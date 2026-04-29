Crimen y Justicia

Encontraron a dos prófugos de homicidio que se ocultaban en el desierto de Mendoza y cazaban para sobrevivir

Los arrestos se produjeron durante un operativo coordinado en el paraje El Retiro, donde la Policía Rural localizó a los hombres buscados por el crimen ocurrido el 18 de marzo en Las Heras

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Dos hombres esposados boca abajo en el suelo de arena, custodiados por dos oficiales armados, con un civil y estructuras rurales al fondo
Dos prófugos por homicidio fueron capturados por fuerzas de seguridad en el árido desierto de Lavalle, Mendoza, después de una intensa búsqueda (Los Andes)

La Policía Rural detuvo a dos hombres buscados por el homicidio de Leandro David Ontivero Díaz en una operación realizada en el desierto de Lavalle, en la provincia de Mendoza.

Los arrestos se concretaron en el paraje El Retiro de San Miguel, una zona ubicada cerca de la ruta 142, durante un despliegue coordinado entre el destacamento El Retamo y efectivos de la UID Lavalle, según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

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El operativo surgió a partir de una alerta que advertía sobre la presencia de personas presuntamente involucradas en el asesinato de Ontivero Díaz, ocurrido el 18 de marzo en Las Heras. Con información precisa sobre los sospechosos y sus características físicas, los uniformados se dirigieron al lugar y divisaron a tres sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron huir por distintas direcciones.

El despliegue policial permitió la localización de dos de los fugitivos. Ambos se ocultaban en un corral caprino, ubicado detrás de una vivienda del paraje. La intervención concluyó con la custodia de los detenidos y el hallazgo de diversos elementos relacionados con la caza en las inmediaciones, entre ellos cuatro trampas de zorro, un huevo de choique, un caparazón de quirquincho, un zorro muerto, una cuchilla, dos cuchillos y seis cueros.

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Los aprehendidos fueron identificados como A. N. L. R. (43 años) y J. R. D. V. B. (35 años). Ambos fueron trasladados a la comisaría 63 de Lavalle, donde se constató que tenían pedido de captura activo desde el crimen. En el mismo procedimiento, fue detenido un tercer hombre, J. L. M. M. (30 años), aunque posteriormente las autoridades confirmaron que no guardaba relación con el caso investigado.

Amplia vista de un paisaje desértico con arbustos secos y un suelo pedregoso bajo un cielo azul claro. Un poste oscuro solitario se alza a la derecha
El desierto de Lavalle, Mendoza, donde fueron capturados los prófugos de homicidio

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, la búsqueda continuó al día siguiente, cuando los efectivos lograron dar con el tercer sospechoso que había escapado durante el primer allanamiento. Este último fue localizado a pocos kilómetros del paraje El Retiro y, tras su detención, también fue puesto a disposición del ayudante fiscal Sebastián Pareja de la oficina fiscal N° 2 Las Heras-Lavalle.

Estas personas se suman a C. A. O., una mujer de 27 años que permanece imputada por homicidio agravado y detenida desde el día del homicidio.

Con respecto al crimen, las investigaciones preliminares establecieron que el joven, de 23 años, fue atacado durante una riña en un descampado del barrio Buena Vista de El Borbollón. Según las averiguaciones policiales, Ontivero recibió un disparo en el cuello durante el altercado y, a pesar de estar herido, logró desplazarse por sus propios medios hasta su domicilio, donde finalmente se desplomó.

La secuencia de los hechos fue alertada por un llamado al 911, que denunció detonaciones y la presencia de un herido. Al llegar al lugar, personal policial entrevistó a familiares de la víctima, quienes mencionaron la existencia de conflictos previos con personas conocidas del barrio, lo que habría motivado el ataque.

En las horas posteriores al homicidio, se realizaron varios allanamientos en el mismo barrio donde ocurrió la agresión, logrando el secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares como elementos de interés para la causa. Inicialmente, junto a la mujer, fue detenido otro hombre que posteriormente recuperó la libertad.

Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas y testimonios para determinar la participación de todos los implicados y avanzar hacia la elevación a juicio de la causa. Los detenidos permanecen a disposición de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien lidera la instrucción del expediente.

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