Un embargo de $3400 millones: quién es la empresaria procesada por la megaestafa de los 0KM

Gladys Fallone, la empresaria acusada

Decir que Gladys Jezabel Pallone está en serios problemas es decir realmente poco. La empresaria de 54 años y dedicada al negocio de los autos, integrante de firmas como CheryPlanes, Central Libertador y Central Puerto Madero, con domicilio fiscal, precisamente, en Puerto Madero; se convirtió en la cara del caso que podría convertirse en una de las mayores estafas de la historia reciente, una historia de gente que pagó por su auto y jamás lo recibió.

Hoy, Pallone está detenida bajo arresto domiciliaria, tras ser procesada con prisión preventiva por la jueza Alejandra Provitola, que la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a cometer 124 estafas, así como 82 desbaratamientos de derechos acordados.

La jueza Provitola la embargó por $3492 millones de pesos y ordenó que le coloquen una tobillera electrónica. También, le prohibió cualquier tipo de contacto con sus supuestas víctimas. Y la citó para ampliar su declaración indagatoria.

La semana pasada, la Sala II de la Cámara Criminal y correccional confirmó su procesamiento.

Video: escrache a la concesionaria

La empresaria, por otra parte, debe 68,9 millones de pesos en cheques sin fondo. De cara a toda la situación, este dinero se convierte en una anécdota.

La causa en contra de Pallone y su firma es un gigante. El procesamiento mide 678 páginas. Es mejor comenzar a contar esta historia en grandes trazos; los números ayudan a entender. Hubo, originalmente, 23 imputados. Florencia Pallone, hija de Gladys, nacida en 2001, fue acusada junto a ella como miembro de la asociación ilícita, la Sala VII confirmó su procesamiento por 30 estafas y reguló su embargo en $850 millones.

Alejandro Fachinetti, gerente del grupo, y Damián Camoia fueron procesados como co-jefes y organizador de la asociación ilícita, respectivamente.

El rojo es mucho peor para Fachinetti, socio de Pallone en Central Puerto Madero y Central Libertador, de acuerdo al Boletín Oficial: datos del BCRA revelan que el gerente, hoy preso en su casa, debe $295 millones en cheques sin fondo ligados a la segunda firma. La jueza del caso le decretó un embargo idéntico al de Pallone. También, dispuso la inhibición general de sus bienes.

Alejandro Marcos Facchinetti, gerente del grupo

Por otra parte, 34 víctimas se convirtieron en querellantes. El procesamiento de la jueza Provitola y su confirmación llegan después de una historia intensa; los damnificados montaron escraches en redes sociales, manifestaciones a gritos en las viejas oficinas del grupo que lideraba Pallone. Sus historias son más o menos idénticas, la gente que pagó y no recibió.

Todo muy raro: la denuncia que inició el caso

Los hechos investigados se centran en la concesionaria Automotores Núñez, con sucursales en avenida Del Libertador 6716 y avenida Figueroa Alcorta 7604.

El expediente de Provitola comienza con la denuncia de una mujer, que reportó en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad, que pactó en la sucursal de Del Libertador el trámite de compra de un Citröen C3 Aircross, que sería entregado en 120 días, un trámite que realizó junto a su hija el 17 de octubre del año pasado.

“Como seña, entregó la suma de quinientos mil pesos en efectivo, y que según pactaron, luego abonarían la suma total de siete millones de pesos y que les recibirían en parte de pago, su vehículo”, un Renault Logan, asegura un documento del caso.

Así, firmó un formulario 08, pagó honorarios a una escribana. Le dieron, mientras tanto, un Fiat Cronos, como para que tenga algo para manejar. Curiosamente, a ese 08, se lo dieron para firmar “en blanco, sin datos”, continúa el documento.

La camioneta de tus sueños: una Citröen Aircross ofrecida por la empresa en sus redes

Días después, recibió una llamada un tanto bizarra. Una empresa de alquileres de vehículos la llamó por su auto, que le habían alquilado a Automóviles Núñez, asegura la transcripción de la denuncia. Así y todo, la invitaban a realizar “un pago bonificado”. En paralelo, la hija de la mujer descubrió que el Renault Logan estaba a la venta en una conocida plataforma online.

De inmediato, se anexaron a esta denuncia otras dos que reportaban hechos similares en torno a Automóviles Núñez. La primera apuntaba a un la compra de otra Citroën Aircross por $29 millones. Un hombre aseguró que pagó $8 millones y entregó su Renault Capture en parte de pago. Envió cartas documento, sin respuesta.

Entonces, el hombre puso primera. Tras intentar “de forma infructuosa comunicarse a los teléfonos de contacto y correos electrónicos suministrados por la mencionada concesionaria”, se presentó en el lugar. Allí, Facchinetti lo habría bicicleteado en vivo. Le dijo que “Citroën Argentina tenía demoras en la entrega”.

Damian Camoia, según testimonios, era la pareja de Pallone: “Es quien se encargaba de los autos usados que dejaban los clientes luego de completar la compra y los vendía directamente a los reventas”.

Los escraches comenzaron tiempo después de estas denuncias, con empleados administrativos aterrados a los que les adeudaban sueldos tras tener que pagarse ellos mismos el uniforme.

Alejandra Provitola, jueza del caso (Crédito: Consejo de la Magistratura)

La causa de la jueza Provitola continúa bajo investigación, con medidas de prueba pendientes, como informes de la Unidad de Información Financiera, a la que la magistrada le preguntó, explícitamente, por reportes de operaciones sospechosas.