Honduras

El romance se hace esperar: Sin Bandera reprograma su gira “Escenas” en Honduras para agosto

El eco de las baladas de Sin Bandera tardará un poco más en resonar en los escenarios hondureños. Noel Schajris y Leonel García, quienes celebran un cuarto de siglo de trayectoria con su gira “Escenas”, se han visto obligados a posponer sus fechas en el país debido a retos logísticos fuera de su control

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Sin Bandera reprogramó sus conciertos en Honduras para agosto de 2026 debido a motivos logísticos y de fuerza mayor.
Sin Bandera reprogramó sus conciertos en Honduras para agosto de 2026 debido a motivos logísticos y de fuerza mayor.

El público hondureño que esperaba con ansias la llegada de Sin Bandera deberá aguardar un poco más para corear sus baladas favoritas. El icónico dúo ha anunciado la posposición de sus conciertos en Honduras, originalmente previstos para los meses de abril y mayo de 2026, como parte de su ambiciosa gira “Escenas Tour”.

Esta gira no es una más en el calendario de la agrupación; se trata de una celebración especial por sus 25 años de trayectoria artística, un cuarto de siglo en el que Noel Schajris y Leonel García han definido el sonido de la música romántica en español. Sin embargo, factores externos han obligado a un cambio de planes en el territorio nacional.

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La medida fue anunciada oficialmente por CR Entertainment, la productora responsable de traer el espectáculo al país. Según el comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la decisión responde a motivos de fuerza mayor y cuestiones logísticas complejas que están fuera del control tanto de los artistas como de la organización local.

CR Entertainment informó que quienes no puedan asistir en agosto podrán solicitar el reembolso de sus boletos (Cortesía CR Entertainment).
CR Entertainment informó que quienes no puedan asistir en agosto podrán solicitar el reembolso de sus boletos (Cortesía CR Entertainment).

La organización subrayó que este ajuste de fechas se tomó de manera conjunta con el equipo de producción internacional, priorizando ante todo la seguridad de los asistentes y la garantía de que el montaje técnico cumpla con los altos estándares que requiere una gira de aniversario.

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Las dificultades logísticas en el país obligaron a buscar ventanas de tiempo que permitieran asegurar la calidad del evento sin comprometer la experiencia de los fanáticos.

Las nuevas citas: San Pedro Sula y Tegucigalpa

Para tranquilidad de los seguidores, la productora confirmó de inmediato las nuevas fechas en las que el dúo pisará suelo catracho. El espectáculo de Sin Bandera ha sido reprogramado para el mes de agosto de 2026, manteniendo las dos sedes principales del país:

  1. San Pedro Sula: El concierto originalmente agendado para el 30 de abril se traslada ahora al 6 de agosto en las instalaciones de Expocentro.
  2. Tegucigalpa: La presentación prevista para el 2 de mayo en la capital se llevará a cabo el 8 de agosto en el Estadio Chochi Sosa.
  3. Validez de boletos y políticas de reembolso

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios tras un anuncio de este tipo es el estado de sus entradas. Al respecto, la organización fue enfática: los boletos adquiridos para las fechas originales conservarán su plena validez. Esto incluye no solo el acceso al recinto, sino también el respeto total a las ubicaciones seleccionadas.

Noel Schajris y Leonel García, integrantes de Sin Bandera, revelan en una íntima charla el concepto detrás de su más reciente producción, 'Escenas'.

La gira “Escenas” representa un hito para Sin Bandera. Tras 25 años de carrera, Noel y Leonel han construido un legado que incluye múltiples premios Grammy Latino y éxitos que se han convertido en himnos del pop latino, tales como “Entra en mi vida”, “Mientes tan bien” y “Que lloro”.

En su paso por Honduras, el dúo planea realizar un repaso exhaustivo por su discografía, ofreciendo una puesta en escena que combina sus clásicos inolvidables con sus producciones más recientes.

Para la productora y los artistas, Honduras sigue siendo una parada fundamental en el calendario latinoamericano debido a la sólida base de seguidores que han mantenido a lo largo de las décadas.

Aunque la noticia ha generado reacciones mixtas en redes sociales entre la nostalgia por la espera y el alivio por la claridad del proceso, la promesa de CR Entertainment es clara: el espectáculo se llevará a cabo con la máxima calidad, garantizando un momento inolvidable para todos los asistentes en agosto.

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