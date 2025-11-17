Crimen y Justicia

Un embargo de $3400 millones: quién es la empresaria procesada por la megaestafa de los 0KM

Gladys Jezabel Pallone es el epicentro de una causa investigada por la jueza Alejandra Provitola, que la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que engañó a más de 120 víctimas

Guardar
Gladys Fallone, la empresaria acusada
Gladys Fallone, la empresaria acusada

Decir que Gladys Jezabel Pallone está en serios problemas es decir realmente poco. La empresaria de 54 años y dedicada al negocio de los autos, integrante de firmas como CheryPlanes, Central Libertador y Central Puerto Madero, con domicilio fiscal, precisamente, en Puerto Madero; se convirtió en la cara del caso que podría convertirse en una de las mayores estafas de la historia reciente, una historia de gente que pagó por su auto y jamás lo recibió.

Hoy, Pallone está detenida bajo arresto domiciliaria, tras ser procesada con prisión preventiva por la jueza Alejandra Provitola, que la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a cometer 124 estafas, así como 82 desbaratamientos de derechos acordados.

La jueza Provitola la embargó por $3492 millones de pesos y ordenó que le coloquen una tobillera electrónica. También, le prohibió cualquier tipo de contacto con sus supuestas víctimas. Y la citó para ampliar su declaración indagatoria.

La semana pasada, la Sala II de la Cámara Criminal y correccional confirmó su procesamiento.

Video: escrache a la concesionaria

La empresaria, por otra parte, debe 68,9 millones de pesos en cheques sin fondo. De cara a toda la situación, este dinero se convierte en una anécdota.

La causa en contra de Pallone y su firma es un gigante. El procesamiento mide 678 páginas. Es mejor comenzar a contar esta historia en grandes trazos; los números ayudan a entender. Hubo, originalmente, 23 imputados. Florencia Pallone, hija de Gladys, nacida en 2001, fue acusada junto a ella como miembro de la asociación ilícita, la Sala VII confirmó su procesamiento por 30 estafas y reguló su embargo en $850 millones.

Alejandro Fachinetti, gerente del grupo, y Damián Camoia fueron procesados como co-jefes y organizador de la asociación ilícita, respectivamente.

El rojo es mucho peor para Fachinetti, socio de Pallone en Central Puerto Madero y Central Libertador, de acuerdo al Boletín Oficial: datos del BCRA revelan que el gerente, hoy preso en su casa, debe $295 millones en cheques sin fondo ligados a la segunda firma. La jueza del caso le decretó un embargo idéntico al de Pallone. También, dispuso la inhibición general de sus bienes.

Alejandro Marcos Facchinetti, gerente del
Alejandro Marcos Facchinetti, gerente del grupo

Por otra parte, 34 víctimas se convirtieron en querellantes. El procesamiento de la jueza Provitola y su confirmación llegan después de una historia intensa; los damnificados montaron escraches en redes sociales, manifestaciones a gritos en las viejas oficinas del grupo que lideraba Pallone. Sus historias son más o menos idénticas, la gente que pagó y no recibió.

Todo muy raro: la denuncia que inició el caso

Los hechos investigados se centran en la concesionaria Automotores Núñez, con sucursales en avenida Del Libertador 6716 y avenida Figueroa Alcorta 7604.

El expediente de Provitola comienza con la denuncia de una mujer, que reportó en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad, que pactó en la sucursal de Del Libertador el trámite de compra de un Citröen C3 Aircross, que sería entregado en 120 días, un trámite que realizó junto a su hija el 17 de octubre del año pasado.

“Como seña, entregó la suma de quinientos mil pesos en efectivo, y que según pactaron, luego abonarían la suma total de siete millones de pesos y que les recibirían en parte de pago, su vehículo”, un Renault Logan, asegura un documento del caso.

Así, firmó un formulario 08, pagó honorarios a una escribana. Le dieron, mientras tanto, un Fiat Cronos, como para que tenga algo para manejar. Curiosamente, a ese 08, se lo dieron para firmar “en blanco, sin datos”, continúa el documento.

La camioneta de tus sueños:
La camioneta de tus sueños: una Citröen Aircross ofrecida por la empresa en sus redes

Días después, recibió una llamada un tanto bizarra. Una empresa de alquileres de vehículos la llamó por su auto, que le habían alquilado a Automóviles Núñez, asegura la transcripción de la denuncia. Así y todo, la invitaban a realizar “un pago bonificado”. En paralelo, la hija de la mujer descubrió que el Renault Logan estaba a la venta en una conocida plataforma online.

