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De qué equipos de fútbol son hinchas los pilotos de la Fórmula 1: el alocado festejo de Gasly por la consagración del PSG

Gran parte de los competidores de la Máxima alientan a un cuadro: de Boca Juniors con Colapinto al Real Madrid con los españoles de la grilla

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El francés de Alpine festejó el bicampeonato de la Champions

París Saint-Germain se consagró campeón de la UEFA Champions League 2025/26 y varios pilotos de la Fórmula 1 celebraron la conquista de los parisinos sobre el Arsenal de Inglaterra por penales. Tres pilotos de la grilla son fanáticos del PSG, incluido el compañero de Franco Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, mientras que hay otros del elenco Gunner. La mayoría de los 20 competidores de la Máxima aseguró ser simpatizantes de un equipo de fútbol.

La reciente final de la Champions fue seguida de cerca por cinco pilotos. Gasly, Esteban Ocon (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull) son reconocidos hinchas del PSG, al punto de que el compañero del argentino subió un video en sus redes sociales celebrando el título. Los franceses de la grilla de la Fórmula 1 asistieron a la victoria del PSG por 2-0 ante el Liverpool en los cuartos de final a principios de este año.

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Por su parte, en la consagración de la Champions 2024/25 en la que se impusieron por 5-0 sobre el Inter de Milán en la final, Hadjar y Gasly vieron juntos el partido durante el fin de semana de la carrera de Barcelona y luego aparecieron el domingo con la indumentaria del cuadro parisino.

Del otro lado, el histórico Lewis Hamilton expresó su fanatismo por el Arsenal y en las últimas semanas celebró la consagración de la Premier League, que cortó una sequía de 22 años sin ganarla. “Otro conductor que animó al Arsenal esta noche es Oscar Piastri, quien se describe a sí mismo como un aficionado del Arsenal ‘por inercia’, ya que toda la familia de su pareja apoya a los Gunners”, reveló la cuenta oficial de la F1.

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El mensaje de Colapinto en redes sociales
Franco Colapinto con una gorra de Boca Juniors en el paddock de la Fórmula 1

Franco Colapinto es reconocido hincha de Boca Juniors y, en 2022, visitó La Bombonera. El argentino bromea sobre el Xeneize de forma recurrente en sus entrevistas y hace algunas semanas celebró la final perdida de River Plate contra Belgrano de Córdoba del Torneo Apertura.

Charles Leclerc de Ferrari apoya al AS Mónaco, el equipo local del Principado y miembro de la primera división francesa. Max Verstappen de Red Bull es hincha del PSV Eindhoven por influencia de su padre Jos, con quien asistía a partidos cuando era niño. De acuerdo con un informe de la F1, Nico Hülkenberg de Audi apoya al Bayern Múnich y estuvo en el Allianz Arena para ver la eliminatoria en la que el PSG derrotó al conjunto alemán por un global de 6-5 en semifinales.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) son aficionados del Real Madrid por influencia de sus padres. El club blanco ganó la Copa de Europa o Liga de Campeones en 15 ocasiones, incluida la de 2024, y ambos pilotos asisten a partidos siempre que pueden e incluso llegan al paddock con camisetas del equipo.

Los festejos de Pierre Gasly e Isack Hadjar al ver al PSG campeón (@pierregasly)
Los festejos de Pierre Gasly e Isack Hadjar al ver al PSG campeón (@pierregasly)

Sergio Pérez (Cadillac), por su parte, apoya al Club América, equipo de Ciudad de México que juega en el Estadio Azteca, con capacidad para casi 90.000 espectadores, y que ha ganado un récord de 16 ligas y siete títulos de la Copa de Campeones o Liga de Campeones de la CONCACAF.

Arvid Lindblad de Racing Bulls es seguidor del Manchester United, campeón de la Premier League en 13 ocasiones y ganador de su última Liga de Campeones en 2008. Lando Norris de McLaren también simpatiza con los Red Devils, sobre todo desde la etapa de Cristiano Ronaldo en el club, aunque de joven seguía más la MotoGP. También asistió durante parte de su infancia a partidos del Bristol City por los vínculos de su padre con esa institución.

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes respalda al Bologna, el club de su ciudad natal, y se reunió con el equipo el año pasado durante el Gran Premio de Emilia Romagna. George Russell sigue al Wolverhampton Wanderers por influencia de su padre, abonado del club desde hace años. El piloto de Mercedes ha vuelto en varias ocasiones para ver a su equipo, que esta temporada descendió de la Premier League al Championship.

Charles Leclerc es hincha del Mónaco
Charles Leclerc es hincha del Mónaco

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