Sociedad

Crisis habitacional en la Ciudad: aumenta la cantidad de personas que viven en la calle y en paradores

Los últimos relevamientos muestran una suba sostenida en la población sin techo y una mayor presión sobre los dispositivos de asistencia, en medio de fuertes diferencias entre cifras oficiales y censos sociales

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Los últimos relevamientos muestran una suba sostenida en la población sin techo y una mayor presión sobre los dispositivos de asistencia, en medio de fuertes diferencias entre cifras oficiales y censos sociales

Aumenta el número de personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El último informe muestra que 1.613 personas viven literalmente en la calle. A su vez, 3.583 permanecen en dispositivos de vivienda o paradores. Estas cifras resultan del análisis de los registros que el gobierno porteño viene realizando durante la última década, lo que permite observar una evolución en los números y detectar tendencias.

Voceros del gobierno porteño señalaron que la cantidad de personas viviendo en la calle se mantuvo relativamente estable durante los últimos relevamientos, aunque incrementó el número de personas en paradores, que registró un crecimiento del 20% entre mayo y noviembre de 2025. En tanto, el número de personas alojadas en paradores pasó de 2.813 en noviembre de 2024 a 3.563 en noviembre de 2025.

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Diferencias metodológicas entre cifras oficiales y relevamientos sociales

Las organizaciones sociales realizan un censo popular en la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con numerosos voluntarios y ONG. El censo más reciente —realizado en septiembre de 2025— arrojó un total de 11.892 personas en situación de calle, más del doble que las cifras informadas por el gobierno porteño.

iniciativa legislativa, apoyo psicosocial, derechos sociales, capital mexicana, congreso CDMX, personas vulnerables, política pública, inclusión social, vivienda digna, salud integral - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El último relevamiento del gobierno porteño indica que más de 1.600 personas viven en la calle y otras 3.500 en paradores en la Ciudad de Buenos Aires

En ese relevamiento, el 38% expresó haber quedado en situación de calle en el último año, el 80,9% denunció situaciones de violencia institucional y el 64% reportó deterioro de salud.

Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, explicó respecto al censo popular: “Somos quienes iniciamos el censo popular. Este es el tercero ya. Nosotros como organización fuimos los que propusimos que tendría que haber un número que contrarreste el número oficial, que siempre nos pareció insuficiente”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Ávila indicó que “en el 2022 logramos que INDEC incluyera el ítem de personas en situación de calle en todo el país, que ahí también rechazamos el número porque daba 2.971 personas en todo el país”.

iniciativa legislativa, apoyo psicosocial, derechos sociales, capital mexicana, congreso CDMX, personas vulnerables, política pública, inclusión social, vivienda digna, salud integral - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ley 3706 regula el funcionamiento de paradores y censos en la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo asistencia durante las 24 horas y todo el año

Ávila puntualizó que, en la Ciudad de Buenos Aires, la ley 3706 establece cómo deben funcionar los dispositivos y cómo se deben realizar los relevamientos: “Deben funcionar 24 horas y los 365 días del año. Y esa ley también en el artículo cuarto explica cómo se debe hacer el relevamiento en la ciudad de Buenos Aires”.

Sobre la metodología adoptada por las organizaciones sociales, Ávila precisó: “Nosotros hacemos cuatro días, en todas las franjas horarias, con alrededor de 700.000 mil voluntarios y voluntarias que, que recorren toda la ciudad. Dividimos las 15 comunas en 47 barrios y, en cuadrículas. Y te podría decir que levantamos las baldosas para ver si quedó alguien sin entrevistar”.

El impacto de la crisis y el consumo problemático

Al mismo tiempo, Ávila precisó que las causas que llevan a una persona a vivir en situación de calle son multicasuales. “A veces se presenta por cuestiones individuales, pero también tiene que ver con las crisis socioeconómicas que ha atravesado este país y que son muchas”.

iniciativa legislativa, apoyo psicosocial, derechos sociales, capital mexicana, congreso CDMX, personas vulnerables, política pública, inclusión social, vivienda digna, salud integral - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de sustancias entre personas en situación de calle aumentó, siendo el 70% quienes comienzan a consumir tras perder su vivienda

Continuamente explicó que “hasta el 2001, la situación de calle era una cuestión relacionada a la cuestión más bohemia o determinadas situaciones específicas. A partir del 2001 explota la situación de calle, y se vuelve una situación social estructural, con un aumento, muy exponencial de las personas”.

Respecto al consumo de sustancias en la población en situación de calle, el referente de Proyecto 7 afirmó que aumentó notablemente. “Hay más consumo porque hay más sustancias y más variedad de sustancias. En los censos populares nos dio que el 70% de la población empieza a consumir a partir de que está en la calle. No viene ya con una cuestión de un consumo previo".

Al referirse a la posibilidad de dejar la situación de calle, Ávila subrayó: “No sé si se sale de la calle, se deja la calle en principio. Vos no decidís quedarte sin trabajo, no decidís que todo aumente y no decidís un montón de cosas que están por fuera tuyo. Eso es una realidad", concluyó.

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