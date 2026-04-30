Encontraron el cuerpo del otro pescador que había desaparecido en el Río de la Plata

Personal de Prefectura Naval Argentina navega en aguas del Río de la Plata tras el rastro de los dos pescadores que el domingo se internaron en las aguas

Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró este miércoles el cuerpo de José Luis Herrera (45), el pescador que el domingo pasado había ingresado a las aguas del Río de la Plata junto a Alcides Ledesma Patiño (47), cuyo cadáver apareció unas horas antes que el de su compañero.

Fuentes de PNA consultadas por Infobae precisaron que los restos de Herrera fueron hallados a algunos kilómetros de Rada La Plata, una bahía natural en el Río de la Plata, a la altura de la zona costera que posee la localidad de Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada.

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Una vez consumado el hallazgo, personal de PNA entregó el cuerpo a la Policía Bonaerense, que fue la fuerza encargada de trasladar los restos a la Morgue Judicial para el posterior reconocimiento por parte de la familia.

El cuerpo de José Luis Herrera fue hallado en la zona de Rada La Plata.

Los hombres habían ingresado el pasado domingo a las aguas a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, partido de Avellaneda, con condiciones meteorológicas adversas y ráfagas de viento intenso que dificultaron las tareas de búsqueda en la zona ribereña que incluye las costas de Quilmes y La Plata.

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El operativo comenzó a las 4:50 de la mañana del lunes, horario en que PNA recibió la denuncia del hecho a través de la Comisaría 4ª de Avellaneda. “Antes de comenzar a buscar por agua, por protocolo internacional, se realizó un barrido y patrullaje terrestre y pedestre en la costa de Dock Sud. Ante el resultado negativo se procedió a la búsqueda marítima”, había explicado a Infobae el prefecto principal Alfredo Zappa, quien estuvo a cargo del operativo y trabaja en el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la PNA.

Quiénes eran los pescadores

Ledesma, de nacionalidad paraguaya y 47 años, junto a Herrera -argentino- habían salido a pescar a bordo de una canoa gris, equipada con un pequeño motor.

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Ambos zarparon en la embarcación tras estacionar una camioneta Peugeot Partner blanca en el Parque del Río, un área recreativa municipal situada sobre terrenos recuperados y lindantes a la costa, operativa como paseo público desde 2018.

Un dato: los hombres dejaron sus teléfonos en el vehículo, por lo cual se imposibilitó comunicación alguna. Esto era una señal que la salida iba a ser breve, tal cual lo confirmaron sus familiares.

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