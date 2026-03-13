Política

Estafa en San Luis: detuvieron a una mujer por vender más de 50 terrenos que eran del municipio

Ocurrió en Villa Mercedes. La detenida está acusada de la venta de lotes de 15 millones de pesos. En ese predio el Gobierno proyectaba construir viviendas sociales

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Escudero fue llevada detenida.
Escudero fue llevada detenida.

Una mujer fue detenida en las últimas horas en la provincia de San Luis, acusada de una estafa inmobiliaria: habría vendido más de 50 terrenos pertenecientes al Estado como si fueran propios, afectando a unas 30 familias de la ciudad de Villa Mercedes.

La detención de Maité Reina del Portugal Escudero se concretó este jueves, tras una investigación que comenzó hace diez días y en la que se reunieron pruebas suficientes para avanzar con la acusación.

El fiscal a cargo de la causa es Leandro Estrada. De acuerdo con medios locales, el representante del Ministerio Público Fiscal busca imputar a Escudero por estafa en concurso real. En paralelo, se deberá determinar la posible participación de otros involucrados.

Según reconstruyó El Chorrillero, el caso salió a la luz cuando un grupo de topadoras del Gobierno ingresó al predio para realizar trabajos de preparación, ya que el Estado planea construir allí unas 300 viviendas sociales. Sin embargo, en el lugar ya había personas viviendo. Así, la Municipalidad de Villa Mercedes terminó presentándose ante la Justicia el pasado 2 de marzo.

El campo, que abarca unas 12 manzanas, está ubicado al noreste de la ciudad cuyana. El terreno había sido cedido al Estado provincial en noviembre del año pasado para llevar adelante el desarrollo habitacional.

La acusación sostiene que la detenida vendió ilegalmente los lotes a unos 15 millones de pesos cada uno. Cada parcela tenía aproximadamente 500 metros cuadrados y, en total, habría comercializado al menos 54 terrenos.

La detenida vendió ilegalmente los
La detenida vendió ilegalmente los lotes a unos 15 millones de pesos cada uno.

La presunta maniobra se habría concretado luego de que Escudero asegurara haber tramitado la posesión veinteañal de los terrenos, una figura legal que permite adquirir la propiedad de un inmueble tras ocuparlo durante dos décadas.

Para dar mayor credibilidad a la operación, la mujer llevó a los compradores a una escribanía, donde les entregó un croquis de los lotes junto con un documento de cesión de derechos posesorios. Después comenzaron las transferencias de dinero.

Cuando la situación finalmente se hizo pública, algunos compradores habían entregado sus vehículos como parte de pago. Otros ya habían comenzado trabajos de construcción en los terrenos que hoy se encuentran en disputa.

El abogado de la Municipalidad, Mauro Sabattini, opinó que la medida de detener a Escudero es acertada: “Esto es precautorio para que no pueda entorpecer esta investigación que está llevando el fiscal”.

“Ojalá que se pueda esclarecer, que se pueda determinar quién ha sido el responsable, que se puede echar luz a la causa y demostrar que tanto el municipio como la Provincia han actuado siempre conforme la ley, y con todos los procedimientos que deben respetarse”, continuó.

En declaraciones a la prensa, Sabattini precisó: “Desde el Municipio, en reiteradas ocasiones, no solo en conferencias de prensa sino en comunicados, decimos que ante la compra de un inmueble, mínimamente se asesoren con su abogado de confianza, su escribano, su martillero y con la Municipalidad. Nosotros no hemos recibido consultas de parte de los vecinos de parte previa a la compra”.

Los planos del desarrollo habitacional ya habían sido presentados por la provincia ante la municipalidad para la construcción de las viviendas. Actualmente, en el predio se encuentran máquinas realizando trabajos preparatorios.

En diálogo con FM Latina 103.9, los vecinos denunciaron ser al menos 33 los que fueron afectados por la estafa. “Hemos querido ponernos de acuerdo para poder luchar por un pedazo de tierra que nosotros adquirimos con muchísimas firmas de gente reconocida de acá de nuestra Villa Mercedes, que mostró expedientes, que mostró aperturas de calle, nos mostró que otras familias tenían agua y luz”.

Y siguió: “No había ningún cartel que dijera que estas tierras habían sido cedidas al gobierno”.

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