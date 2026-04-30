Crimen y Justicia

Tragedia en Mercedes: manipulaba un arma y mató de un tiro en la cabeza a su hijastra de 14 años

El hombre fue detenido y será indagado por la Justicia. Todos apunta a que se trató de un homicidio accidental, ya que no se hallaron denuncias previas por maltrato o conflictos familiares

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hombre mato a su hijastra de un disparo en la cabeza en mercedes
El accidente se produjo en la ciudad bonaerense de Mercedes

Un trágico accidente golpea por estas horas a la ciudad bonaerense de Mercedes, donde un hombre mató de un disparo en la cabeza a su hijastra de 14 años, mientras manipulaba un arma. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el tiro se escapó de manera involuntaria e impactó en la menor.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el padrastro de la adolescente ―identificado con las iniciales T.P.― fue detenido y será indagado en las próximas horas. Sin embargo, en base a la historia familiar que trascendió, todo apuntaría a que se trató de un accidente.

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Según medios locales, el episodio ocurrió la noche del martes en una vivienda ubicada sobre la calle 13, a metros de su intersección con calle 52. En el domicilio también estaban la madre de la adolescente junto a otros dos menores, de 8 años y 2 meses. Luego del disparo, el tirador permaneció en el lugar hasta que llegó la Policía. Los médicos del SAME atendieron a la chica en el lugar y dictaminaron que no era necesario el traslado a un hospital.

Las fuentes consultadas por estos medios señalaron que la autopsia al cuerpo de la chica fue realizada ayer y que, de acuerdo con la investigación que lleva adelante la Justicia de Mercedes, no se encontraron denuncias previas por maltratos o violencia familiar, ni ningún elemento que pudiese indicar una mala relación entre el hombre y su hijastra.

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En ese sentido, las fuentes calificaron como una “desgracia triste”. Respecto a los detalles del hecho, más allá de que se confirmó que todo ocurrió mientras el padrastro manipulaba el arma, no se precisó en qué situación estaba la víctima.

El caso se maneja con total hermetismo por parte de la familia y la Justicia. De hecho, en las redes sociales se originó un gran revuelo porque se publicaron fotos de la adolescente de 14 años y sus familiares pidieron que no se difundieran las imágenes.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Fiscalía de Mercedes calificó el hecho ―por el momento― como homicidio culposo.

Disparo accidental en Santa Teresita

A finales de marzo, la localidad bonaerense de Santa Teresita, en el partido de La Costa, fue escenario de un impactante episodio que casi termina en tragedia: un jubilado, que tenía un arma dentro de una bolsa, le disparó por accidente en la calle a un vendedor de flores. La víctima debió ser operada de urgencia.

El dueño del arma, un hombre de 71 años, manipulaba una bolsa blanca en una vereda del centro de la localidad balnearia. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el objeto cayó o se movió bruscamente, lo que provocó la detonación que dejó a un vendedor de flores gravemente herido.

Se ve cómo la víctima cayó al piso luego de recibir el disparo en una de sus piernas. En la filmación se observa que mientras el hombre mayor revisaba la bolsa, una mujer acomodaba su cartera a su lado y Beto García, un conocido florista de 53 años del lugar, permanecía de pie frente a ellos.

Dos mujeres reaccionaron con sorpresa, mientras el agresor rápidamente se acercó al herido. El hombre, que utilizaba bastón, recogió del suelo la bolsa donde presuntamente estaba el arma de fuego. Una de las mujeres se aproximó para pedir explicaciones y otra persona corrió a buscar ayuda. La víctima se salvó y el jubilado fue imputado por lesiones graves culposas y portación ilegal de armas.

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