De inmediato, se anexaron a esta denuncia otras dos que reportaban hechos similares en torno a Automóviles Núñez. La primera apuntaba a un la compra de otra Citroën Aircross por $29 millones. Un hombre aseguró que pagó $8 millones y entregó su Renault Capture en parte de pago. Envió cartas documento, sin respuesta.

Entonces, el hombre puso primera. Tras intentar “de forma infructuosa comunicarse a los teléfonos de contacto y correos electrónicos suministrados por la mencionada concesionaria”, se presentó en el lugar. Allí, Facchinetti lo habría bicicleteado en vivo. Le dijo que “Citroën Argentina tenía demoras en la entrega”.

Damian Camoia, según testimonios, era la pareja de Pallone: “Es quien se encargaba de los autos usados que dejaban los clientes luego de completar la compra y los vendía directamente a los reventas”.

Los escraches comenzaron tiempo después de estas denuncias, con empleados administrativos aterrados a los que les adeudaban sueldos tras tener que pagarse ellos mismos el uniforme.

Alejandra Provitola, jueza del caso
Alejandra Provitola, jueza del caso (Crédito: Consejo de la Magistratura)

La causa de la jueza Provitola continúa bajo investigación, con medidas de prueba pendientes, como informes de la Unidad de Información Financiera, a la que la magistrada le preguntó, explícitamente, por reportes de operaciones sospechosas.

Temas Relacionados

Gladys Jezabel PalloneJueza Alejandra Provitolaúltimas noticiasestafasautos 0KM0KM

Últimas Noticias

Balearon otra vez a Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Fue ingresado este mediodía al hospital Roque Sáenz Peña de Rosario junto a otros dos heridos. Recibió dos balazos en el abdomen y por ello fue trasladado de urgencia al HECA

Balearon otra vez a Dylan

Tiroteo en Villa Celina: capturaron a “Calabaza”, el barra acusado de matar a un financista que se había fugado en taxi de una comisaría

Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera (40) se había escapado de una seccional en Caballito en febrero pasado, tras haber estado por más de dos años por el crimen de Carlos Molina. Cómo lo capturaron

Tiroteo en Villa Celina: capturaron

Las sorprendentes imágenes satelitales que muestran los efectos del devastador incendio en Ezeiza

El material aéreo, captado por la empresa Satellogic, permite entender la magnitud del siniestro que se desató el viernes por la noche

Las sorprendentes imágenes satelitales que

Cecilia Strzyzowski: tras las condenas, pedirán el certificado de defunción con causa de muerte “femicidio”

El Equipo de Fiscales Especiales de Chaco señaló que el fallo contra el clan Sena y sus cómplices “marcó un antes y un después en la Justicia y en la sociedad”

Cecilia Strzyzowski: tras las condenas,

Misiones: murió un nene de 4 años que recibió una descarga eléctrica en un accidente doméstico

El hecho ocurrió Posadas. El niño falleció al tomar contacto con un alargue conectado a la corriente mientras intentaba lavarse las manos en una pileta de plástico

Misiones: murió un nene de
DEPORTES
Lourdes Carlé explicó la decisión

Lourdes Carlé explicó la decisión de dejar su lugar en la Billie Jean King Cup: “Lo más honesto era dejar que jugara otra”

Las confesiones de Riquelme: del especial elogio a Palermo a la estrella mundial que no llegó a Boca por una lesión

Impacto en el deporte por la muerte de una figura del ciclismo paralímpico a los 28 años

El director de Alpine reveló detalles del auto que manejará Colapinto durante 2026 en la F1: “Nada es para siempre”

La desafiante postura de Inglaterra ante el Haka de los All Blacks y la particular reacción de una figura que recorre el mundo

TELESHOW
Eugenia Tobal contó cómo sigue

Eugenia Tobal contó cómo sigue la recuperación de su perro Romeo después de la cirugía de urgencia

Griselda Siciliani mostró las primeras imágenes como Moria Casán para la serie sobre su vida

Pampita habló del duro cuestionamiento de su hijo Beltrán: “¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“

La China Suárez describió la intimidad de su vida en Turquía con Mauro Icardi y sus hijos

El fuerte reclamo económico de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Antes que la casa en Mar de Cobo”

INFOBAE AMÉRICA

Anticuerpos de camellos y alpacas

Anticuerpos de camellos y alpacas podrían abrir nuevas vías de tratamiento ante el Alzheimer, según un estudio

Pingüinos en peligro: cuál es la zona costera que perdió el 80% de sus ejemplares

La economía japonesa se contrae por primera vez en seis trimestres debido al impacto arancelario

Paul McCartney lanzará un “tema silencioso” como prostesta contra el proyecto sobre la IA

La Unión Europea plantea una subvención de hasta 90.000 millones de euros para Ucrania si no se usan los activos rusos congelados