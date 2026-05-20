Asesinaron a una mujer y dejaron gravemente herido a un chofer de aplicación en Comodoro Rivadavia

Mataron a una mujer y balearon a un chofer de aplicación en Comodoro Rivadavia (Fuente: Diario Jornada)

La tarde del martes 19 de mayo, quedó marcada en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, por un episodio de extrema violencia: Mariana Soledad Calfuquir de 33 años fue asesinada de varios disparos y Luis Damián Uribe, el chofer de aplicación de 30 años que conducía, lucha por su vida tras recibir un impacto de bala en el abdomen.

El episodio se conoció cerca de la medianoche cuando las victimas llegaron a las puertas de la Comisaría Séptima en un Volkswagen Track gris en búsqueda de ayuda. Fue Uribe quien pidió socorro desesperadamente, sin embargo, la mujer ya se encontraba sin vida.

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Mientras Calfuquir presentaba graves heridas en la cabeza que le costaron la vida, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica por una herida de bala en la zona abdominal. El estado de salud de Uribe era calificado como “de riesgo vital” y se mantiene en estado crítico.

El ataque se registró cuando ambos llegaron a pedir ayuda a la Comisaría Sección Séptima

En la zona trabajaron el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, agentes de la Brigada de Investigaciones, efectivos de la Seccional Séptima, peritos de Criminalística y autoridades de la Unidad Regional. Los equipos policiales trabajan para determinar las circunstancias y el móvil del ataque, además de identificar a los autores materiales de la balacera.

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De acuerdo con el testimonio proporcionado por el chofer Luis Damián Uribe a los agentes, el ataque se produjo mientras prestaba servicios como conductor para una aplicación de viajes. Al inspeccionar el vehículo, la policía halló a Mariana Soledad Calfuquir, ya sin vida, dentro del automóvil. El coche presentaba múltiples impactos de proyectil, en especial en la ventanilla derecha, producidos desde el exterior hacia el interior del habitáculo, según constató la policía en el lugar de los hechos.

Los disparos impactaron en los vidrios laterales del automóvil (Fuente: Crónica)

En paralelo, la ciudad de Comodoro Rivadavia enfrenta nuevamente una oleada de preocupación por crímenes violentos, que se han registrado en diversos sectores urbanos en los últimos meses. El hecho, por sus características y por haberse producido a escasos metros de una seccional policial, subraya la gravedad de la situación de violencia armada que atraviesa la región.

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Este nuevo episodio de violencia que ocurrió el marte, elevó a ocho casos de homicidio en los últimos meses registrados en Comodoro Rivadavia. Esta cifra consolida al municipio como el foco principal de violencia en Chubut en lo que va de 2026, según informó ABC Diario.

De acuerdo con la publicación, la mayoría de los asesinatos se produjeron en esta ciudad petrolera e incluyen desde ataques armados hasta asesinatos en el contexto de robos, ajustes de cuentas y el caso de Ángel, el niño de 4 años. Entre las víctimas figuran Valeria Schwab (femicidio), Juan Marcos Levill (homicidio en el barrio 1008 Viviendas), el comerciante Wilder Zalazar, Bernardino Villarroel tras un incendio intencional, Ángel López, y el doble crimen de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio.

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En este último caso, el doble crimen, se produjo tras una persecución que comenzó en el área conocida como 1008 viviendas y concluyó en la calle La Prensa al 100. De acuerdo con la reconstrucción publicada en Infobae, los vecinos alertaron a la policía tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los agentes encontraron a Nieves y Asencio muertos en el interior del vehículo, con signos evidentes de múltiples impactos de bala.

La reiteración de homicidios y ataques violentos refuerza la alarma social y plantea serios desafíos para las autoridades provinciales en materia de prevención, control y justicia penal. El asesinato de Mariana Calfuquir y el ataque al conductor, expone la vulnerabilidad de los ciudadanos en plena vía pública en la escalada criminal que atraviesa Comodoro Rivadavia.

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