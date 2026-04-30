Era barbero y terminó denunciado por una estafa millonaria a sus propios clientes: “Era mi amigo”, dijo una víctima

La Fiscalía de San Luis acusa a Nicolás P. de liderar una estafa piramidal que habría superado los cien millones de pesos

Un reconocido barbero de San Luis, enfrenta una investigación por presuntamente liderar un esquema Ponzi. Al menos 19 víctimas, muchos de ellos amigos y clientes, denuncian un perjuicio que supera los $100 millones.

La maniobra comenzó entre finales de 2024 y principios de 2025, extendiéndose hasta enero de 2026. El monto reclamado supera los $100 millones y la mayoría de las víctimas fueron clientes de su barbería.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Instrucción N°1 de San Luis sostiene que Nicolás P. convencía a conocidos, amigos, familiares y clientes de invertir con la promesa de altos rendimientos mediante la compraventa de teléfonos importados. El dinero era entregado en efectivo o por transferencia. Al principio, pagaba intereses elevados, simulando el éxito del esquema. Con el tiempo, dejó de cumplir con los pagos y cortó el contacto con las víctimas.

El caso derivó en su detención el 13 de marzo de 2026. La imputación es por estafa reiterada en concurso real en 18 hechos independientes, lo que podría agravar su situación judicial. Según la fiscalía, existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que la cantidad de damnificados puede aumentar mientras avance el expediente.

PUBLICIDAD

El esquema Ponzi dirigido por un barbero local afectó a al menos diecinueve personas, la mayoría clientes y allegados de su barbería (Captura de video)

“Era mi amigo”: testimonio directo de una víctima

Daniel Bollati, víctima de la estafa y residente de San Luis, compartió su experiencia: “Teníamos una relación de amistad más o menos de ocho años. Ha ido hasta la casa de mis padres a pasar las fiestas. O sea, era un amigo”.

En marzo de 2025, Nicolás P. le propuso sumarse a una operación de compraventa de teléfonos. Bollati relató: “Yo le tenía que pasar a él la plata que le faltaba a los clientes para que pudiera comprar al proveedor el teléfono y él le vendía el teléfono al cliente".

PUBLICIDAD

Seguidamente explicó: “Mi ganancia era el interés que le cobraba al cliente por esa plata que le faltaba para pagar el total del teléfono”. Durante varios meses, la operatoria pareció funcionar. Bollati confirmó: “Durante todo el año fue bien, todos los meses aumentaba la cantidad de teléfonos, hasta que en diciembre ya dejó de pagar totalmente”.

Interrupción de pagos y desaparición del acusado

El dinero dejó de llegar: “Supuestamente, después de esto yo le digo: ‘Mirá, el viernes quiero la plata. Y Desaparece. El lunes 12 de enero, él desaparece. Deja una nota en Instagram muy rara, pidiendo perdón, y desapareció”.

PUBLICIDAD

La maniobra ilegal se basó en la supuesta compraventa de teléfonos importados, prometiendo altos rendimientos a inversores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bollati explicó: “Nos enteramos que estaba internado porque se había querido matar. Vino el padre a verlo. Resulta que uno de los chicos pudo hablar con el padre, pero después también se borró. Cuando le dieron el alta, desapareció. Se lo llevó el padre a Córdoba y no supimos más nada”.

Pérez utilizaba la confianza generada con amigos y clientes para captar capital. Muchas de las víctimas tenían una relación personal cercana. Bollati aclaró: “Muchos eran clientes. Es más, muchos éramos amigos”.

PUBLICIDAD

Un posible perjuicio superior y maniobras confusas

El daño percibido por las víctimas podría ser aún mayor: “Nosotros calculamos arriba de $250 millones”, aseguró Bollati. Agregó que Pérez no ostentaba lujos ni grandes gastos: “Lo veíamos con una moto un día, una moto otro día, un auto otro día. Resulta que después, cuando nos juntamos todos a hablar, el auto era de un amigo, que él se lo había comprado, le había pagado una parte y había quedado pagándole, resulta no le pagó más. El auto desapareció. Hasta hoy en día no se encuentra el auto”.

La maniobra se extendió a objetos a nombre de terceros: “Una de las motos la entregó como parte de pago a uno de los que le debía, que después, juntándonos: ‘Che, a mí me desapareció esta moto’. ‘Ah, la tengo yo’.”

PUBLICIDAD

El perfil de confianza quebrada y posibles antecedentes

Sobre el perfil de Nicolás P., Bollati explicó: “Vivía trabajando, vivía en la barbería. Hasta las doce de la noche trabajando”. Consultado sobre posibles adicciones, respondió: “Por lo que hablamos con la dueña del departamento donde vivía, ella nos dijo que le había llegado el comentario que tenía problemas con el juego. Nunca nosotros, amigos, vimos esa parte ni sospechamos nada de eso”.

La estafa se habría consumado en un lapso de menos de un año: “En menos de un año, $250 millones”, aseguró Bollati. No hubo evidencia de viajes o gastos lujosos. Sobre el paradero de Pérez, Bollati contó: “La última vez que lo vi fue en marzo, el 13 de marzo, cuando fue la audiencia. No lo vi cara a cara porque estaba escondido atrás del abogado. Que tuve contacto con él fue en diciembre”.

PUBLICIDAD

Algunos damnificados lograron comunicarse con él mientras estaba internado. “Les pidió perdón, llorando. Decía que no podía hacer nada porque estaba amenazado, que estaba amenazada la familia, que había gente muy pesada metida”.

Sospechas de maniobras previas y organización entre damnificados

Tras la denuncia, algunas víctimas comenzaron a investigar y detectaron posibles antecedentes en San Francisco, Córdoba, de donde es originario el acusado. “Empezamos a publicar en grupos de San Francisco y apareció gente que también había sido estafada”, indicó Bollati.

PUBLICIDAD

El grupo de damnificados de San Luis se organizó por WhatsApp. “En ese grupo hay 35 personas. Algunas todavía no figuran en el expediente, pero el perjuicio del que hablan es de $250 millones de pesos al menos”, señaló.

Mientras, Nicolás P. continúa detenido con prisión preventiva por 120 días, mientras sigue la investigación. Daniel Bollati estimó: “En mi caso, son como 7 millones. No sé cómo se maneja la justicia en estos casos ni si se puede recuperar algo, pero por lo menos que vaya preso unos cuantos años”, concluyó.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.