Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado en junio

El feriado largo de junio en Argentina se extiende del sábado 13 al lunes 15 de junio de 2026 por el traslado de la conmemoración a Güemes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo feriado de junio en Argentina cae el lunes 15 de junio de 2026, fecha en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la efeméride original corresponde al 17 de junio —día en que el prócer salteño murió en 1821—, la normativa vigente permite su traslado al lunes más cercano por tratarse de un feriado trasladable. El fin de semana largo irá del sábado 13 al lunes 15 de junio, con tres días consecutivos sin actividad laboral.

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Junio concentra dos de los feriados más arraigados en el calendario patrio argentino. El segundo llega apenas cinco días después: el 20 de junio, fecha inamovible en que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional. A diferencia del feriado de Güemes, este no admite traslado y se celebra siempre en esa fecha, sin importar el día de la semana en que caiga. En 2026, el 20 de junio es sábado.

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El 15 de junio de 2026 se celebra el Paso a la Inmortalidad del General Güemes, trasladado desde su fecha original del 17 de junio para favorecer el turismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es feriado el 15 de junio

El feriado del 15 de junio de 2026 no corresponde a la fecha histórica del fallecimiento de Güemes, sino a su traslado oficial. La ley argentina clasifica ciertos feriados como “trasladables”, lo que significa que, cuando la fecha original cae en martes, miércoles, jueves o viernes, el descanso se corre al lunes de esa semana para favorecer los fines de semana largos con fines turísticos.

El 17 de junio es el día en que murió el general Martín Miguel de Güemes en 1821, y esa fecha fue declarada Día Nacional de la Libertad Latinoamericana por el Congreso de la Nación mediante la Ley 25.172 de 1999. Posteriormente, la Ley 27.258 de 2016 incorporó esa conmemoración al calendario de feriados nacionales. En 2026, el 17 de junio cae miércoles, por lo que el descanso se traslada al lunes 15, generando un fin de semana largo de tres días.

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La normativa argentina permite el traslado de feriados como el de Güemes al lunes más cercano cuando la fecha cae entre semana, generando fines de semana largos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia del general Martín Güemes

Martín Miguel Juan de Mata Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en Salta, en el entonces Virreinato del Río de la Plata. Desde joven mostró vocación militar: a los 14 años se incorporó como cadete al ejército y participó activamente en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde se destacó en la captura de la fragata inglesa Justine.

Con la Revolución de Mayo de 1810, Güemes se alineó con la causa patriota y se incorporó al Ejército del Norte bajo las órdenes del general Manuel Belgrano. En 1814, cuando José de San Martín asumió el mando de ese ejército, lo designó jefe de las avanzadas sobre el río Juramento, reconociendo su conocimiento del terreno norteño y su capacidad para la guerra de guerrillas.

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En 1815, el Cabildo de Salta lo eligió gobernador de la Intendencia de Salta —que abarcaba los actuales territorios de Salta, Jujuy y Tarija— en una asamblea popular, sin intervención de las autoridades de Buenos Aires. Desde ese cargo organizó a los gauchos del norte en la División Infernal de Gauchos de Línea, conocida como “Los Infernales”, una tropa vestida de rojo punzó que defendió la frontera norte mientras San Martín cruzaba los Andes para liberar Chile y Perú.

La ley reconoce el 17 de junio, día del fallecimiento de Güemes, como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, aunque en 2026 el feriado oficial se mueve al lunes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia militar de Güemes se conoció como la “Guerra Gaucha”: ataques sorpresivos, repliegues rápidos hacia el monte y un conocimiento profundo del territorio que le permitió detener seis invasiones del ejército realista sin apoyo de otras provincias. Su éxito en contener el avance español desde el Alto Perú fue determinante para que la declaración de independencia del 9 de julio de 1816 en Tucumán pudiera concretarse.

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Su figura generó adhesiones y rechazos. Líder popular entre los gauchos y las clases humildes, fue al mismo tiempo blanco de la oposición de la élite salteña. El 7 de junio de 1821, una partida realista con apoyo de opositores locales lo emboscó en la ciudad de Salta y lo hirió de bala en la espalda. Güemes huyó con sus hombres hacia la quebrada de la Horqueta, donde murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años, tras diez días de agonía. Fue el único general de la Independencia que cayó herido por bala enemiga en combate.

El Congreso de la Nación lo declaró Héroe Nacional mediante la Ley 26.125, sancionada el 2 de agosto de 2006.

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El 20 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, que en 2026 cae sábado y no se traslada, por lo que no habrá otro fin de semana largo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo cae el feriado por el paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano?

El Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano se conmemora cada año el 20 de junio, fecha inamovible en el calendario nacional. En 2026, ese día cae en sábado, por lo que no genera un fin de semana largo adicional.

Manuel Belgrano murió el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires, en medio de la pobreza y el olvido de las autoridades de la época. Abogado, economista y militar, es recordado principalmente como el creador de la bandera argentina, que izó por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario. Su figura es una de las tres que el Estado argentino honra con un feriado nacional, junto a las de San Martín y Güemes.

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A diferencia del feriado de Güemes, el del 20 de junio no admite traslado bajo ninguna circunstancia, independientemente del día de la semana en que caiga. Así, en años en que esa fecha cae en sábado o domingo —como ocurre en 2026—, la conmemoración se realiza sin descanso laboral adicional durante la semana.