Expulsaron del país a un ciudadano peruano que vendía droga en un hotel de Constitución

Un ciudadano peruano fue expulsado del país por vender droga

Un hombre de nacionalidad peruana fue expulsado de la Argentina luego de que la Justicia comprobara que vendía droga en un hotel ubicado en el barrio porteño de Constitución. La medida prohíbe de manera permanente su reingreso al país.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la investigación empezó en mayo de 2024 por denuncias anónimas de vecinos que hablaban de venta de estupefacientes en los alrededores de un hotel de la calle Luis Sáenz Peña al 1700. Las sospechas apuntaban a que la comercialización se daba tanto en habitaciones como en espacios comunes del lugar.

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En ese contexto, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, ordenó que la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad avanzara con tareas de campo. Así se identificó a al menos cinco personas dedicadas a vender drogas, entre ellas un hombre de edad avanzada, de nacionalidad peruana.

En febrero, la fiscalía pidió allanar varias habitaciones del hotel. Ese procedimiento terminó con la imputación de cuatro personas.

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Pero la investigación no terminó allí y, a mediados de abril, la UFEIDE volvió a solicitar un allanamiento en el hotel y la detención del principal sospechoso. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°14, subrogado por la jueza Laura De Marinis, autorizó ambos pedidos.

Durante el operativo, los efectivos encontraron clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios de nailon, junto a elementos para cortar y fraccionar las sustancias.

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Dinero y droga, entre otras cosas secuestradas en el allanamiento al hotel de Constitución

Sobre el principal imputado ya pesaba una orden de expulsión dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9.

La decisión de expulsarlo se apoyó en la Ley Nacional de Migraciones, que impide su reingreso de manera definitiva.

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Los casos de narcomenudeo en esa zona de Constitución no son nuevos. También en febrero, en la misma cuadra de Luis Sáenz Peña al 1700 se realizó otro operativo en un hotel que ya había sido clausurado previamente.

Aquella vez, la Policía de la Ciudad, junto a la UFEIDE, llegó al lugar después de meses de tareas de investigación e intervenciones en la zona. Los oficiales detectaron que desde ese hotel se proveía droga a distintos puntos de Constitución y también a los bosques de Palermo.

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El movimiento de bolsas de supermercado llamó la atención de los investigadores, que después secuestraron bolsas cortadas y preparadas para fraccionar la droga.

Durante el allanamiento, la División Perros de la fuerza porteña encontró cocaína en cuatro habitaciones: 527 envoltorios y dos bolsas con piedras de la misma sustancia, que totalizaban 240 gramos.

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También incautaron una balanza de precisión, dinero en efectivo y elementos para el corte. Y en un espacio común del hotel, los policías hallaron un revólver Smith & Wesson calibre 357 con seis balas en el cargador, listo para ser disparado.

Ese operativo terminó con cinco personas detenidas. Entre ellos, el recepcionista del hotel, que también vivía en el lugar, y dos mujeres, una argentina y una dominicana. El lugar quedó nuevamente clausurado por la Agencia Gubernamental de Control.

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