Exceso de velocidad y semáforos en rojo: las 12 multas de la Amarok involucrada en el choque fatal de San Vicente

Leandro Panetta, el conductor de la Amarok, permanece detenido en la Comisaría Primera de San Vicente

A cinco días del choque fatal que se cobró la vida de una familia en San Vicente, el conductor, Leandro Panetta, continúa detenido en la Comisaría Primera de ese distrito tras negarse a declarar ante la Justicia. En las últimas horas salió a la luz que la Amarok que conducía al momento del choque registraba 12 multas de tránsito. La mayoría fueron por exceso de velocidad y semáforos en rojo. La deuda total superaría los cuatro millones de pesos.

Según consta en el sistema de infracciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Amarok registra varias infracciones de tránsito en distintos partidos del conurbano: cinco en La Plata, dos en Presidente Perón, dos más en San Isidro y otras dos en Berazategui.

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La mayoría de las multas fueron labradas por exceder los límites reglamentarios de velocidad y por no respetar las luces de semáforo o barreras de pasos a nivel. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, el vehículo registra una infracción por evadir el pago del peaje en la autopista.

La camioneta Amarok cuenta con 11 infracciones en la provincia de Buenos Aires

Consultado por Infobae, el abogado del detenido, Miguel Ángel Molina, aseguró que la camioneta no pertence al acusado sino a su padre. Según explicó el letrado, el vehículo también era utilizado por los hermanos de Panetta y era “muy poco común” que su defendido manejara la Amarok.

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En CABA tiene una multa por evadir el pago del peaje en la autopsia

El choque ocurrió el sábado pasado en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6. Las víctimas fatales fueron cinco integrantes de una familia que viajaba en un Peugeot 207: Ninfa Ester Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y Maicol Benítez, de apenas dos meses.

Según las primeras investigaciones, la Amarok circulaba a una velocidad muy elevada antes de embestir desde atrás al Peugeot. El impacto fue tan violento que el auto quedó completamente destruido y las cinco víctimas murieron en el acto.

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Panetta fue aprehendido en el lugar y luego indagado por el juez Martín Miguel Rizzo, pero se negó a declarar. Está imputado por homicidio culposo agravado, tipificado por conducción temeraria y exceso de velocidad. La Justicia dispuso que continúe detenido mientras avanza la instrucción de la causa.

El impacto fue tan violento que el auto quedó completamente destruido y las cinco víctimas murieron en el acto

Una testigo clave, Micaela Cramer, relató a Infobae que viajaba junto a su familia cuando la Amarok los sobrepasó “a unos 180 km/h” segundos antes del choque. Tras el impacto, la mujer y su pareja descendieron para asistir a las víctimas y describieron una escena estremecedora. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”, recordó sobre la reacción de Panetta después del hecho.

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La mujer también aseguró que el conductor nunca se acercó al Peugeot para verificar si había sobrevivientes y permaneció sentado sobre el pasto.

Por su parte, el abogado Molina indicó que una oficial que participó en el procedimiento dejó asentado que “la zona presenta escasa visibilidad, carente de iluminación artificial suficiente”. Además, señaló que al momento del arribo policial no había “luminarias públicas en funcionamiento”. Sin embargo, la testigo contradijo, en parte, esa versión: “Puede ser que no esté tan iluminada, pero visibilidad había”, sumó.

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