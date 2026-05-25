Sociedad

Detuvieron a otro argentino en Brasil por racismo: lo acusan de enviar mensajes discriminatorios contra un nene de 7 años

El episodio tuvo lugar durante un viaje en tren, en el estado de Minas Gerais. La madre del menor descubrió fotos y comentarios inapropiados en el celular del hombre y lo denunció ante la policía

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Este es el mensaje racista que le encontraron al argentino en su celular. Hablaba de un nene de 7 años que viajaba en el tren junto a él
Este es el mensaje racista que le encontraron al argentino en su celular. Hablaba de un nene de 7 años que viajaba en el tren junto a él

Otro episodio de racismo protagonizado por argentinos en Brasil terminó con un detenido y volvió a generar fuerte repercusión pública. Esta vez, un hombre de 63 años fue arrestado en el estado de Minas Gerais acusado de fotografiar y filmar a un niño negro de siete años durante un paseo turístico y enviar esas imágenes junto a mensajes discriminatorios en los que incluso sugería que podía “tomarlo como esclavo”.

El hecho ocurrió el domingo en el tradicional tren turístico Maria Fumaça, que une las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes, en Brasil. El acusado, identificado como Eduardo Ignacio, quedó detenido por disposición de la Policía Militar brasileña luego de que la madre del menor descubriera los mensajes racistas en el teléfono celular del sospechoso.

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El caso volvió a poner en el centro de la escena una serie de episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil vinculados a conductas discriminatorias, agresiones verbales y actitudes xenófobas.

No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características: meses atrás una mujer argentina fue detenida tras protagonizar insultos y expresiones racistas contra un empleado de un bar, mientras que otro hombre también terminó arrestado luego de discutir violentamente con trabajadores de un local de alquiler de autos.

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En esta oportunidad, el episodio ocurrió mientras la familia del niño realizaba un paseo para celebrar un cumpleaños. Según relató la madre, cerca de las 10 de la mañana un pasajero que viajaba detrás de ellos les advirtió discretamente que el hombre sentado a pocos metros estaba tomando fotos y videos del menor de manera insistente.

A partir de esa advertencia, la mujer confrontó al sospechoso y le pidió revisar su teléfono celular. En un primer momento, el argentino negó haber grabado o fotografiado al chico y se resistió a mostrar el dispositivo. Sin embargo, cuando finalmente la madre logró acceder al contenido, encontró conversaciones privadas en las que el hombre compartía imágenes del niño acompañadas por comentarios discriminatorios vinculados al color de piel.

De acuerdo con la denuncia, en uno de los mensajes el acusado afirmaba que podía “tomarlo como esclavo”, mientras que en otra conversación hablaba de “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.

El hallazgo generó indignación inmediata entre los pasajeros y el personal del tren turístico, quienes intervinieron rápidamente para evitar que el hombre abandonara el lugar. El sospechoso fue retenido dentro de un compartimento hasta la llegada de efectivos de la Policía Militar brasileña al finalizar el recorrido.

Posteriormente, el argentino fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido mientras avanza la investigación judicial por el delito de racismo, una figura penal severamente castigada en Brasil.

La madre del menor declaró ante las autoridades y expresó el impacto emocional que sufrió la familia durante una jornada que originalmente era de celebración. “Es mi cumpleaños, pasé todo el día en la comisaría”, manifestó ante medios locales tras formalizar la denuncia.

Además, sostuvo que el contenido hallado en el teléfono le generó temor sobre hasta dónde podía haber escalado la situación. La investigación ahora busca determinar si existieron otros episodios similares o si el detenido compartió ese tipo de material con más personas.

La empresa VLI, responsable de la operación del tren Maria Fumaça, emitió un comunicado oficial en el que repudió lo ocurrido y expresó su “total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo”. También aseguró que colaborará con las autoridades brasileñas para aportar toda la información necesaria en el marco de la causa judicial.

Por el momento, el consulado argentino no emitió declaraciones públicas sobre la situación del detenido, quien continuará a disposición de la Justicia brasileña mientras se analizan las pruebas secuestradas en su teléfono celular.

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