformas de fuerza.

Junto al cuerpo técnico, el personal administrativo, médico y de utilería, viajaron en este primer grupo los defensores Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Cristian “Cuti” Romero; los mediocampistas Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Nico Paz, Exequiel Palacios y Leandro Paredes; los delanteros Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nicolás González y José “Flaco” López; y el arquero Gerónimo Rulli.

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Los 8 futbolistas restantes se sumarán directamente en Estados Unidos: el capitán Lionel Messi, su compañero en Inter Miami Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Facundo Medina, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez. Este último viajó junto a Lisandro y mostró el vendaje que tiene en su mano derecha por la fractura de un dedo anular.

A la nómina de 26 convocados se suman jugadores citados para entrenarse con el plantel y participar en los dos amistosos previos al debut: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, de River Plate; Tomás Aranda, de Boca Juniors; Simón Escobar, de Vélez Sarsfield; Nicolás Capaldo, del Hamburgo SV de la Bundesliga alemana; y Agustín Giay, ex San Lorenzo y hoy en Palmeiras. Estos últimos dos también estarán bajo observación en el contexto de la lesión de Montiel.

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La hoja de ruta previo al debut mundialista arranca el lunes 1° de junio con los primeros entrenamientos oficiales en Kansas. El 6 de junio, la Albiceleste disputará su primer amistoso ante Honduras en el Kyle Field de Texas, estadio con capacidad para más de 102.000 espectadores. El 9 de junio será el turno de Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, en Alabama.

El 16 de junio llegará el debut mundialista ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas, la casa de los Chiefs de la NFL. La segunda fecha del Grupo J enfrentará a la Selección con Austria el 22 de junio en el Dallas Stadium y el cierre de la fase de grupos será ante Jordania el 27 de junio, también en ese escenario.

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