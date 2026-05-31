Sociedad

Córdoba: bajó de su camioneta para ayudar a un conocido y murió atropellado por un camión

En otro siniestro ocurrido a solo mil metros perdió la vida otro hombre horas después de volcar con su vehículo. Ambos hechos tuvieron lugar sobre la Ruta Provincial 11, cerca de la localidad de Ucacha

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Se registraron dos accidentes fatales sobre la Ruta Provincial 11, en Córdoba
Se registraron dos accidentes fatales sobre la Ruta Provincial 11, en Córdoba

En las últimas horas se registraron dos accidentes viales sobre la Ruta Provincial 11, en cercanías de la localidad de Ucacha, provincia de Córdoba, que dejaron un saldo de dos víctimas mortales y una persona hospitalizada con heridas graves.

Uno de ellos se produjo en el kilómetro 125, sobre la Ruta Provincial 11 y jurisdicción de Ucacha, unos 260 kilómetros al sudeste de la capital provincial, cuando un hombre de 53 años, proveniente de Olaeta, fue embestido por el acoplado de un camión Fiat Iveco. Según los primeros datos, la víctima había descendido de su camioneta Chevrolet S10 para intentar asistir a un conocido que sufría un desperfecto mecánico. En ese momento, y por razones que están bajo investigación, fue impactado por el camión, conducido por un hombre de 30 años domiciliado en Tilisarao, provincia de San Luis.

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El personal de emergencias arribó rápidamente, pero se constató el fallecimiento de la víctima. Tanto la Policía como la Justicia de Córdoba realizaron las pericias correspondientes y tomaron declaración a los testigos presentes para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

El otro incidente tuvo lugar a solo mil metros del siniestro anterior, en el kilómetro 124 de la misma ruta, donde una camioneta Fiat Strada volcó por causas que aún se investigan. En el lugar fueron asistidos dos hombres mayores de edad, ambos con lesiones de gravedad. Los heridos fueron trasladados al hospital local, donde minutos después uno de ellos murió. La Justicia trabaja para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el siniestro.

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Vista lateral de una persona con gorra roja y chaqueta oscura en el arcén de una carretera. Al fondo, vehículos de emergencia y conos naranjas en el asfalto
En las últimas horas se registraron dos muertes por accidentes viales sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de la localidad cordobesa de Ucacha.

Por otro lado, en la ciudad cordobesa de Villa María, un motociclista perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial. El trágico suceso ocurrió durante la noche del último viernes en la intersección de las calles Santiago Balerdi y 12 de Octubre, donde se produjo una colisión entre una motocicleta Motomel 110 cc y una camioneta Ford F-150 Raptor.

Según informó Policía de Córdoba a Infobae, a raíz del impacto se constató el fallecimiento en el lugar del conductor del rodado menor, cuya identidad aún no fue revelada. En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 46 años, resultó ileso tras el accidente.

Efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al sitio del hecho para asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes. La zona permaneció restringida al tránsito mientras se desarrollaban las tareas de investigación y levantamiento de pruebas.

Las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones para esclarecer las circunstancias que originaron el choque. El caso quedó bajo investigación, a fin de determinar la mecánica del siniestro como también establecer eventuales responsabilidades.

El impacto fatal ocurrió cerca de la localidad de Ticino y la víctima fue el conductor de un Peugeot 208
El impacto fatal ocurrió cerca de la localidad de Ticino y la víctima fue el conductor de un Peugeot 208

Un día antes, un automovilista murió en un choque por alcance en la Ruta Provincial 6 de Córdoba, a la altura del kilómetro 101, cerca de la localidad de Ticino. La víctima conducía un Peugeot 208 y falleció en el lugar tras impactar contra la parte trasera de un acoplado cerealero remolcado por un camión marca Iveco.

Fuentes policiales indicaron que el camión era conducido por un hombre de 47 años que resultó ileso. El transporte de carga se encontraba detenido sobre la banquina al momento del siniestro, aunque los peritos trabajan para confirmar si el vehículo se hallaba parcialmente sobre la calzada al producirse el impacto.

Las primeras hipótesis apuntan a la escasa visibilidad durante la mañana como un posible factor que impidió al automovilista reaccionar a tiempo.

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