El Salvador

De la basura a la autosuficiencia: así florece una comunidad en El Salvador

La intervención conjunta de más de 30 familias y varias organizaciones permitió transformar una zona antes afectada por inseguridad en un espacio de producción agrícola y acuícola que fomenta el trabajo en equipo y la cohesión social

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Reconstrucción del Tejido Social
Un antiguo basurero de la colonia IVU fue convertido en un huerto comunitario liderado por mujeres. (Cortesía: Reconstrucción del Tejido Social)

En la colonia IVU, San Salvador Centro, ubicada en una de las zonas más afectadas por la violencia y el abandono en el pasado, un espacio que antes funcionaba como basurero ha sido transformado en un huerto comunitario que impulsa trabajo, producción y convivencia para la población local.

Este proyecto, liderado por la comunidad con fuerte protagonismo de las mujeres y el respaldo de organizaciones como Tejido Social, FAO El Salvador y la Autoridad Nacional de Economía Azul, representa una apuesta por la recuperación de espacios públicos y la seguridad alimentaria en El Salvador.

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Según informó Tejido Social, la iniciativa surgió como respuesta a la necesidad de rescatar lugares que durante años permanecieron en deterioro y desuso, convertidos en focos de inseguridad y desintegración social. El huerto, que comenzó con el cultivo de hortalizas y plantas medicinales, ahora incorpora una nueva fase: el cultivo de tilapia, que abre oportunidades de diversificación económica para las familias de la colonia IVU.

El proyecto de huerto comunitario integra a más de 30 familias y fomenta la producción agropecuaria en el centro de El Salvador. (Cortesía: Dirección de Reconstrucción Del Tejido Social)
El proyecto de huerto comunitario integra a más de 30 familias y fomenta la producción agropecuaria en el centro de El Salvador. (Cortesía: Dirección de Reconstrucción Del Tejido Social)

El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, realizó un recorrido por las instalaciones del huerto acompañado por representantes de FAO El Salvador, ISDEMU y la responsable comunitaria del espacio, Gladys Vicente. Durante la visita, Marroquín destacó la importancia del trabajo conjunto con la comunidad: “Para nosotros es fundamental el rescate de espacios públicos, sobre todo en comunidades que fueron abandonadas y que sufrieron mucho los embates de la violencia. Junto a la comunidad decidimos trabajar un programa agrícola”, expresó el funcionario.

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Un modelo de autosostenibilidad liderado por mujeres con impacto replicable

De acuerdo con datos proporcionados por Tejido Social, el huerto comunitario agrupa a más de 30 familias, en su mayoría encabezadas por mujeres, quienes reciben capacitación técnica y acompañamiento institucional para fortalecer sus capacidades productivas.

La incorporación del cultivo de tilapia, que se inaugura con la plantación de alevines, representa un paso relevante en el modelo de autosostenibilidad que se busca consolidar en la colonia. “Este día hemos tenido la oportunidad de inaugurar la plantación de alevines para el cultivo de tilapias”, señaló Marroquín.

El acompañamiento técnico y logístico de FAO El Salvador ha sido clave para el desarrollo del proyecto. La organización ha facilitado insumos, materiales y asesoría durante cada etapa, garantizando que las familias participantes cuenten con los conocimientos necesarios para la gestión adecuada del huerto y el estanque de tilapia.

Yanet Salmerón de Artiga, directora ejecutiva de ISDEMU, valoró que este tipo de intervenciones contribuye a fortalecer el tejido social, promover la autonomía económica de las mujeres y mejorar la seguridad alimentaria en comunidades históricamente vulnerables.

La FAO El Salvador acompañó la inauguración del cultivo de tilapia, impulsando la diversificación y autosostenibilidad en la colonia IVU. (Cortesía: Dirección de Reconstrucción Del Tejido Social )
La FAO El Salvador acompañó la inauguración del cultivo de tilapia, impulsando la diversificación y autosostenibilidad en la colonia IVU. (Cortesía: Dirección de Reconstrucción Del Tejido Social )

Por su parte, Gladys Vicente, responsable del huerto comunitario, explicó que el espacio se ha convertido en un punto de encuentro para niños, jóvenes y adultos de la colonia. “Aquí venimos a trabajar, a aprender y a compartir.

El huerto nos ha permitido unirnos como comunidad y crear nuevas oportunidades para nuestras familias”, afirmó Vicente, según recogió Tejido Social.

La experiencia de la colonia IVU se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por la Autoridad Nacional de Economía Azul y Tejido Social, que busca promover la recuperación de espacios públicos y el desarrollo de actividades productivas en sectores afectados por la violencia y la marginación.

El objetivo es replicar el modelo en otras zonas urbanas y rurales del país, fomentando la participación ciudadana, la cohesión social y la generación de ingresos alternativos.

El liderazgo femenino y la capacitación técnica fueron determinantes para transformar la zona en una comunidad autosostenible y segura. (Cortesía: Dirección de Reconstrucción Del Tejido Social )
El liderazgo femenino y la capacitación técnica fueron determinantes para transformar la zona en una comunidad autosostenible y segura. (Cortesía: Dirección de Reconstrucción Del Tejido Social )

Según el equipo técnico de Tejido Social, el éxito del proyecto radica en el liderazgo de la comunidad y el acompañamiento institucional constante. “La recuperación de espacios no solo mejora el entorno físico, también fortalece la convivencia, el trabajo en equipo y la esperanza de que es posible transformar realidades adversas”, apuntaron durante el recorrido.

El avance del huerto comunitario y la incorporación del cultivo de tilapia en la colonia IVU marcan una etapa de renovación para quienes habitan este sector de El Salvador.

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