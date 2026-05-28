Condenaron a dos hombres por transportar más de 280 kilos de marihuana en un auto que atropelló y mató a una maestra jardinera

El conductor del auto con la droga ya había sido condenado por la justicia provincial a 5 años de prisión por el homicidio culposo de la docente, en un juicio anterior

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes condenó a dos hombres por transportar más de 280 kilos de marihuana en un operativo que terminó con la muerte de una docente de 21 años en la localidad de Santo Tomé, provincia de Corrientes.

Los hechos se remontan al 22 de mayo de 2024. Según lo acreditado en el juicio, Ferreyra y Da Rosa partieron desde la ciudad misionera de Leandro N. Alem a bordo de dos vehículos distintos. Ferreyra conducía un Renault Fluence que llevaba en su interior nueve bultos con 318 paquetes de marihuana, con un peso total de 280,675 kilogramos. Da Rosa, por su parte, se desplazaba en un Chevrolet Prisma Joy con una función específica: “escanear la ruta, detectar controles de fuerzas de seguridad y dar luz verde” al auto que circulaba detrás con la droga, según explicaron los fiscales durante el alegato.

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El recorrido de ambos vehículos fue reconstruido a partir de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. Atravesaron la ruta provincial N°4, que une Leandro N. Alem con San Javier, luego la ruta provincial N°2 hacia Azara y continuaron por la ruta provincial N°94. Fue a la altura del puente del arroyo Itá Cuá, en Santo Tomé, donde Ferreyra evadió un control vehicular de la Prefectura Naval. Dos kilómetros más adelante, a alta velocidad y en un sector no habilitado para el sobrepaso, el conductor embistió a la docente Manuela Jaqueline Ponce, quien se trasladaba en motocicleta. La maestra jardinera de 21 años murió a causa del impacto.

Tras el atropellamiento, Ferreyra abandonó el Renault Fluence en el lugar y escapó junto a Da Rosa en el “coche puntero” con dirección a la localidad de Gobernador Virasoro. Personal de Prefectura encontró poco después el vehículo abandonado con los nueve bultos en su interior. Una investigación de la entonces Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo del fiscal interino Fabián Martínez, permitió concretar la detención de Ferreyra —quien residía en San Javier y era propietario de una farmacia allí— y, más tarde, la de Da Rosa.

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Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de los dos vehículos utilizados en la operación y el pago de 45 unidades fijas para cada condenado

Este proceso federal no fue el primero para Ferreyra. En julio de 2025, la justicia penal ordinaria de Corrientes ya lo había condenado a 5 años de prisión como autor del delito de homicidio culposo agravado de Ponce. En el juicio que concluyó ahora, en cambio, se juzgó exclusivamente la maniobra vinculada al transporte de estupefacientes y el riesgo asumido durante la fuga.

Durante el alegato, el fiscal general con funciones de coordinación del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, y el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello argumentaron que los hechos “pusieron simultáneamente en riesgo múltiples bienes jurídicos: la salud pública, la seguridad del tránsito y la vida de las personas que transitaban por esa ruta”. Los representantes del MPF también subrayaron que los acusados “no dudaron nunca en el inicio de la actividad, sino que además se prepararon para cualquier eventualidad y darse a la fuga”. Sobre la víctima, señalaron que era “una persona inocente, de 21 años, educadora, que estaba haciendo algo grande por esta sociedad, que es brindar educación a la comunidad”.

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El MPF había solicitado 14 años de prisión para ambos imputados —un año menos que el máximo previsto para el delito— y fundamentó ese pedido en varios agravantes: la gravedad del hecho, el volumen del cargamento, el uso de una “logística avanzada” mediante la modalidad del vehículo puntero, las maniobras evasivas ante las fuerzas de seguridad y el costo en vidas humanas. También pesó en la solicitud el comportamiento posterior de los acusados: el abandono de la escena y la construcción de coartadas falsas. Schaefer y Romero Olivello fueron contundentes al trazar el vínculo entre el delito y la muerte: “El accidente es parte de la ejecución del transporte del estupefaciente. La muerte es la consecuencia de la ejecución del transporte”, afirmaron ante el tribunal.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó al conductor del vehículo a 7 años de prisión y a su cómplice a 4 años, por el transporte de más de 280 kilos de marihuana

Sobre la condición de Ferreyra como farmacéutico, el MPF remarcó que “sabía el poder de daño del estupefaciente”, y respecto del cargamento, insistió en que “no es un transporte menor”. Al cerrar su intervención, Schaefer pidió “una sentencia ejemplar, para que nunca más tengamos que lamentar una víctima inocente, por culpa de quienes deciden emprender una empresa criminal de narcotráfico“.

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La sentencia, dictada por el juez Eduardo Belforte de manera unipersonal, fijó 7 años de prisión para el conductor del vehículo con el cargamento, Marcelo Raúl Ferreyra (51), y 4 años para su cómplice, Miguel Ángel Da Rosa (57), quien manejaba el denominado “coche puntero”.

El tribunal, además de las penas de prisión, ordenó el pago equivalente a 45 unidades fijas para cada uno de los condenados y el decomiso de los dos automóviles utilizados en la operación, en línea con lo requerido por el MPF. La fiscal general subrogante Tamara Pourcel también intervino en representación del Ministerio Público durante el proceso.

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Schaefer anunció que recurrirá el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal al conocer el monto de las penas. Los fundamentos de la sentencia del TOF de Corrientes se darán a conocer el 9 de junio.