Crimen y Justicia

Atacaron a tiros un supermercado chino en Rosario: mataron a un vecino que estaba en la puerta y dejaron una nota mafiosa

El asesinato ocurrió este miércoles en la zona oeste de la ciudad, cuando la víctima, de 81 años, estaba al lado del ingreso del local ubicado en Sanguinetti al 5300. La Policía encontró un papel con un mensaje para un recluso de la cárcel de Piñero

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Ataque supermercado chino en Rosario
Agentes del Cuerpo Guardia Infantería perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (X: @elTresTV)

Un hombre de 81 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba sentado al lado de la puerta de un supermercado chino, que fue atacado a tiros en la tarde-noche de este miércoles en la zona oeste de Rosario. Los gatilleros dejaron una nota mafiosa que fue secuestrada en la escena por la Policía.

El mensaje estaba dirigido a un recluso de la cárcel de Piñero que, en 2023, protagonizó uno de los hechos más violentos de ese año: un grupo de delincuentes intentó liberarlo del hospital donde estaba internado y ejecutó a un policía que custodiaba uno de los accesos al edificio.

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De acuerdo a los primeros datos recolectados por Infobae, Roberto Ferrari murió en el acto por uno de los balazos perpetrados por los delincuentes, que rápidamente se dieron a la fuga. En primer término, agentes del Cuerpo Guardia Infantería llegaron a la escena y perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, que realiza las pericias.

“Él siempre venía y se sentaba ahí, sobre un cajón de Coca-Cola. Yo siempre le decía que tuviera ojo porque en este chino le quemaban cosas a los faloperos”, comentó un vecino en diálogo con Canal 3.

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Ataque supermercado chino en Rosario
El local está ubicado en Sanguinetti al 5300, la víctima vivía en esa cuadra

El hombre agregó que Ferrari vivía “al lado de donde lo mataron”. “Era un amigo de toda la vida. Nacimos acá”, amplió.

El fiscal Franco Miatello también se acercó al lugar del homicidio y tomó contacto con el personal que entrevistó a vecinos y relevó cámaras de videovigilancia de toda la zona.

Los agentes luego aprehendieron a cuatro sospechosos. El fiscal libró una serie de medidas para tratar de establecer si tienen conexión con la balacera fatal.

Daniel Lencina preso Rosario
Gabriel Guillermo Lencina fue condenado a 22 años de prisión por una serie de violentos crímenes

La nota arrojada por el tirador estaba dirigida al preso Gabriel Guillermo Lencina, un interno histórico del pabellón 9 de la unidad penitenciaria de Piñero que, a mediados de noviembre de 2023, intentó ser liberado por un grupo de gatilleros mientras estaba internado en el Hospital Provincial.

Durante ese episodio, los delincuentes se enfrentaron con dos agentes penitenciarios y luego asesinaron de dos disparos al policía Leoncio Bermúdez, que se encontraba en el destacamento del centro de salud, fuera del sector de guardia.

El nombre de Lencina también fue dejado en una bandera mafiosa que fue colgada el pasado 19 de mayo en la escuela “Carlos Fuentealba”, en avenida Rouillón al 3400. En esa tela escrita en aerosol también se mencionó a varios personajes de la banda narco Los Monos con los que tendría relación Lencina.

Como ya publicó Infobae en noviembre de 2023, el recluso está en la cárcel desde 2013. Fue condenado a 22 años por un asesinato, por una tentativa de homicidio y por instigar un crimen.

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